Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Ο θάνατος του Έλβις, τα ναρκωτικά, οι 4 γάμοι και η αυτοκτονία του γιου της

Κλείσιμο

H Πρίσλεϊ αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με τα ναρκωτικά

Πηγή: ΑFP

Πηγή: Shutterstock

Πηγή: Shuttestock

Κλείσιμο

Ωστόσο, το σώμα του πατέρα της δεν απομακρύνθηκε αμέσως από το σπίτι μετά τον θάνατό του: «Το σώμα του βρισκόταν στο σπίτι για τρεις ημέρες και υπήρχε κάτι πολύ παράξενα παρηγορητικό σε αυτό, που το έκανε να μην είναι απαραίτητα αληθινό για μένα», είχε πει.Στην πολυτάραχη ζωή της, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ ήρθε αντιμέτωπη και με τον εθισμό στα ναρκωτικά.Στον πρόλογο του βιβλίου του Χάρι Νέλσον «The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain», η τραγουδίστρια ανοίχτηκε για πρώτη φορά δημόσια και μίλησε για τον εθισμό της στα παυσίπονα, τα οπιοειδή και την κοκαΐνη.Στο βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2019, ανέφερε ότι ήταν «ευγνώμων που ζούσε ακόμα». Στη συνέχεια, εξήγησε ότι άρχισε να κάνει χρήση οπιοειδών για πρώτη φορά, το 2008.«Μπορεί να το διαβάσετε αυτό και να αναρωτιέστε πώς, αφού έχασα τόσο κοντινούς μου ανθρώπους, έπεσα και εγώ θύμα των οπιοειδών. Χρειάστηκε μόνο μια βραχυπρόθεσμη συνταγή οπιοειδών στο νοσοκομείο για να νιώσω την ανάγκη να συνεχίσω να τα παίρνω», ανέφερε.Ο εθισμός ήταν μέρος της ζωής της από όταν ήταν ακόμα παιδί, με τον πατέρα της, αλλά και τον πρώην σύζυγό της, Μάικλ Τζάκσον, να πεθαίνουν και οι δύο από τη χρήση ναρκωτικών.Mόλις 20 ημέρες μετά το διαζύγιο από τον πρώτο της σύζυγο, Ντάνιελ Κέογκ, το 1994, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ παντρεύτηκε τον «βασιλιά της ποπ».Οι δυο τους γνωρίζονταν ήδη από το 1975, όταν η Πρίσλεϊ ήταν μόλις 7 ετών. Αν και η φιλία τους άντεξε στον χρόνο, δεν ίσχυε το ίδιο για τον γάμο τους, ο οποίος κράτησε μόλις δύο χρόνια.Ο γάμος δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες προδιαγραφές, αφού ο Τζάκσον αντιμετώπιζε σοβαρές κατηγορίες ότι κακοποιούσε σεξουλικά, ανήλικα παιδιά. Μιλώντας στο Rolling Stone το 2003, ανέφερε πως στην πρώτη τους συνάντηση ως ενήλικες πλέον, το πρώτο πράγμα που έκανε ο Μάικλ Τζάκσον είναι να της δικαιολογηθεί, για όσα υποστήριζε ο κόσμος για εκείνον.Ο γάμος τους άλλωστε, έγινε μόλις έναν χρόνο, μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του τραγουδιστή, ο 13χρονος Τζόρνταν Τσάντλερ για σεξουαλική κακοποίηση.«Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να μου εξηγήσει. Μπήκε αμέσως σε όλη αυτή τη συζήτηση, για το τι σκέφτονταν για αυτόν οι άνθρωποι, ποια ήταν η αλήθεια», ανέφερε η τραγουδίστρια. Όπως εξήγησε, τα λεγόμενά του ήταν τόσο πειστικά, που δεν της άφησαν περιθώρια να έχει αμφιβολίες.«Σκεφτόμουν ότι ο καημένος ήταν ένας παρεξηγημένος άνθρωπος. Ήμουν κορόιδο. Τον πίστεψα, ήταν πολύ πειστικός. Ό,τι κι αν μου έλεγε, νόμιζα ότι ήταν αλήθεια», συνέχισε κατά τη διάκεια της συνέντευξής της και σημείωσε πως αυτό που είχε η ίδια τότε στο μυαλό της ήταν να τον «σώσει».«Νόμιζα πως αυτά που έκανε, η φιλανθρωπία κα όλα αυτά ήταν φοβερά, πίστευα ότι μπορούσαμε να σώσουμε τον κόσμο μαζί, αλλά είχα αυταπάτες. Το μόνο που κατάφερα ήταν να χαλάσω τη ζωή και τη φήμη μου», είπε χαρακτηριστικά.Το ζευγάρι χώρισε οριστικά τον Αύγουστο του 1996, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, συνέχισαν να βγαίνουν ραντεβού για τέσσερα χρόνια μετά τον γάμο τους και παρέμειναν φίλοι, μέχρι τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον το 2009.Το 2002, αμέσως μετά το τέλος της σχέσης της με τον τραγουδιστή Τζον Οσάικα, με τον οποίο και είχε αρραβωνιαστεί, η τραγουδίστρια γνώρισε τον Νίκολας Κέιτζ. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος, με αποτέλεσμα να παντρευτούν σχεδόν αμέσως, μετά τη γνωριμία τους. Ωστόσο, η «φλόγα» δεν κράτησε για πολύ, καθώς ο ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, μετά από 107 ημέρες.