Όλοι μας μπορούμε να σκεφτούμε τον εαυτό μας σε ένα πρώτο ραντεβού. Πόσο καλά θα πάει; Θα λειτουργήσει η χημεία μας; Και όσο κι αν οι εποχές αλλάζουν, σίγουρα όλοι θα συμφωνήσουμε ότι ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο πάντα θα είναι το πιο όμορφοΑυτήν ακριβώς την εμπειρία, υπόσχεται να προσφέρει το «τηλεοπτικό» διάσημο εστιατόριο του FIRST DATES, που μετά από 19 χώρες όπου έχει λειτουργήσει, κερδίζοντας το ενδιαφέρον ενός τεράστιου κοινού, ανοίγει επιτέλους τις πόρτες του και στην Ελλάδα! Μέσα από την οθόνη του Star και με παρουσιάστρια/hostess τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, περιμένει όλους τους singles της χωράς μας για να ζήσουν τη μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια, χιούμορ!Στο FIRST DATES δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή την συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους. Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά: Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν. Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ. Μπορεί όμως και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους... Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή.Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα συνθέτουν τη μοναδική εμπειρία του FIRST DATES! Ανάμεσα σε όλους τους singles που «κλείνουν τραπέζι» στο FIRST DATES, επιλέγουμε για εσένα την πιο ταιριαστή παρέα με βάση τα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.Το πιο συγκλονιστικό εστιατόριο για singles ανοίγει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινάει!Νίκος ΧριστοφόρουΣάββας ΒέλλαςΓιάννης ΘηραίοςΓιάννης ΜικρόςΛουκάς ΖαγοραίοςΜάνος ΒουράκηςΓιώργος ΜιχελήςGreen Pixel Productions