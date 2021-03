House of Fame: Έφτασε η ώρα της πρώτης αποχώρησης!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο στο σπίτι τουμετά το αποψινό live στις 21.00 με παρουσιάστρια την εκθαμβωτικήκαι την κριτική επιτροπή που δεν παίζει και δεν παίζεται! Κι αυτό γιατί μετά από απόψε ένας από τους σπουδαστές θα αποχωρήσει από την Ακαδημία. Οθα βρίσκονται στις θέσεις τους έτοιμοι να αξιολογήσουν τις εμφανίσεις των σπουδαστών και την πρόοδο που σημείωσαν την τρίτη εβδομάδα παραμονής τους στην Ακαδημία.Σε ζωντανή σύνδεση οι καθηγητές θα δίνουν το δικό τους πολύτιμο σχόλιο ως προς τις επιδόσεις των σπουδαστών. Για πρώτη φορά απόψε θα παρακολουθήσουμε και το πρώτο ντουέτο της σεζόν ενώ τηνθα συνοδεύσουν στη σκηνή οι. Τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν οι σπουδαστές είναι:Γιάννης Αρβανιτίδης: «Μέθυσ’ απόψε το κορίτσι μου» (Γιάννης Πουλόπουλος)Άρης Βανταράκης: «Δυο ζωές» (Νίκος Οικονομόπουλος)Θέμης ως «Holly Grace»: «Just dance» (Lady Gaga)Μαριάννα Κάρα και Obi: «Love the way you lie» (Eminem ft Rihanna)Βένια Καραγιαννίδου: «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου» (Γλυκερία)Αλεξάνδρα Κολαΐτη: «Ματώνω» (Πέγκυ Ζήνα)Άλεξ Μαντή: «Το δίκιο μου» (Γιώτα Νέγκα – Θέμης Καραμουρατίδης)Χρύσα Μαλακόζη: «Σε έχω κάνει θεό» (Κατερίνα Στανίση)Κόνη Μπιζιντή: «Πάω» (Ήβη Αδάμου)Αναστασία Μπίσυλα: «Θαλασσάκι μου» (Duo Violins ft Ανδρομάχη)Γιώργος Ντίνος: «Way down we go» (KALEO)Στέφανος Πιτσίνιαγκας: «Εμένα να ακούς» (Νίκος Οικονομόπουλος)Γιώργος Σπετσιώτης: «Σου μιλώ και κοκκινίζεις» (Γιάννης Χαρούλης)Πηνελόπη Τσιακυρίδου: «Girls just want to have fun» (Cyndi Lauper)Jimmy Sion: «Supersonic» (OASIS)Από τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής θα προκύψουν οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση για την επόμενη εβδομάδα.Στο τέλος της βραδιάς ένας σπουδαστής θα αποχωρίσει από το House of Fame La Academia. Οέχουν ίσες πιθανότητες να παραμείνουν στην Ακαδημία. Η ψηφοφορία συνεχίζεται και η τελική απόφαση είναι αποκλειστικά του τηλεοπτικού κοινού!