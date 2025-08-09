Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη φωτογραφίζεται στους ανεμόμυλους της Χίου
Δείτε τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η τραγουδίστρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Τις καλοκαιρινές της διακοπές συνεχίζει η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και αυτή τη φορά αποφάσισε να κάνει μια στάση στη Χίο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί, η τραγουδίστρια επισκέφτηκε τους διάσημους ανεμόμυλους στην περιοχή Ταμπάκικα.
Μέσα από το Instagram, η Ελωνόρα Ζουγανέλη μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα, με την ίδια να ποζάρει στους ανεμόμυλους, και περιέγραψε τα συναισθήματα που της γεννήθηκαν από την επίσκεψη στη συγκεκριμένη τοποθεσία.
Όπως έγραψε: «Στους ανεμόμυλους στη Χίο. Οι πέτρες τους έχουν ποτίσει αλμύρα, κι οι φτερωτές τους, άλλοτε γυρίζουν κι άλλοτε μένουν ακίνητες, σαν να αφουγκράζονται την ανάσα του Αιγαίου, σιωπηλοί φρουροί του χρόνου. Πλάι τους αφήνεις το βλέμμα να χαθεί στο μπλε, στην ησυχία της θάλασσας που σου επιτρέπει να ακούσεις τις σκέψεις σου, ακόμα κι όταν αυτές έχουν βάρος. Μένεις μόνος, ο ήλιος χρυσίζει το νερό και θες να σου ψιθυρίσει πως όλα βρίσκουν τον δρόμο τους. Κάποια πράγματα μένουν σταθερά, όσο κι αν εσύ αλλάζεις. Στη θάλασσα αφήνω τις σκέψεις μου, να γίνουν κύματα και να χαθούν. Συντροφιά μου το μπλε και ο άνεμος νιώθω πως ό,τι με βαραίνει βρίσκει δρόμο να φύγει. Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη».
