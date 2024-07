Legends 2004 - UEFA All Stars 1-2: Ήττα της Εθνικής του Ρεχάγκελ στη γιορτή για τα 20 χρόνια από το έπος της Πορτογαλίας - Δείτε τα γκολ

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-d2myt5ij7fyx)

Από εκείνο το σημείο και ως το τέλος του πρώτου μέρους η Εθνική μας βρέθηκε κοντά και σε δεύτερο γκολ, αλλά δεν τα κατάφερε με μεγαλύτερη ευκαιρία να είναι με τον Χαριστέα που νικήθηκε σε τετ α τετ από τον Τζέιμς.Όσο φτάναμε στο τέλος του ημιχρόνου οι All Stars ανέβαζαν την απόδοσή τους και ειδικά ο Φίγκο που έδειχνε σαν να το πήρε προσωπικά, αλλά ο Αντώνης Νικοπολίδης θύμισε τον τερματοφύλακα των γηπέδων της Πορτογαλίας και με συνεχόμενες επεμβάσεις κράτησε το μηδέν με το 1-0 να είναι και το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.Στο δεύτερο ημίχρονο με την κούραση να κάνει την εμφάνισή της οι All Stars ανέβασαν την απόδοσή τους και στο 53' κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Συγκεκριμένα άλλαξαν ωραία την μπάλα που έφτασε στον αμαρκάριστο Φίγκο που προ κενής εστίας σκόραρε και το πανηγύρισε λίγο πιο έντονα, σαν να είχε απωθημένο την Εθνική που του στέρησε ένα Euro και μάλιστα μέσα στην χώρα του.Η πίεση των All Stars συνεχίστηκε και στο 71' έγινε το 1-2. Ο Φίγκο από σκόρερ έγινε πασέρ, έδωσε ωραία στον Λουίς Γκαρσία που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κατεργιαννάκη διαμορφώνοντας το τελικό 1-2. Οι All Stars κράτησαν το σκορ ως το τέλος, σε ένα παιχνίδι που σημασία δεν είχε η νίκη αλλά η τιμή που πρέπει να έχουν οι θριαμβευτές τη Πορτογαλίας.Τα ρόστερ των δύο ομάδωνΕπειδή σημασία σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν έχει ποιοι έπαιξαν και πόσο, τα ρόστερ των δύο ομάδων έχουν ως εξής:Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Χαλκιάς, Φάνης Κατεργιαννάκης, Γιούρκας Σεϊταρίδης, Στέλιος Βενετίδης, Νίκος Νταμπίζας, Τραϊανός Δέλλας, Τάκης Φύσσας, Γιάννης Γκούμας, Μιχάλης Καψής, Άγγελος Μπασινάς, Θοδωρής Ζαγοράκης, Κώστας Κατσουράνης, Παντελής Καφές, Γιώργος Καραγκούνης, Βασίλης Λάκης, Γιώργος Γεωργιάδης, Στέλιος Γιαννακόπουλος, Βασίλης Τσιάρτας, Άγγελςο Χαριστέας, Ντέμης Νικολαΐδης, Ζήσης Βρύζας και Δημήτρης Παπαδόπουλος.Ντέιβιντ Τζέιμς, Γενς Λέμαν, Μπακαρί Σανιά, Ρίο Φέρντιναντ, Γουίλιαμ Γκαλάς, Κλοντ Μακελελέ, Γκαΐθκα Μεντιέτα, Λουίς Φίγκο, Σολ Κάμπελ, Μαρσέλ Ντεσαγί, Πέδρο Παουλέτα, Κλάρενς Ζέεντορφ, Ρόμπι Κιν, Κριστιάν Καρεμπέ, Φερνάντο Γιορέντε, Μίκαελ Σιλβέστρ, Μάρκο Ματεράτσι, Μίκαελ Εσιέν, Λουίς Γκαρθία και Πάτρικ Κλάιφερτ.