Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Απάτη στην Πάτρα: Ηλικιωμένη άφησε 85.000€ έξω από το σπίτι της για να τα καταγράψει drone της εφορίας
Απάτη στην Πάτρα: Ηλικιωμένη άφησε 85.000€ έξω από το σπίτι της για να τα καταγράψει drone της εφορίας
Ένας άνδρας της τηλεφώνησε παριστάνοντας τον λογιστή και την έπεισε να συγκεντρώσει όλες τις οικονομίες της έξω από το σπίτι
Μία απίστευτη περίπτωση απάτης σημειώθηκε στην Πάτρα, καθώς μία ηλικιωμένη πείστηκε να αφήσει το χρηματικό ποσό των 85.000 ευρώ έξω από το σπίτι της προκειμένου να τα καταγράψει drone της εφορίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ένας άγνωστος φέρεται να τηλεφώνησε στην γυναίκα παριστάνοντας τον λογιστή και την έπεισε να συγκεντρώσει όλες τις οικονομίες της έξω από το σπίτι. Η ηλικιωμένη άφησε τη σακούλα με τα χρήματα έξω από το σπίτι και μετά από λίγο εξαφανίστηκαν.
Το περιστατικό ερευνά η Ασφάλεια Πατρών
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ένας άγνωστος φέρεται να τηλεφώνησε στην γυναίκα παριστάνοντας τον λογιστή και την έπεισε να συγκεντρώσει όλες τις οικονομίες της έξω από το σπίτι. Η ηλικιωμένη άφησε τη σακούλα με τα χρήματα έξω από το σπίτι και μετά από λίγο εξαφανίστηκαν.
Το περιστατικό ερευνά η Ασφάλεια Πατρών
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