Γιάννης Σπαλιάρας για εμμονική θαυμάστρια: Είχα καλέσει την αστυνομία, δεν ήταν ψυχολογικά καλά
Με παρακολουθούσε, ρωτούσε και έψαχνε να με βρει, πρόσθεσε το μοντέλο
Μία εμμονική θαυμάστρια που τον παρακολουθούσε, οδήγησε τον Γιάννη Σπαλιάρα να καλέσει την αστυνομία, καθώς όπως υποστήριξε, η γυναίκα παρουσίαζε ψυχολογική αστάθεια.
Το μοντέλο περιέγραψε μια προσωπική του εμπειρία από το παρελθόν, δηλώνοντας πως μια γυναίκα είχε ξεπεράσει τα όρια με αποτέλεσμα να τον αναζητά επίμονα και να τον παρακολουθεί έξω από ξενοδοχείο, όπου έμενε. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν» ο Γιάννης Σπαλιάρας παραδέχτηκε ότι είχε αισθανθεί άβολα.
Όπως είπε: «Έχει χρειαστεί να καλέσω και την αστυνομία. Ήταν μια κυρία που ερχόταν για μέρες έξω από το ξενοδοχείο που έμενα. Με παρακολουθούσε, ρωτούσε, έψαχνε να με βρει. Είχε αρχίσει να δημιουργεί πρόβλημα, όχι μόνο σε εμένα, αλλά και στο ξενοδοχείο».
Παρά την παρότρυνση της αστυνομίας να υποβάλει μήνυση, το μοντέλο δεν θέλησε να προσφύγει στη δικαιοσύνη, καθώς, όπως ανέφερε, αντιλαμβανόταν ότι η γυναίκα είχε ανάγκη από ψυχολογική υποστήριξη: «Ερχόταν απ’ έξω, συνέχεια. Κάθε μέρα. Εντάξει, φαινόταν ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Η αστυνομία μου πρότεινε να κάνω μήνυση, αλλά ειλικρινά δεν ήθελα να φτάσω ως εκεί. Υπήρχε εμφανές πρόβλημα, η γυναίκα είχε ανάγκη από βοήθεια. Τελικά, σταμάτησε, αλλά μετά από αρκετό καιρό. Δεν ξέρω αν έβαλε μυαλό ή απλώς την απομάκρυνε η αστυνομία, πάντως μετά από κάποιο σημείο δεν εμφανίστηκε ξανά. Ήταν δύσκολη εμπειρία».
