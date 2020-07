Πανταζής στον ΘΕΜΑ 104,6: «Η καραντίνα μου έκανε καλό, ήρθα πιο κοντά με την κόρη μου»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για το νέο του τραγούδι που σημειώνει τεράστια επιτυχία μέσα σε ελάχιστες ημέρες κυκλοφορίας μίλησε στον ΘΕΜΑ 104,6 και στους Βασίλη Γούλα και Ελένη Γκρήγκοβιτς, οΟ αγαπημένος τραγουδιστής αποκάλυψε, μάλιστα πως το συγκεκριμένο τραγούδι το αγάπησε από την πρώτη στιγμή και χρειάστηκε μόνο μια εκτέλεση για να «γραφτεί». Όπως είπε, οι στίχοι τον άγγιξαν πολύ γιατί θυμίζει αρκετές εικόνες προσωπικές.Μιλώντας για την καραντίνα, ο Λευτέρης Πανταζής είπε ότι του έκανε καλό, αφού τον έφερε ακόμα πιο κοντά στην κόρη του,. Ενώ εκμυστηρεύτηκε ότι την έχει βοηθήσει ακόμα και με τα μαλλιά στις πρόβες για το γνωστό παιχνίδι Just the Two of us, στο οποίο κι’όλας πολλές από τις εμφανίσεις της κερδίζουν τόσο τις εντυπώσεις αλλά και τους βαθμούς.Ο κ. Πανταζής μίλησε και για τις συναυλίες που ετοιμάζει μέσα στο επόμενο διάστημα κυρίως στην επαρχία αλλά και για την χειμερινή επιτυχία της συνεργασίας του με τους Καλίδη, Πετρέλη και TUS.