Τομ Κρουζ: Το βίντεο από τα γυρίσματα του «Mission: Impossible» - Δείχνει πώς γυρίστηκαν οι επικίνδυνες σκηνές
Τομ Κρουζ: Το βίντεο από τα γυρίσματα του «Mission: Impossible» - Δείχνει πώς γυρίστηκαν οι επικίνδυνες σκηνές

Ο ηθοποιός έχει αποδείξει πολλές φορές πως δεν διστάζει πουθενά, όταν πρόκειται για κάποιο κινηματογραφικό πρότζεκτ

Ένα βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας «Mission: Impossible» μοιράστηκε ο Τομ Κρουζ με τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media. Ο διάσημος ηθοποιός θέλησε να τους δώσει μια γεύση από το πώς σκηνοθετείται μια τέτοια ταινία. Στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Τομ Κρουζ ανέβασε ένα βίντεο που τον δείχνει αρχικά, να φορά τον εξοπλισμό για καταδύσεις και λίγο αργότερα, να πέφτει στο νερό.

Στη συνέχεια, στο βίντεο περιλαμβάνονται σκηνές από άλλα επικίνδυνα κόλπα που δοκίμασε ο ηθοποιός για τις ανάγκες της ταινίας, όπως ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο που πιάνει φωτιά ή ακόμα και να κρεμαστεί από ένα σίδερο, την ώρα που το ελικόπτερο πάνω στο οποίο στέκεται, πέφτει.

O ίδιος άλλωστε, έχει αποδείξει πολλές φορές πως δεν διστάζει πουθενά, όταν πρόκειται για κάποιο κινηματογραφικό πρότζεκτ και δεν δέχεται μάλιστα, να τον αντικαταστήσει κάποιος κασκαντέρ στις σκηνές του. 

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του, έγραψε: «Σας ευχαριστούμε McQ και όλο το καστ και το συνεργείο μας για αυτή την εμπειρία ζωής. Ελπίζω όλοι να απολαύσουν όλα τα έξτρα και να πάρουν μια καλύτερη εικόνα για το τι χρειάζεται για να φτιάξεις μια ταινία Mission: Impossible».

Δείτε τη δημοσίευση



