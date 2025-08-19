Ντορέττα Παπαδημητρίου: Οι selfies και η βουτιά σε πισίνα στις Σπέτσες και στο Πόρτο Χέλι - Δείτε φωτογραφίες
GALA
Ντορέττα Παπαδημητρίου Selfie Πόρτο Χέλι Σπέτσες

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Οι selfies και η βουτιά σε πισίνα στις Σπέτσες και στο Πόρτο Χέλι - Δείτε φωτογραφίες

«Πόρτο Χελάτο, Σπετσάτο» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός βάζοντας από δίπλα και emoji με σταγόνες νερού

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Οι selfies και η βουτιά σε πισίνα στις Σπέτσες και στο Πόρτο Χέλι - Δείτε φωτογραφίες
14 ΣΧΟΛΙΑ
Πόρτο Χέλι και Σπέτσες ήταν ο επόμενος σταθμός των διακοπών για την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Η δημοφιλής ηθοποιός ετοίμασε, μάλιστα, και το σχετικό φωτογραφικό άλμπουμ για τους followers της στα social media.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Οι selfies και η βουτιά σε πισίνα στις Σπέτσες και στο Πόρτο Χέλι - Δείτε φωτογραφίες
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Οι selfies και η βουτιά σε πισίνα στις Σπέτσες και στο Πόρτο Χέλι - Δείτε φωτογραφίες


Στα καρέ η Ντορέττα Παπαδημητρίου συμπεριέλαβε, μεταξύ άλλων, selfies με την εντυπωσιακή σιλουέτα της, το κόκκινο φεγγάρι, στιγμιότυπα από τις δύο περιοχές αλλά και ένα βίντεο από βουτιά σε πισίνα.

«Πόρτο Χελάτο, Σπετσάτο» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός βάζοντας από δίπλα και emoji με σταγόνες νερού.


Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Τραμπ μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο: Κανονίζουμε συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν, μετά θα ακολουθήσει τριμερής - Τα βασικά συμπεράσματα

H «Βασίλισσα της Κεταμίνης» παραδέχτηκε την ενοχή της για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

H έκρηξη της Εριέττας Κούρκουλου - Λάτση για το Κέντρο Τοκετού: Ένας κομπλεξικός μπορεί να σβήσει την προσπάθεια 100 τίμιων ανθρώπων
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης