O Τζοσουά Τζάκσον και η Σιμόν Άσλεϊ εθεάθησαν να περπατούν χέρι-χέρι στους δρόμους της Νέας Υόρκης
Οι δύο ηθοποιοί φαίνονται να βρήκαν τον έρωτα ο ένας στο πρόσωπο του άλλου
Νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή φαίνεται πως έχει ανοίξει ο Τζοσουά Τζάκσον, μετά τον χωρισμό του από την Τζόντι-Τέρνερ Σμιθ. Ο ηθοποιός εθεάθη να περπατά χέρι-χέρι στους δρόμους της Νέας Υόρκης με την Σιμόν Άσλεϊ.
Ο 47χρονος σταρ και η 30χρονη ηθοποιός εντοπίστηκαν από τον φακό των παπαράτσι, οι οποίοι τους φωτογράφησαν μαζί το περασμένο Σάββατο. Στα στιγμιότυπα, οι δυο τους φαίνονται χαμογελαστοί να συνομιλούν κατά τη διάρκεια της βόλτας τους. Και οι δύο ήταν ντυμένοι casual, ενώ έδειχναν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα ο ένας την παρέα του άλλου. Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι δύο ηθοποιοί εμφανίζονται μαζί, ενώ μέχρι στιγμής κανείς από τους δύο δεν έχει κάνει κάποια δημόσια δήλωση.
Η τελευταία γυναίκα με την οποία είχε συνδεθεί ο Τζοσουά Τζάκσον ήταν η Λουπίτα Νιόνγκο, με την οποία εθεάθη να φιλιέται παθιασμένα σε παραλία του Μεξικό τον Μάρτιο του 2024. Ωστόσο, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι ήταν ελεύθερος.
Ο Καναδός ηθοποιός ήταν παντρεμένος με την Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Μάιο του 2025. Αφού χώρισαν, έμπλεξαν σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια της 5χρονης κόρης τους, Τζούνο, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Όσο για την Σιμόν Άσλεϊ, τον περασμένο Μάρτιο χώρισε από τον σύντροφό της, Κονσταντίν Κλάιν, μετά από δύο χρόνια σχέσης.
Joshua Jackson and ‘Bridgerton’ actress Simone Ashley spotted on cozy NYC stroll https://t.co/178Sb7vb7W pic.twitter.com/aSpYGjUrxb— Page Six (@PageSix) August 12, 2025
