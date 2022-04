Η αβάσταχτη ελαφρότητα του τηλεοπτικού «είναι» και η μούγκα των συνεργατών και των ομοκάναλων

«Κι αυτά τα #MeToo, "ΣιΤου" και "ΨιΤου", αυτά είναι για άλλους, για ξένους. Εμείς είμαστε υπέρ της ελληνικής μυθοπλασίας και του χιούμορ. Αν το κάθε Instagram και ο κάθε πικραμένος και αρχόσχολος ασχολείται με όλα αυτά, εμάς δεν μας αφορά. Τη δουλειά μας την κάνουμε εδώ και 40 χρόνια με την ίδια επιτυχία και μας στηρίζει η αγάπη του κόσμου και έναν άνθρωπο, ο οποίος ταΐζει 60 οικογένειες είναι κρίμα και άδικο να στοχοποιείται από μία μικρή μερίδα του κόσμου».





Πολύ ευχάριστη είδηση η μεταγραφή του εξαιρετικού συναδέλφουστην ΕΡΤ. Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος θα παρουσιάζει από τις αρχές Μαΐου, και κάθε εβδομάδα, τρεις ενημερωτικές εκπομπές κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 23.00 στην ΕΡΤ1 και κάθε Τετάρτη στις 22.00 στοο ERTNEWS. Ο τίτλος της πρώτης εκπομπής που θα βγει στον αέρα την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, και θα μεταδίδεται κάθε Τρίτη, θα είναι «Στο Κέντρο», καθώς θα έχει στο επίκεντρό της έναν ή δύο πρωταγωνιστές της τρέχουσας επικαιρότητας στη λογική της one on one συνέντευξης.