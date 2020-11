Το ροζ βίντεο του Φίλιππου Αρβανίτη και η σιωπή του που «άναψε φωτιές» στα social media

Φίλιππος Αρβανίτης

Σάλο προκάλεσε η αποκάλυψη τουτόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και σε ενημερωτικά sites.. «Μοιάζει με επιδημία πλέον. Ηείδαν προσωπικές τους στιγμές να διαρρέουν στο διαδίκτυο, ωστόσο τώρα ήρθε η σειρά παίκτη του « Power Of Love » να πρωταγωνιστήσει σε ροζ βίντεο», έγραψε γνωστό πολιτικό(!) site του κεντροαριστερού χώρου που επίσης δεν έμεινε ασυγκίνητο από την «καυτή» αποκάλυψη...Ήταν νωρίς σήμερα το πρωί όταν στην ιστοσελίδα πορνό Sugarbabes.tv ανέβηκε ένα video… άκρως ερωτικού περιεχομένου με πρωταγωνιστή τον Φίλιππο Αρβανίτη. Πολλοί ήταν εκείνοι που αναρωτήθηκαν αν το εν λόγω προϊόν αποτελεί προϊόν υποκλοπής ή ταινία πορνό κοινή συναινέσει, ωστόσο κανείς μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει καταφέρει να μάθει την αλήθεια. Ο καυτός πρωταγωνιστής κρατά τηλέφωνο, διαδικτυακούς λογαριασμός και κυρίωςδίνοντας τροφή για χιλιάδες σχόλια στους χρήστες των social media. Κάποιοι από αυτούς μιλούν για διαφημιστικό τρικ ενώ άλλοι εκφράζουν την συμπαράστασή τους στον ξανθό νεαρό ο οποίος, όπως υποστηρίζουν «να έπεσε ενδεχομένως θύμα αλά Τούνη και Ορφανίδου…».Τονπου γνωρίσαμε μέσα στο σπίτι του «Power of Love2» παρέα με τους γραμμωμένους κοιλιακούς του οι οποίοι έκλεψαν τις εντυπώσεις αλλά όχι και την πρωτιά, και εν συνεχεία ξανασυναντήσαμε στα «Διλήμματα» της Κατερίνας Καινούργιου συντροφιά με την Έλενα Πολυχρονοπούλου με την οποία υπήρξε ζευγάρι στο Power of Love. Το τηλεοπτικό ντεμπούτο του είχε λάβει ωστόσο χώρα πιο νωρίς, στις 8 Νοεμβρίου του 2017, και στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Late Night.Εκεί, ο Φίλιππος Αρβανίτης είχε εμφανιστεί μαζί με δύο ακόμη νεαρούς –ανάλογων σωματικών προσόντων- ως «δώρο» του Γιώργου Λιάγκα στην καλεσμένη και… ξαπλωμένη Νατάσσα Καλογρίδη. Τα αγόρια έκαναν θεαματική εμφάνιση, φορώντας μόνο μαύρα στενά μποξεράκια, ο Αρβανίτης στα πλαίσια ενός χορευτικού πλησίασε πολύ την ηθοποιό κι εκείνη τον μάλωσε λέγοντας του: «Πήγαινε λίγο πιο πίσω! Εδώ μόνο κοιτάνε, δεν πιάνουνε!». Αυτή τη φορά ο Φίλιππος δεν κοιτάζει απλώς…Στο επίμαχο video μια νεαρή μελαχρινή ενδεδυμένη με τα απολύτως απαραίτητα φαίνεται να περιμένει τον επισκέπτη Φίλιππο ετοιμάζοντας τις… κάμερες. Η συνέχεια λίγο πολύ κλασική πάνω σε καναπέδες και κρεβάτια. Κανείς για την ώρα δεν γνωρίζει αν «παγιδεύτηκε» ήείναι το αποτέλεσμα ταινίας πορνό την οποία γύρισε με την συγκατάθεσή του. Ο Φίλιππος Αρβανίτης δεν έχει κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή καμία δήλωση ενώ από το πρωί έχει κλείσει το προσωπικό του προφίλ στο Instagram… Βρίσκεται σε πανικό ή απλώς θα μιλήσει όταν θέλει να μιλήσει; Σύμφωνα με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Sugarbabes.tv «Το ερώτημα στο εάν το επίμαχο video είναι προϊόν υποκλοπής ή παραγωγής μπορεί να το απαντήσει ο ίδιος εάν και όποτε θελήσει…»

