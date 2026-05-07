Γαλλία: Οικονομικά κίνητρα στις αεροπορικές εταιρείες για να μη μειώσουν τον αριθμό των πτήσεων
Στόχος να αντισταθμίσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την άνοδο της τιμής της κηροζίνης

Η κυβέρνηση της Γαλλίας κινείται προς την παροχή οικονομικών κινήτρων στις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα, ούτως ώστε αυτές να μην μειώσουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τον αριθμό των πτήσεων για να αντισταθμίσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την άνοδο της τιμής της κηροζίνης.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που συνάγεται μετά την χθεσινή σύσκεψη στο Παρίσι των υπουργών Μεταφορών, Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού της γαλλικής κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των αεροπορικών εταιρειών.

Όπως ανακοινώθηκε από κυβερνητικής πλευράς μετά τη χθεσινή σύσκεψη, τα κίνητρα αυτά θα έχουν την μορφή της παροχής διευκολύνσεων σε σχέση με τις πληρωμές φόρων και τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και σε σχέση με την παροχή χαμηλότοκων δανείων προς τις αεροπορικές εταιρείες. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές οι τιμές της κηροζίνης έχουν λίγο-πολύ διπλασιαστεί μετά την κρίση στα στενά του Ορμούζ, οι δε αεροπορικές εταιρείες έχουν ανακοινώσει, για τον μήνα Μάιο, ακυρώσεις πτήσεων που αντιστοιχούν σε περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις επιβατών. Προ κρίσης οι δαπάνες για καύσιμα αναλογούσαν γύρω στο 25% του κόστους λειτουργίας πολλών αεροπορικών εταιρειών ενώ σήμερα αναλογούν γύρο στο 50%.

Εκ παραλλήλου η γαλλική κυβέρνηση διαβεβαίωσε χθες, Τετάρτη, ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα κηροζίνης για τους καλοκαιρινούς μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων πολλές αεροπορικές εταιρείες, πρωτίστως οι λεγόμενες «χαμηλού κόστους», πραγματοποιούν το 80% του τζίρου τους.

Τέλος, σε σχέση με αιτήματα των αεροπορικών εταιρειών, όπως τα τεχνικά χαρακτηριστικά του «jet fuel » και οι ελαφρύνσεις στις χρονοθυρίδες των αεροδρομίων, η γαλλική πλευρά ανακοίνωσε ότι θα τα προωθήσει και θα τα στηρίξει στις Βρυξέλλες, οι οποίες είναι αρμόδιες για την υιοθέτηση ανάλογων αποφάσεων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

