«Χρυσή» κομπίνα από fake επενδυτές: Πώς 72χρονη συνταξιούχος γιατρός και 80χρονος έχασαν πάνω από 1 εκατ. ευρώ

»Επιπλέον, μου ζητάνε για τα δικαστήρια που θα γίνουν να καταβάλλω επιπλέον το ποσό των 30.000 καθώς θα διεκδικήσει η εταιρεία τα χρήματα που δήθεν παρανόμως μου κρατούσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Σημειωτέον, ότι καταβολές προς τη Τράπεζα (...) ήταν κατόπιν υπόδειξης των εκπροσώπων της εταιρείας (...). Καθώς βρίσκομαι πλέον σε αδιέξοδο, καταβάλλω και αυτό το ποσό, ήτοι των 30.000 ευρώ με την ελπίδα ότι θα περιέλθουν στην κατοχή τα χρήματα που έχω επενδύσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα».Φυσικά τα χρήματα δεν ήρθαν ποτέ. Ως αποτέλεσμα η γυναίκα έχασε περισσότερες από 245.000 ευρώ.Ακόμα περισσότερα έχασε ο 80χρονος. Στη δική του περίπτωση, οι επιτήδειοι του υποσχέθηκαν αποδόσεις μαθούθ και κατάφεραν να του αποσπάσουν περισσότερες από 750.000 ευρώ.Και τις δύο υποθέσεις έχει αναλάβει ο δικηγόρος Στέλιος Γιουλιούντας. Σε δηλώσεις του στο protothema.gr, ο κ. Γιουλούντας ανέφερε πως η απάτη έχει πυραμιδικό σχήμα προκειμένου τα χρήματα των θυμάτων να μην εντοπίζονται ποτέ.