Σπύρος Μπιμπίλας: Έδωσα μεγάλη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν έπρεπε, ήταν μάθημα ζωής για μένα
Σπύρος Μπιμπίλας: Έδωσα μεγάλη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν έπρεπε, ήταν μάθημα ζωής για μένα
Είχα αποφασίσει να κάνω αγωγές σε κάποιους που είπαν ψέματα στα δικαστήρια ή που μίλησαν πολύ άσχημα για μένα, σημείωσε
Για τις δύσκολες εμπειρίες του, τις αποφάσεις που πήρε για το μέλλον και το πώς η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη στάθηκε ορόσημο στη ζωή του μίλησε ο Σπύρος Μπιμπίλας. Ο βουλευτής και πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ ανέφερε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ότι μετά από μια πιεστική περίοδο έχει αφήσει πίσω του «σκοτεινά» γεγονότα και πλέον κοιτάζει μπροστά. Σημείωσε μάλιστα, πως σκεφτόταν κινηθεί νομικά εναντίον όσων έχουν μιλήσει αρνητικά εις βάρος του.
«Είμαι πολύ καλά, μετά από μια περίοδο που έχω περάσει πιεστικά και έχω πάρει καλές αποφάσεις για το μέλλον της ζωής μου. Βλέπω πιο καθαρά τα πράγματα, γιατί πραγματικά κάποια πράγματα του παρελθόντος τα άφησα πίσω μου ως κάτι σκοτεινό και κοιτάζω μπροστά προς το φως», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, εξηγώντας πως όσα έζησε του άλλαξαν γνώμη σχετικά με την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει στους ανθρώπους. «Πιστεύω ότι η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη ήταν ορόσημο για μένα στη ζωή μου και τα όσα έζησα μου άλλαξαν πολλά πράγματα ως προς το πόση εμπιστοσύνη πρέπει να έχω στους ανθρώπους. Τα επόμενα χρόνια της ζωής μου θέλω να τα περάσω ευχάριστα και όχι δυσάρεστα», σημείωσε.
Ο ίδιος παραδέχτηκε κλείνοντας, ότι «έδωσε μεγάλη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν έπρεπε» και παραδέχτηκε ότι αρχικά είχε αποφασίσει να κινηθεί νομικά εναντίον όσων κατέθεσαν ψευδώς ή μίλησαν άσχημα για εκείνον. «Έδωσα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν έπρεπε και αυτό ήταν μεγάλο μάθημα ζωής για μένα. Είχα αποφασίσει να κάνω αγωγές σε κάποιους που είπαν ψέματα στα δικαστήρια ή που μίλησαν πολύ άσχημα για μένα. Τελικά αποφάσισα ότι αν το έκανα, θα τους έδινα βήμα για να μιλάνε κι άλλο, ενώ τώρα τους διέγραψα και πάω μπροστά», είπε.
«Είμαι πολύ καλά, μετά από μια περίοδο που έχω περάσει πιεστικά και έχω πάρει καλές αποφάσεις για το μέλλον της ζωής μου. Βλέπω πιο καθαρά τα πράγματα, γιατί πραγματικά κάποια πράγματα του παρελθόντος τα άφησα πίσω μου ως κάτι σκοτεινό και κοιτάζω μπροστά προς το φως», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, εξηγώντας πως όσα έζησε του άλλαξαν γνώμη σχετικά με την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει στους ανθρώπους. «Πιστεύω ότι η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη ήταν ορόσημο για μένα στη ζωή μου και τα όσα έζησα μου άλλαξαν πολλά πράγματα ως προς το πόση εμπιστοσύνη πρέπει να έχω στους ανθρώπους. Τα επόμενα χρόνια της ζωής μου θέλω να τα περάσω ευχάριστα και όχι δυσάρεστα», σημείωσε.
Ο ίδιος παραδέχτηκε κλείνοντας, ότι «έδωσε μεγάλη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν έπρεπε» και παραδέχτηκε ότι αρχικά είχε αποφασίσει να κινηθεί νομικά εναντίον όσων κατέθεσαν ψευδώς ή μίλησαν άσχημα για εκείνον. «Έδωσα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν έπρεπε και αυτό ήταν μεγάλο μάθημα ζωής για μένα. Είχα αποφασίσει να κάνω αγωγές σε κάποιους που είπαν ψέματα στα δικαστήρια ή που μίλησαν πολύ άσχημα για μένα. Τελικά αποφάσισα ότι αν το έκανα, θα τους έδινα βήμα για να μιλάνε κι άλλο, ενώ τώρα τους διέγραψα και πάω μπροστά», είπε.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο: Κανονίζουμε συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν, μετά θα ακολουθήσει τριμερής - Τα βασικά συμπεράσματα
Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
Αστυνομικός στις ΗΠΑ απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε βίντεο μοντέλου του OnlyFans: Της άγγιξε το στήθος σε δήθεν έλεγχο
Τραμπ μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο: Κανονίζουμε συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν, μετά θα ακολουθήσει τριμερής - Τα βασικά συμπεράσματα
Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
Αστυνομικός στις ΗΠΑ απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε βίντεο μοντέλου του OnlyFans: Της άγγιξε το στήθος σε δήθεν έλεγχο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα