Ο Alec Monopoly στο Principote της Μυκόνου - Δείτε βίντεο
Ο διάσημος street artist απόλαυσε το μεσημέρι του στο γνωστό μαγαζί Principote
Ο Alec Monopoly βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Μύκονο, απολαμβάνοντας το ελληνικό καλοκαίρι στο νησί των Κυκλάδων.
Ο διάσημος street artist που μετρά περισσότερο από 1.5 εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram επισκέφτηκε το γνωστό μαγαζί Principote και διασκέδασε με φίλους, ανεβάζοντας στα social media βίντεο από το μεσημεριανό του.
Στα βίντεο που κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, o Μonopoly διασκεδάζει με την παρέα του και το προσωπικό του μαγαζιού, ενώ στο τραπέζι έρεε άφθονη η σαμπάνια.
