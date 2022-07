Το νέο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου της Generali προσφέρει πλήρη κάλυψη προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό μας. To Speed On μας παρέχει όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τις καινοτόμες υπηρεσίες που χρειαζόμαστε ώστε να αισθανόμαστε απόλυτη σιγουριά στο δρόμο

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ήδη από το 2005 κυκλοφορεί η φήμη, πως ο Κρις Πρατ θα αντικαταστήσει τον Χάρισον Φορντ στη πέμπτη ταινία του « Ιντιάνα Τζόουνς ». Τα δημοσιεύματα όμως φούντωσαν Ιανουάριο του 2022, καθώς συζητήθηκε έντονα ότι ο ηθοποιός θα γινόταν ο επόμενος Ιντιάνα Τζόουνς, αντικαθιστώντας τη θρυλική πορεία του Χάρισον Φορντ Για τον ηθοποιό των «Guardians of the Galaxy» και του «Jurassic World», αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Μάλιστα ο Κρις Πρατ έδωσε ένα οριστικό τέλος στη φημολογία κατά την εμφάνισή του στο podcast "Happy Sad Confused".«Δεν ξέρω καν ποιος είναι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ», σχολίασε ο ηθοποιός αστειευόμενος, ενώ συνέχισε λέγοντας «Δεν κάνουν το "Ιντιάνα Τζόουνς" με τον Χάρισον Φορντ; Το μόνο που ξέρω είναι, ότι είδα κάποτε μια σκηνή από τον Φορντ και ήταν αρκετό για να με τρομάξει. Όταν πεθάνω, θα πεθάνει και ο "Ιντιάνα Τζόουνς" και θα λέω πως με έχει στοιχειώσει το φάντασμα του Χάρισον Φορντ».Το απόσπασμα στο οποίο αναφέρεται ο Πρατ, προέρχεται από μία συνέντευξη του Χάρισον Φόρντ το 2019 στο «Today». «Δεν το καταλαβαίνεις; Είμαι ο Ιντιάνα Τζόουνς. Όταν φύγω εγώ, έχει φύγει. Είναι εύκολο».Ο Φορντ πρόκειται να επαναλάβει τον Ιντιάνα Τζόουνς για πέμπτη φορά σε μια νέα ταινία σε σκηνοθεσία Τζέιμς Μάνγκολντ. Μάλιστα, αυτή θα είναι η πρώτη ταινία του Ιντιάνα Τζόουνς που δεν έχει σκηνοθετηθεί από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ . Η ταινία του Μάνγκολντ έχει ήδη ημερομηνία κυκλοφορίας στις 30 Ιουνίου 2023 από την Disney. Μαζί με τον Χάρισον Φορτν στην τελευταία περιπέτεια, θα βρίσκονται και οι είναι οι Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, Μαντς Μίκελσεν, Μπόιντ Χόλμπρουκ, Τόμπι Τζόουνς και Αντόνιο Μπαντέρας.Ο Μπαντέρας δήλωσε στο «USA Today», ότι ήταν απίστευτο να βλέπεις τον Φορντ στα γυρίσματα να κουνάει το κοστούμι του Ιντιάνα Τζόουνς.«Την πρώτη μέρα που έφτασα, ήμουν στο τρέιλερ μακιγιάζ και ήταν εκεί η στολή Ιντιάνα με το καπέλο και το μαστίγιο. Η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ ήταν εκεί μαζί του και ήταν τόσο ωραία. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που είδα τον «Ιντιάνα Τζόουνς» σε ένα θέατρο και ο κόσμος ήταν τρελός γι' αυτόν».Όσο για τον Κρις Πρατ, πρόσφατα ανέβηκε στην κορυφή του box office δύο φορές αυτό το καλοκαίρι με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «Jurassic World Dominion» και με το « Thor: Love and Thunder ». Ο ηθοποιός θα επιστρέψει στο Marvel Cinematic Universe, ως Star Lord στο «Guardians of the Galaxy Vol» του James Gunn. 3», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Μαΐου 2023.