Η Ντορέττα Παπαδημητρίου επιπλέει σε πισίνα και δείχνει πώς τη «βρίσκουν τα mail» που λαμβάνει - Δείτε βίντεο
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου επιπλέει σε πισίνα και δείχνει πώς τη «βρίσκουν τα mail» που λαμβάνει - Δείτε βίντεο
Η χιουμοριστική ανάρτηση που κοινοποίησε η ηθοποιός στα social media
Επιπλέοντας σε πισίνα και συγκεκριμένα πάνω σε ένα μεγάλο μαξιλάρι, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους «πώς τη βρίσκουν τα mail» που λαμβάνει.
Με χιουμοριστική διάθεση, η ηθοποιός έκανε γνωστό πως συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της.
Δημοσιεύοντας την Παρασκευή 22 Αυγούστου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με φόντο το απέραντο γαλάζιο, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έδειξε τις ικανότητές της στην ισορροπία, ενώ φορούσε το μαγιό της. «Πώς με βρίσκουν τα mail σας» σχολίασε.
Δείτε το βίντεο
Με χιουμοριστική διάθεση, η ηθοποιός έκανε γνωστό πως συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της.
Δημοσιεύοντας την Παρασκευή 22 Αυγούστου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με φόντο το απέραντο γαλάζιο, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έδειξε τις ικανότητές της στην ισορροπία, ενώ φορούσε το μαγιό της. «Πώς με βρίσκουν τα mail σας» σχολίασε.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Βρήκαμε τα τρία παιδιά πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους: Τι λέει η Αστυνομία για το έγκλημα στον Βόλο
Σφάζονται Τσακαλώτος - Πολάκης στην... ποδιά του Τσίπρα για τη συνέντευξη στη Le Monde
Εκτός λειτουργίας ο Βιολογικός στην Πάτμο: Λύματα καταλήγουν στη θάλασσα και στις βρύσες σπιτιών και αυλών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Βρήκαμε τα τρία παιδιά πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους: Τι λέει η Αστυνομία για το έγκλημα στον Βόλο
Σφάζονται Τσακαλώτος - Πολάκης στην... ποδιά του Τσίπρα για τη συνέντευξη στη Le Monde
Εκτός λειτουργίας ο Βιολογικός στην Πάτμο: Λύματα καταλήγουν στη θάλασσα και στις βρύσες σπιτιών και αυλών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα