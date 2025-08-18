Ο Πιτ Ντέιβιντσον νιώθει ενοχές που η Έλσι Χιούιτ αναγκάστηκε να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της
Δεν κατάφερα να της επιτρέψω να έχει την ιδανική εγκυμοσύνη που σχεδόν κάθε γυναίκα έχει την ευκαιρία να ζήσει, δήλωσε ο ηθοποιός
Τις ενοχές που ένιωσε όταν η σύντροφός του Έλσι Χιούιτ αναγκάστηκε να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της, περιέγραψε ο Πιτ Ντέιβιντσον.
Ο 31χρονος κωμικός εμφανίστηκε την Τετάρτη 13 Αυγούστου στην εκπομπή «The Breakfast Club» και αναφέρθηκε στο παιδί που περιμένει με τη Χιούιτ. Σχολιάζοντας τη δημοσιότητα που είναι στραμμένη πάνω του λόγω του επαγγέλματός του, ο Ντέιβιντσον παραδέχτηκε πως στενοχωριέται που δεν κατάφερε να διαφυλάξει την εγκυμοσύνη της.
«Αισθάνομαι άσχημα για το κορίτσι μου. Οτιδήποτε κάνω εγώ ή κάνει εκείνη, τώρα πια θα γίνεται θέμα. Είναι ένας πολύ διακριτικός άνθρωπος και είναι εκείνη που κάνει όλη τη δουλειά. Δεν με έκανε ποτέ να αισθανθώ έτσι ούτε είπε κάτι, αλλά νιώθω τόσο ένοχος και απαίσια που δεν κατάφερα να της επιτρέψω να έχει την ιδανική εγκυμοσύνη που σχεδόν κάθε γυναίκα έχει την ευκαιρία να ζήσει και να απολαύσει», εξήγησε.
Τον Ιούλιο, ο Ντέιβιντσον μίλησε στο «PEOPLE» κατά την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Pickup» στο Λος Άντζελες και αποκάλυψε ότι έλαβε συμβουλές για την πατρότητα από τον φίλο του, Μασίν Γκαν Κέλι. Ο πρώην σταρ του «Saturday Night Live» πρόσθεσε σχετικά με το γεγονός ότι θα γίνει πατέρας: «Ανυπομονώ να φροντίσω το μικρό. Τη στιγμή που έμαθα τα νέα, είπα: “Ουάου, αυτό που κάνω είναι απλώς μια δουλειά”. Συνειδητοποίησα ότι βασιζόμουν κάπως στην εργασία για την ευτυχία μου, κάτι που είναι εξωφρενικά ανθυγιεινό. Οπότε αυτό μου έφερε ένα περίεργο αίσθημα ηρεμίας, ότι αυτή είναι απλώς μια δουλειά και τώρα έχω κάποιον για τον οποίο να την κάνω».
Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης
Η Χιούιτ ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Ντέιβιντσον μέσω Instagram στις 16 Ιουλίου. Η ανάρτηση περιλάμβανε μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες του ζευγαριού, καθώς και ένα βίντεο από το υπερηχογράφημα. «Λοιπόν, τώρα όλοι ξέρουν ότι κάναμε σεξ», έγραψε με μια δόση χιούμορ η Έλσι Χιούιτ.
Δείτε την ανάρτησή της
