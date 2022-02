Ρούπερτ Μέρντοχ: Νέο ντοκιμαντέρ για τον μεγιστάνα των ΜΜΕ

To ντοκιμαντέρ θα ρίξει φως στην άνοδο του μεγιστάνα, την επιρροή του σε όλο τον κόσμο και την έντονη μάχη διαδοχής μεταξύ των παιδιών του





Μία νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο, θα κάνει πρεμιέρα στο συνδρομητικό CNN Plus τις επόμενες εβδομάδες, επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του το CNN.Η σειρά βασίζεται στο άρθρο των Τζόναθαν Μάλερ και Τζιμ Ρούτενμπεργκ στους New York Times, το οποίο ερεύνησε την κληρονομιά του ιδρυτή μιας παγκόσμιας και πανίσχυρης μιντιακής αυτοκρατορίας σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία,Τα έξι επεισόδια θα ρίξουν φως στα παρασκήνια της ανόδου του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, την επιρροή του σε όλο τον κόσμο και την έντονη μάχη διαδοχής μεταξύ των παιδιών του για το ποιος θα κληρονομήσει τον έλεγχο της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης, αναφέρει το CNN.Τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία της 21st Century Fox πωλήθηκαν το 2019 στην Walt Disney Co αν και ο Μέρντοχ διατηρεί τον έλεγχο της μητρικής Fox News Fox Corp και της πολυεθνικής εταιρίας ΜΜΕ, News Corp. Ξεκίνησε την καριέρα του με μια μικρή τοπική εφημερίδα της Αυστραλίας που κληρονόμησε από τον πατέρα του σε ηλικία 21 ετών. Επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο το 1962 με Πρόεδρο τονκαι στη συνέχεια με άλλους 12 πλανητάρχες.