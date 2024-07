Όλα άρχισαν στην Κρυοπηγή και εκεί τελειώνουν..🤍

Τι ωραία που η σειρά έκλεισε με αυτούς τους δύο, έτοιμοι να κάνουν μια νέα αρχή μαζί ✨



and officially THEY MADE IT. 🥹💍🍾#psyxokores pic.twitter.com/CEI3pUiTHH