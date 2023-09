Russell Brand bragged about kissing Meghan Markle in 2010 film https://t.co/bvdMBmRkUg pic.twitter.com/TRLmD6ZT4D — New York Post (@nypost) September 19, 2023

ισχυρίστηκε σε συνέντευξη που ήρθε ξανά στην επιφάνεια ότι κάποτε φίλησε τη, ενώ οι δυο τους γύριζαν το 2010 την κωμωδία «Get Him to the Greek».Στη συνέντευξη, η οποία προβλήθηκε αρχικά στο talk show «Loose Women» λίγες ημέρες πριν από τον γάμο της Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι το 2018, ο 48χρονος ηθοποιός θυμάται την εποχή που συμμετείχε στην ταινία μαζί με τη δούκισσα του Σάσεξ.«Είναι αλήθεια ότι έχετε φιλήσει τη Μέγκαν Μαρκλ» ρώτησε μία από τις παρουσιάστριες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.«Πράγματι είναι», απάντησε ο Μπραντ, προκαλώντας αντιδράσεις από το κοινό.«Αλλά επιτρέψτε μου να πω πριν παρασυρθούμε. Έπαιζε σε μια ταινία που έπαιζα κι εγώ, το "Get Him to the Greek", ήταν μια καλή ταινία», πρόσθεσε.Σύμφωνα με τον Μπραντ, ο ίδιος δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι η 41χρονη Μαρκλ έπαιζε τότε, λόγω του γεγονότος ότι «δεν ήταν παντρεμένη με κάποιο βασιλικό πρόσωπο».«Δεν θυμάμαι την ταινία τόσο πολύ, νομίζω ότι τη φίλησα σε μία σκηνή», συνέχισε ο Μπραντ. «Το ξέρω μόνο επειδή νομίζω ότι είδα κάπου ένα βίντεο. Μέγκαν Μαρκλ, ορίστε» ανέφερε ο κωμικός.Η σκηνή δεν μπήκε ποτέ στην τελική μορφή της ταινίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τη σελίδα IMBD της Μαρκλ, ο ρόλος της στην ταινία αναφέρεται ως «Tatiana (uncredited)».Η συνέντευξη του Μπραντ που επανήλθε στη δημοσιότητα ήρθε λίγες μόλις ημέρες αφότου ο ηθοποιός κατηγορήθηκε για βιασμό και σεξουαλική επίθεση από τέσσερις γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 2006 και 2013.Φωτογραφίες: Shutterstock