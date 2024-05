Eurovision 2024: Οι πρώτες δηλώσεις του Nemo μετά τη νίκη του - Ήταν η πιο queer παράσταση που μπορέσαμε να δώσουμε, λέει

Φυσικά, δεν έλειψαν οι ερωτήσεις για τη σεξουαλική του ταυτότητα. «Είμαι το πρώτο non binary άτομο που κερδίζει τον Διαγωνισμό της Eurovision. Αισθάνομαι πως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που θέλουν να είναι οι εαυτοί τους. Και είναι αυτονόητο. Πρέπει να υπάρχει αγάπη, αποδοχή και ενσυναίσθηση. Εγώ ήμουν τυχερό, γιατί είχα δίπλα μου ανθρώπους που με στήριξαν, όταν έκανα το come out. Πέρασα, απόψε, στα κρυφά, τη σημαία των non binary γιατί η Eurovision μου είπε όχι. Ίσως θα πρέπει να επιδιορθωθούν λίγο και οι απόψεις της EBU όπως επιδιορθώθηκε το βραβείο που έσπασα. Η Eurovision οφείλει να είναι ένα μέρος όπου μπορούμε να είμαστε και να νιώθουμε οι εαυτοί μας», είπε.Όσο για την επόμενη διοργάνωση, που θα γίνει στην Ελβετία, ανέφερε: «Η Ελβετία είναι μικρή. Θα ήθελα να γίνει στην πόλη μου, το Biel, αλλά μάλλον αυτό δεν είναι δυνατόν γιατί δεν έχει τις υποδομές. Θα ήθελα να είμαι μέρος του team παραγωγής. Ίσως να κάνουμε εκεί την τελετή έναρξης».Τέλος, μίλησε για τις φιλίες που έκανε στη Eurovision, ενώ αναφέρθηκε στη δική μας εκπρόσωπο, τη Μαρίνα Σάττι. «Η εμπειρία αυτή φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Είμαστε καλλιτέχνες, καταλαβαινόμαστε, συνδεόμαστε άμεσα, από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορώ να αναφέρω συγκεκριμένα ονόματα, αλλά έκανα φίλους εδώ που θα κρατήσουν για πάντα! Έλεγα στο team μου πρόσφατα ότι έχω τόσες πόλεις να επισκεφθώ μετά από εδώ. Πρέπει να πάω στην Αθήνα, ελπίζω σύντομα και στο Κίεβο! Θέλω να κάνω μουσική με το Bambie thug με την Marina Satti με την alyona alyona και την Jerry Heil… Θαυμάζω πραγματικά την δουλειά τους», είπε κλείνοντας.