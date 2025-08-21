Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε για την κρίση άγχους που βίωσε στο παρελθόν: «Να αναλαμβάνεις δράση»
Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε για την κρίση άγχους που βίωσε στο παρελθόν: «Να αναλαμβάνεις δράση»
Αν δεν λύνεις ή δεν αλλάζεις αυτό που σε αγχώνει, θα συνεχίσεις να αγχώνεσαι, πρόσθεσε
Μετά από μερικές ημέρες αποχής από τα social media, η Χριστίνα Μπόμπα επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης 20 Αυγούστου και πραγματοποίησε ένα Q&A με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η γνωστή Instagrammer, που κάθε Αύγουστο επιλέγει να παίρνει χρόνο για τον εαυτό της προκειμένου να ξεκουράζεται, απάντησε σε ερωτήσεις, μεταξύ των οποίων και αν έχει βιώσει ποτέ κρίση άγχους.
Η ίδια αποκάλυψε ότι είχε βιώσει μία μόνο φορά κρίση άγχους πριν από χρόνια, κάτι που της φάνηκε ασυνήθιστο, καθώς δεν πανικοβάλλεται εύκολα. Όπως εξήγησε, τη βοήθησαν τότε η επικοινωνία, η βαθιά αναπνοή και η δημιουργία πλάνου. Σήμερα, σε πιεστικές περιόδους, καταφεύγει στον πρωινό διαλογισμό και το γράψιμο.
Σε story που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Χριστίνα Μπόμπα έγραψε: «Μια φορά πριν κάποια χρόνια. Περίεργο μου φάνηκε τότε γιατί είμαι άνθρωπος που δεν πανικοβάλλεται εύκολα. Αυτό που έκανα τότε ήταν να το μοιραστώ, να πάρω ανάσες και να φτιάξω ένα πλάνο για να λύσω αυτό που με πανικοβάλλει. Μια καλή λύση πάντως για το άγχος που με βοηθάει σε πιεστικές περιόδους είναι ο πρωινός διαλογισμός και η εστίαση στα πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων. Και το γράψιμο. Α, και το πιο σημαντικό, να αναλαμβάνεις δράση. Αν δεν λύνεις ή δεν αλλάζεις αυτό που σε αγχώνει, θα συνεχίσεις να αγχώνεσαι. Και να μοιράζεσαι με ανθρώπους που ακούν».
Δείτε το story
Η ίδια αποκάλυψε ότι είχε βιώσει μία μόνο φορά κρίση άγχους πριν από χρόνια, κάτι που της φάνηκε ασυνήθιστο, καθώς δεν πανικοβάλλεται εύκολα. Όπως εξήγησε, τη βοήθησαν τότε η επικοινωνία, η βαθιά αναπνοή και η δημιουργία πλάνου. Σήμερα, σε πιεστικές περιόδους, καταφεύγει στον πρωινό διαλογισμό και το γράψιμο.
Σε story που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Χριστίνα Μπόμπα έγραψε: «Μια φορά πριν κάποια χρόνια. Περίεργο μου φάνηκε τότε γιατί είμαι άνθρωπος που δεν πανικοβάλλεται εύκολα. Αυτό που έκανα τότε ήταν να το μοιραστώ, να πάρω ανάσες και να φτιάξω ένα πλάνο για να λύσω αυτό που με πανικοβάλλει. Μια καλή λύση πάντως για το άγχος που με βοηθάει σε πιεστικές περιόδους είναι ο πρωινός διαλογισμός και η εστίαση στα πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων. Και το γράψιμο. Α, και το πιο σημαντικό, να αναλαμβάνεις δράση. Αν δεν λύνεις ή δεν αλλάζεις αυτό που σε αγχώνει, θα συνεχίσεις να αγχώνεσαι. Και να μοιράζεσαι με ανθρώπους που ακούν».
Δείτε το story
Ειδήσεις σήμερα:
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Ο Τραμπ αναπτύσσει αρμάδα πολεμικών πλοίων, ο Μαδούρο 4,5 εκατ. εθνοφύλακες
Έρχονται τα τελευταία 40άρια του Αυγούστου: Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Με «καλοκαιράκι» θα μπει και ο Σεπτέμβριος
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Ο Τραμπ αναπτύσσει αρμάδα πολεμικών πλοίων, ο Μαδούρο 4,5 εκατ. εθνοφύλακες
Έρχονται τα τελευταία 40άρια του Αυγούστου: Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Με «καλοκαιράκι» θα μπει και ο Σεπτέμβριος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα