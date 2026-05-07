«Χρυσή» κομπίνα από fake επενδυτές: Πώς 72χρονη συνταξιούχος γιατρός και 80χρονος έχασαν πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ φέρονται να έχασαν δύο ηλικιωμένοι (μία 72χρονη και ένας 80χρονος) από επιτήδειους που χρησιμοποιούσαν ως «βιτρίνα» διαδικτυακές πλατφόρμες που διαφήμιζαν επενδύσεις σε μετοχές και κρυπτονομίσματα
με μεγάλες αποδόσεις.
Όπως προκύπτει από τη μήνυση που υπέβαλε η 72χρονη, η οποία είναι συνταξιούχος γιατρός του Δημοσίου, με ειδικότητα στη παθολογία-ογκολογία, ο Γολγοθάς της ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020, όταν ανακάλυψε στο διαδίκτυο διάφορες επενδυτικές εταιρείες οι οποίες διαφήμιζαν επενδύσεις μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σε συνάλλαγμα Forex, πολύτιμα μέταλλα, πετρέλαιο, συμβόλαια επί διαφορών (CFDs) και κρυπτονομίσματα.
Στις 23 Ιανουαρίου εγγράφτηκε σε μία από τις πλατφόρμες (είναι μία από τις μηνυόμενες) και ξεκίνησε να επενδύει χρήματα. Παράλληλα βρισκόταν σε διαρκή τηλεφωνική επικοινωνία με έναν άνδρα που της παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος της εταιρείας και την διαβεβαίωνε ότι οι μετοχές στις οποίες είχε επενδύσει τα χρήματα της ήταν ασφαλείς και ότι θα της έδιναν μεγάλα κέρδη. Παράλληλα, την παρότρυνε να συνεχίσει να επενδύει στην εν λόγω πλατφόρμα.
Τα πράγματα όμως δεν πήγαν όπως τα περίμενε. Όπως περιγράφει χαρακτηριστικά στη μήνυση: «Καθώς παρακολουθούσα καθημερινά μέσω της εν λόγω πλατφόρμας την πορεία των επενδύσεων μου, τα χρήματα που είχα επενδύσει είχαν πολλαπλασιαστεί και είχαν εκτοξευτεί στο ποσό των 290.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να ζητήσω να πιστωθούν τα εν λόγω χρήματα στον τραπεζικό μου λογαριασμό».
Αντί όμως να πιστωθούν τα χρήματα αυτά, έγινε το αντίθετο. Ο λογαριασμός που διατηρούσε η 72χρονη στην πλατφόρμα έπαψε να υφίσταται με αποτέλεσμα να χάσει όλα τα χρήματα (και τις 67.000 ευρώ που είχε επενδύσει και τα υποτιθέμενα κέρδη).
Στη συνέχεια, ούσα, όπως λέει, απελπισμένη από την έκβαση των πραγμάτων, αποφάσισε να δοκιμάσει να επενδύσει τα χρήματα της σε άλλη πλατφόρμα. Και αυτή όμως αποδείχθηκε απάτη
με αποτέλεσμα να χάσει άλλα 17.000 ευρώ.
Η περιπέτειά της συνεχίστηκε τον Ιανουάριο του 2021 όταν την προσέγγισε ένας άγνωστος και της παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας. Ο άνδρας διαβεβαίωσε την 72χρονη ότι είχε τη δυνατότητα να βρει τη διαδρομή των χρημάτων που είχε επενδύσει στην πρώτη πλατφόρμα, αρκεί να του καταβάλει 4.500 ευρώ. Έτσι και έγινε. Ο άνδρας όμως εξαφανίστηκε.
Δύο μήνες μετά, η γυναίκα δέχθηκε κλήση από έτερο άνδρα, και αυτός υποτίθεται εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας, ο οποίος την διαβεβαίωσε ότι τα χρήματα που είχε επενδύσει στις ανωτέρω πλατφόρμες ανέρχονταν σε κρυπτονομίσματα στο ποσό των 310.000 ευρώ και προκειμένου να εξομοιωθεί η τρέχουσα τιμή του κρυπτονομίσματος με το ευρώ, θα έπρεπε να καταβάλλει το ποσό των 90.000 ευρώ. Επιπλέον τη διαβεβαίωσε ότι είχε την δυνατότητα να της αποδώσει τα χρήματα που είχε επενδύσει ήδη στις προηγούμενες πλατφόρμες.
