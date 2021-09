Πάτρικ Ντέμπσι: Ο «Ντέρεκ» του Grey's Anatomy «τρομοκρατούσε» τα μέλη του καστ της σειράς, ισχυρίζεται νέο βιβλίο

Στη σύγχρονη προσαρμογή της κλασικής σουηδικής σειράς του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Scenes from a Marriage, η κοινή ζωή της Τζεσικα Τσάστεϊν και του Όσκαρ Άιζακ αλλάζει με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο. Αποκλειστικά από το Vodafone TV .





Με... εφιάλτη έμοιαζε για πολλούς ηθοποιούς τουη συνεργασία με τον, ο οποίος υποδυόταν τον γοητευτικό νευροχειρουργό «Ντέρεκ Σέπερντ» στο ιατρικό δράμα του ABC, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ένα νέο βιβλίο για όσα συνέβαιναν στα «παρασκήνια».Σύμφωνα με την, συντελεστές της πετυχημένης σειράς μίλησαν με λεπτομέρειες για τη «σκοτεινή πλευρά» τουστη, συγγραφέα του βιβλίου «How to Save a Life: The Inside Story Of Grey's Anatomy». Το βιβλίο, που αναμένεται να συζητηθεί πολύ, βασίζεται κυρίως σε μαρτυρίες ατόμων που συμμετείχαν σε διάφορα στάδια της παραγωγής, και δίνει μια εικόνα για το τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες της πιο η επιτυχημένης ιατρικής σειράς όλων των εποχών, που έχει ανανεωθεί για την 17η σεζόν της.Σε ένα απόσπασμα που δημοσίευσε το, ο executive producerεξηγεί πώς τα «προβλήματα ανθρώπινου δυναμικού» που προκαλούσε η συμπεριφορά του Ντέμπσι είχαν ως αποτέλεσμα να αποφασιστεί ο τηλεοπτικός θάνατος του χαρακτήρα του το 2015, στο τέλος της σεζόν 11. Ο Πάριοτ - μία από τις 80 και πλέον πηγές της συγγραφέως - αναφέρει χαρακτηριστικά: «Υπήρχαν προβλήματα στον τομέα του HR. Δεν υπήρχε κανένα ζήτημα σεξουαλικής φύσης. Υπό μία έννοια, τρομοκρατούσε το σετ. Ορισμένα μέλη του καστ βίωναν συμπτώματα μετατραυματικού στρες μετά τη συνεργασία μαζί του».Ο 55χρονος ηθοποιός μπήκε στο σετ ως το μεγαλύτερο όνομα της σειράς, κάτι που του έδωσε αμέσως. Αυτή η επιρροή πολλαπλασιάστηκε φυσικά όταν ο, το ερωτικό ενδιαφέρον της πρωταγωνίστριας «Μέρεντιθ Γκρέι» κατέκτησε τις καρδιές αμέτρητων θαυμαστριών στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Ο Πάριοτ θυμάται μία από τις δημιουργούς τις σειράς, τηνα λέει για τον Ντέμπσι: «Είναι ο McDreamy. O τέλειος άνδρας».Παρόλο που η φυσική γοητεία του Ντέμπσι τον έκανε αμέσως συμπαθή σε όσους τον γνώριζαν, η δύναμη που απέκτησε με τα χρόνια εξαιτίας της δημοφιλίας του άρχισε να μεταβάλλει την εικόνα του. «Είχε τόσο μεγάλη επιρροή που ήξερε ότι θα μπορούσε να σταματήσει την παραγωγή και να φοβίσει ανθρώπους... Άνθρωποι του δικτύου και του στούντιο ήρθαν να μας δουν και να συζητήσουμε. Νομίζω ότι είχε απλά κουραστεί με τη σειρά. Δεν ήθελε την ταλαιπωρία του να έρχεται κάθε μέρα και να δουλεύει. Εκείνος και η Σόντα τσακωνόντουσαν όλη την ώρα», προσθέτει ο Πάριοτ.Η ένταση σύντομα μεταφέρθηκε στη σχέση του με την αγαπημένη του επί της οθόνης, την, που εκνευριζόταν με τον Πάτρικ και θύμωνε που δεν δούλευε αρκετά, σύμφωνα με την. «Αυτό που ήθελε πάντα ήταν να γίνονται δίκαια όλα. Δεν της άρεσε που ο Πάτρικ γκρίνιαζε όταν παρέμενε πολλές ώρες στο σετ ή όταν του ζητούσαν να γυρίσει σκηνές αργά, τη στιγμή που η ίδια ήταν σε διπλάσιες σκηνές του επεισοδίου απ' ό,τι εκείνος», αναφέρει η Ρένσο. Αργότερα στο βιβλίο πάντως η Ρένσο επιχειρεί να δικαιολογήσει τον Ντέμπσι λέγοντας ότι τελικά «καταλάβαινε» κι ότι απλώς οι ηθοποιοί τείνουν να βλέπουν τα πράγματα μόνο από τη δική τους σκοπιά.Ο ίδιος ο 55χρονος σταρ είχε μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για τιςπου έχει η συμμετοχή σε μια σειρά για 11 ολόκληρα χρόνια. Όπως φαίνεται, η δυσαρέσκειά του για το πρόγραμμα των γυρισμάτων άρχισε να αντανακλάται στη συμπεριφορά του. Τα παράπονα από μέλη του καστ και συμπρωταγωνιστές τους άρχισαν να μαζεύονται, και η σχέση του Ντέμπσι με την Ράιμς επιδεινώθηκε. Οι μέρες του στη σειρά ήταν πλέον μετρημένες.«Νομίζω ότι όταν η Σόντα έγινε η ίδια μάρτυρας της συμπεριφοράς του, αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Η Σόντα Ράιμς χρειάστηκε να απειλήσει το δίκτυο: "Αν δεν φύγει αυτός, θα φύγω εγώ". Κανείς δεν ήθελε να φύγει [ο Πάτρικ] γιατί αυτός ήταν το Grey's Anatomy, αυτός και η Έλεν. Ο Πάτρικ είναι πολύ γλυκό παιδί, αλλά αυτή η δουλειά σε αλλάζει», αποκαλύπτει η Ρένσο.Σύμφωνα με τον Πάριοτ, οι σεναριογράφοι προσπαθούσαν αρχικά να βρουν τρόπουςπου είχαν πρόβλημα μαζί του, όπως π.χ. στέλνοντας τον χαρακτήρα του να ζήσει μόνιμα στην Ουάσινγκτον, ώστε να μην γυρίζει σκηνές μαζί με την Πομπέο και με άλλους. Όμως τελικά το στούντιο αποφάσισε ότι το να παραμείνει στη σειρά «θα ήταν σκληρό απέναντι στους άλλους ηθοποιούς» και ότι «η ταλαιπωρία θα ήταν μεγαλύτερη από τα οφέλη της παραμονής του», εξηγεί ο Πάριοτ. Έτσι αποφασίστηκε τελικά να πεθάνει ο «Ντέρεκ».Οι τελευταίες σκηνές του Ντέμπσι πριν το... «μοιραίο» γυρίστηκαν σε ένα νοσοκομείο στο Χόθορν της Καλιφόρνια, 22 μίλια μακριά από το στούντιο της σειράς, ώστε ο θάνατος του χαρακτήρα τουμέχρι την προβολή του επεισοδίου. Ο «McDreamy» επέστρεψε τελικά στη σειρά τον Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς για μια αλληλουχία σκηνών ονείρου.