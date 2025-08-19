Ντορέττα Παπαδημητρίου: Οι selfies και η βουτιά σε πισίνα στις Σπέτσες και στο Πόρτο Χέλι - Δείτε φωτογραφίες

Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
«Πόρτο Χελάτο, Σπετσάτο» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός βάζοντας από δίπλα και emoji με σταγόνες νερού
Πόρτο Χέλι και Σπέτσες ήταν ο επόμενος σταθμός των διακοπών για την Ντορέττα Παπαδημητρίου.
Η δημοφιλής ηθοποιός ετοίμασε, μάλιστα, και το σχετικό φωτογραφικό άλμπουμ για τους followers της στα social media.
Στα καρέ η Ντορέττα Παπαδημητρίου συμπεριέλαβε, μεταξύ άλλων, selfies με την εντυπωσιακή σιλουέτα της, το κόκκινο φεγγάρι, στιγμιότυπα από τις δύο περιοχές αλλά και ένα βίντεο από βουτιά σε πισίνα.
