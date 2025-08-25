Φίλιππος Τσαγκρίδης: Η φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram με τη σύντροφό του Κάθριν Εμπειρίκου
Το ζευγάρι κάνει διακοπές στη Σίφνο
Μια κοινή φωτογραφία με τη σύντροφό του, Κάθριν Εμπειρίκου δημοσίευσε ο Φίλιππος Τσαγκρίδης, με το ζευγάρι να κάνει διακοπές στη Σίφνο.
Την Κυριακή 24 Αυγούστου, ο επιχειρηματίας ανάρτησε μία selfie με τη σύντροφό του και τον σεφ Γιώργο Σαμοΐλη, ποζάροντας σε εστιατόριο του νησιού.
Το ζευγάρι δεν προχωράει συχνά σε κοινές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή τη φορά όμως ο Φίλιππος Τσαγκρίδης κοινοποίησε μία στιγμή από τη διαμονή τους στο νησί των Κυκλάδων.
