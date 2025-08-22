Η Ντορέττα Παπαδημητρίου επιπλέει σε πισίνα και δείχνει πώς τη «βρίσκουν τα mail» που λαμβάνει - Δείτε βίντεο
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου επιπλέει σε πισίνα και δείχνει πώς τη «βρίσκουν τα mail» που λαμβάνει - Δείτε βίντεο

Η χιουμοριστική ανάρτηση που κοινοποίησε η ηθοποιός στα social media

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου επιπλέει σε πισίνα και δείχνει πώς τη «βρίσκουν τα mail» που λαμβάνει - Δείτε βίντεο
Επιπλέοντας σε πισίνα και συγκεκριμένα πάνω σε ένα μεγάλο μαξιλάρι, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους «πώς τη βρίσκουν τα mail» που λαμβάνει.

Με χιουμοριστική διάθεση, η ηθοποιός έκανε γνωστό πως συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της.

Δημοσιεύοντας την Παρασκευή 22 Αυγούστου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με φόντο το απέραντο γαλάζιο, η Ντορέττα Παπαδημητρίου  έδειξε τις ικανότητές της στην ισορροπία, ενώ φορούσε το μαγιό της. «Πώς με βρίσκουν τα mail σας» σχολίασε.

Δείτε το βίντεο