Μιλώντας για εκείνον στον Λάρι Κινγκ το 2003, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ ανέφερε: «Έμοιαζε ελκυστικό να είμαστε τόσο ίδιοι. Είχαμε ζήσει παρόμοιες καταστάσεις, είχαμε κοινό υπόβαθρο. Συνδεθήκαμε κι ήταν όλα υπέροχα. Ήμασταν, ξέρετε, σαν τσιγγάνοι, σαν πειρατές. Κι όταν ένας πειρατής παντρεύεται έναν άλλο, τότε θα βυθίσουν το πλοίο. Αυτό ήταν το πρόβλημα».Αν και η ίδια είχε ελπίδες πως επιτέλους βρήκε τον άνθρωπό της και θα συνέχιζε τη ζωή της μαζί του, τελικά τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενε. «Είχα την ελπίδα πως η ζωή μου θα γίνει σταθερή. Έτσι συμβαίνει συνήθως, όταν παντρεύεσαι κάποιον. Νομίζεις πως όλα τα άσχημα που ζούσες μέχρι πριν, ανήκουν στο παρελθόν, πως όλα τα προβλήματα εξαφανίζονται. Όμως, αυτό ήταν όλο», είχε δηλώσει.Ο τέταρτος και τελευταίος σύζυγος της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ δεν ήταν άλλος από τον μουσικό παραγωγό και κιθαρίστα, Μάικλ Λόκγουντ. Αν και η σχέση τους ξεκίνησε πολύ όμορφα το 2006 και κράτησε περισσότερο από όλες τις προηγούμενες που είχε κάνει η τραγουδίστρια, ήταν τελικά και η πιο επώδυνη. Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το 2006 και στη συνέχεια, απέκτησε δύο δίδυμες κόρες, τη Φίνλεϊ και τη Χάρπερ.Ο γάμος τους ωστόσο, έληξε το 2016 και η τεράστια περιουσία που είχε τότε, η τραγουδίστρια φαίνεται πως αποτέλεσε το βασικό πρόβλημα στη συνέχεια, της «σχέσης» τους.Οι δυο τους είχαν υπογράψει ένα προγαμιαίο συμβόλαιο, το οποίο προστάτευε την περιουσία της, αξίας 62 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο, ο Μάικλ Λόκγουντ δεν δίστασε να κάνει την προσπάθειά του και να διεκδικήσει ένα ποσό των χρημάτων.Υποστήριξε μάλιστα, πως ο ίδιος δεν ήταν σύμφωνος με το προγαμιαίο συμβόλαιο και πως ήταν λάθος του να ακολουθήσει τη συμβουλή των δικηγόρων του που τον προέτρεψαν να υπογράψει. Η δικαστική διαμάχη τους κράτησε δύο χρόνια και τελικά, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ κατάφερε να βγει νικήτρια, με την περιουσία της να παραμένει προστατευμένη και τον Μάικλ Λόκγουντ πάμπτωχος.Η αυτοκτονία του γιου της,, το 2020, τον οποίο απέκτησε με τον Ντάνι Κίου «κατέστρεψε τη ζωή της».Ο Μπέντζαμιν αυτοπυροβολήθηκε στην έπαυλη της οικογένειάς του τον Ιούλιο του 2020 σε ηλικία 27 ετών, μετά από καυγά με τη φίλη του. Η έκθεση αυτοψίας αποκάλυψε ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.Είχε προσπαθήσει να βάλει τέλος στη ζωή του έξι μήνες νωρίτερα και στη συνέχειαμ πέρασε τρεις εβδομάδες σε κέντρο αποτοξίνωσης. Όλα αυτά, τέσσερις μήνες πριν βάλει τέλος στη ζωή του. Στο παρελθόν, είχε επιχειρήσει άλλες τρεις φορές να κάνει αποτοξίνωση, αλλά δεν κατάφερε να την ολοκληρώσει ποτέ.Ήταν μουσικός και η μητέρα του είχε αναφερθεί πολλές φορές στην ομοιότητα που είχε με τον αείμνηστο παππού του, Έλβις Πρίσλεϊ. «Ο Μπεν μοιάζει πολύ με τον Έλβις. Ήταν στο Opry και όταν ανέβηκε στη σκηνή, όλοι γύρισαν και τον κοίταξαν. Αμέσως, ξεκίνησαν να τον τραβούν φωτογραφίες, ήταν πολύ παράξενο το πόσο έμοιαζαν», είχε δηλώσει η τραγουδίστρια.Λέγεται πως το τραγούδι της «Storm & Grace», που κυκλοφόρησε το 2012, είναι εμπνευσμένο από τον γιο της, καθώς το μεσαίο του όνομα ήταν «Storm».Σε ένα κείμενο για το «People», η 54χρονη Λίζα Μαρί είχε περιγράψει λεπτομερώς τα επακόλουθα του θανάτου του γιου της, παραδεχόμενη ότι «δεν θα το ξεπεράσει ποτέ» και αποκαλύπτοντας ότι οι φίλοι της σταμάτησαν να επικοινωνούν μαζί της καθώς περίμεναν να «επιστρέψει στην κανονική ζωή».«Μοιράζομαι τις σκέψεις μου με την ελπίδα ότι με κάποιο τρόπο μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Η θλίψη δεν σταματά ή δεν φεύγει με καμία έννοια, ένα χρόνο ή χρόνια μετά την απώλεια. Το πένθος είναι κάτι που θα πρέπει να κουβαλάτε μαζί σας για το υπόλοιπο της ζωής σας, παρά το τι θέλουν να πιστεύουν ορισμένοι άνθρωποι ή ο πολιτισμός μας. Δεν το "ξεπερνάτε", δεν "προχωράτε", τελεία και παύλα"», έγραψε.