Μάικλ Μπι Τζόρνταν για Τσάντγουικ Μπόουζμαν: Δεν τον φρόντισα όσο έπρεπε, αυτό είναι κάτι που με βαραίνει

Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τον θάνατο του Τσάντγουικ Μπόουζμαν , που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών από καρκίνο του παχέος εντέρου. Φίλοι και συνεργάτες του ηθοποιού εξακολουθούν να δυσκολεύονται να μιλήσουν για την απώλειά του. Στο νέο ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων του Apple TV+ με τίτλο «Number One on the Call Sheet», ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν αναφέρθηκε συγκινημένος στον Μπόουζμαν. Οι δυο του είχαν συνεργαστεί στη μεγάλη επιτυχία της Marvel «Black Panther» το 2018.Στο πρώτο επεισόδιο με τίτλο «Leading Black Men in Hollywood», ο 38χρονος ηθοποιός, μίλησε για εκείνον, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε όσα θα ήθελε να είχε κάνει διαφορετικά στη σχέση τους. «Είναι κάτι που σκέφτομαι συχνά. Ότι δεν τον φρόντισα όσο έπρεπε. Είναι κάτι που με βαραίνει επίσης. Δεν θέλω να το κάνω συνεδρία ψυχοθεραπείας. Ο Τσάντγουικ είναι ξεχωριστός. Ανυπομονούσα για…», λέει συγκινημένος, προτού διακόψει τη σκέψη του, αδυνατώντας να συνεχίσει, καθώς ο δημοσιογράφος προσπαθεί να τον παρηγορήσει.Εκτός από τον Τζόρνταν για τον Μπόουζμαν μίλησε και ο Ντάνιελ Καλούγια, που επίσης συμμετείχε στο «Black Panther». Με τη σειρά του λοιπόν, εξήγησε τι έκανε την παρουσία του εκλιπόντα ηθοποιού στο πλατό τόσο καθηλωτική. «Την τελευταία φορά που τον είδα, κάναμε ένα Q&A, και ρώτησαν: “Ποιοι είναι οι άνθρωποι που θεωρείτε καταπληκτικούς σε αυτή τη διαδικασία;” Και απλώς είπα: “Ο Ταντ”», θυμήθηκε ο Καλούγια. «Γιατί το να είσαι πρωταγωνιστής είναι πραγματικά δύσκολη δουλειά και λειτουργεί επειδή όλοι οι χαρακτήρες γύρω σου λάμπουν».Ο Ρέτζιναλντ Χάντλιν, που σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ, μιλώντας στο PEOPLE, ανέφερε: «Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν είχε μια έμφυτη ευγένεια που τον καθιστούσε την προφανή επιλογή για ρόλους όπως ο Black Panther. Την ημέρα που μας άφησε, όλοι τηλεφωνούσαμε ο ένας στον άλλον, συναισθηματικά διαλυμένοι. Δεν υπήρχε περίπτωση να φτιάξω αυτή την ταινία χωρίς να αποτυπώσω αυτή την αίσθηση απώλειας που νιώσαμε όλοι».