Από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι απατηλών υποσχέσεων και πληρωμών.
Όπως καταγγέλλει η γυναίκα: «Πράγματι από την πλευρά μου, πείστηκα από τα λεγόμενα του και προέβην στην καταβολή των 90.000 ευρώ προκειμένου να λάβω τα χρήματα των κρυπτονομισμάτων. Σημειωτέον, ότι μου απέστειλαν επιστολή της τράπεζας (όνομα τράπεζας) της Γερμανίας όπου με ενημέρωναν ότι υπάρχει έμβασμα ποσού 404.000 ευρώ προς εμέ στο τραπεζικό λογαριασμό που διατηρώ στην Τράπεζα (...).
»Καθώς ανέμενα την πίστωση του ανωτέρω ποσού στον τραπεζικό μου λογαριασμό, με ενημέρωσαν ότι υπάρχει αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος για πληρωμή φόρου 20% επί του συνολικού ποσού των 400.000 ευρώ που έπρεπε να είχαν πιστωθεί στον λογαριασμό μου ήτοι να καταβάλλω άλλες 80.000. Από την πλευρά μου, τους ενημέρωσα ότι δεν έχω την δυνατότητα να ανταποκριθώ σε αυτό το ποσό και μου ζητάνε να καταβάλλω μόνο 35.000 ευρώ και το υπόλοιπο ποσόν θα καλύπτονταν από αυτούς.
»Πράγματι, καταβάλλω το ποσό των 35.000 ευρώ και καθώς αναμένω την πίστωση των χρημάτων, με ενημερώνουν ότι το πρόσωπο με το οποίο συνομιλούσα υπεξαίρεσε 20.000 και θα έπρεπε να καταβάλλω εγώ πλέον τις υπόλοιπες 20.000 ευρώ. Μη έχοντας άλλη επιλογή αναγκάζομαι και στέλνω τα υπόλοιπα χρήματα προκειμένου να λήξει πλέον αυτή η ιστορία. Εν συνεχεία ενημερώνομαι ότι η τράπεζα της Ελλάδος έχει μπλοκάρει το ποσό των 404.000 ευρώ καθώς ο φόρος δεν πληρώθηκε εμπροθέσμως και κατά συνέπεια δεν μπορούν να ξεμπλοκάρουν τα χρήματα μου και ότι η εταιρεία (επενδυτική) θα στραφεί νομικά κατά της Τράπεζας της Ελλάδος.
»Επιπλέον, μου ζητάνε για τα δικαστήρια που θα γίνουν να καταβάλλω επιπλέον το ποσό των 30.000 καθώς θα διεκδικήσει η εταιρεία τα χρήματα που δήθεν παρανόμως μου κρατούσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Σημειωτέον, ότι καταβολές προς τη Τράπεζα (...) ήταν κατόπιν υπόδειξης των εκπροσώπων της εταιρείας (...). Καθώς βρίσκομαι πλέον σε αδιέξοδο, καταβάλλω και αυτό το ποσό, ήτοι των 30.000 ευρώ με την ελπίδα ότι θα περιέλθουν στην κατοχή τα χρήματα που έχω επενδύσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα».
Φυσικά τα χρήματα δεν ήρθαν ποτέ. Ως αποτέλεσμα η γυναίκα έχασε περισσότερες από 245.000 ευρώ.
Ακόμα περισσότερα έχασε ο 80χρονος. Στη δική του περίπτωση, οι επιτήδειοι του υποσχέθηκαν αποδόσεις μαθούθ και κατάφεραν να του αποσπάσουν περισσότερες από 750.000 ευρώ.
Και τις δύο υποθέσεις έχει αναλάβει ο δικηγόρος Στέλιος Γιουλιούντας. Σε δηλώσεις του στο protothema.gr, ο κ. Γιουλούντας ανέφερε πως η απάτη έχει πυραμιδικό σχήμα προκειμένου τα χρήματα των θυμάτων να μην εντοπίζονται ποτέ.