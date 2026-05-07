Γιώργος Παπαδόπουλος για Γαλάτεια Βασιλειάδη: Ή θα χωρίζαμε ή θα παντρευόμασταν, μετά από δέκα χρόνια κατάλαβα ότι ταιριάζουμε
Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε πως θα παντρευτεί τη σύντροφό του τον Δεκέμβριο στην Κύπρο

Ή θα χώριζαν ή θα παντρεύονταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη μετά από δέκα χρόνια σχέσης, όπως δήλωσε ο τραγουδιστής, σημειώνοντας πως χρειάστηκε όλο αυτό το διάστημα για να καταλάβει ότι ταιριάζει με τη σύντροφό του.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 7 Μαΐου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ανέφερε αρχικά πως ο γάμος του με τη Γαλάτεια Βασιλειάδη θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο: «Είναι και πολύ ωραία και πολύ δύσκολα. Πάμε να το επισημοποιήσουμε κιόλας με παπά και με κουμπάρο. Θα παντρευτούμε τον Δεκέμβριο στην Κύπρο», είπε.

Όταν ρωτήθηκε γιατί αποφάσισαν να παντρευτούν μετά από τόσα χρόνια, ο τραγουδιστής απάντησε χαρακτηριστικά: «Είμαστε δέκα χρόνια με τη Γαλάτεια. Ή θα χωρίζαμε ή θα παντρευόμασταν μετά από δέκα χρόνια. Επίσης, μετά από δέκα χρόνια ότι ταιριάζουμε τελικά. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα βρεθεί άνθρωπος που θα πω "πρέπει να συμβιβαστείς και να κάνεις πίσω". Και υποχωρώ πρώτος πλέον».

Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Γαλάτειας Βασιλειάδη πως είναι τρελή από ζήλια και πως έχει μέχρι και τους κωδικούς του τραγουδιστή στα social media, ο Γιώργος Παπαδόπουλος έφερε ένα παράδειγμα για να δείξει πόσο πολύ τον ζηλεύει η σύντροφός του: «Ζηλεύει πάρα πολύ. Ήμασταν στη Δημητσάνα και γυρνώντας πάμε στο Λεβίδι Αρκαδίας και θυμάμαι βλέπω ένα μαγαζί και λέω "έκανα το πρώτο μου live εδώ όταν είχα έρθει από Κύπρο, απίστευτο;". Σταματάω, κατεβαίνω και ήταν εκεί η ιδιοκτήτρια του μαγαζιού. Αγκαλιές, φιλιά, καθόμαστε να φάμε και τι τη ρωτάει η Γαλάτεια; "Το 2008 όταν ήρθε ο Γιώργος εδώ ήταν φρόνιμος;". Για τόση ζήλια μιλάμε».

Στη συνέχεια ανέφερε πως και ο ίδιος ζηλεύει, αλλά δεν το δείχνει: «Εγώ ζηλεύω αλλά δεν το δείχνω τόσο. Μπορεί να ζηλεύω και πιο πολύ από τη Γαλάτεια αλλά δεν το δείχνω, είμαι πιο εγωιστής», είπε.
