Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Καταδίωξη στη Χαλκιδική: 36χρονος έμεινε στη θάλασσα για τρεις ώρες για να γλιτώσει τη σύλληψη, ανασύρθηκε σώος από τις Αρχές
Καταδίωξη στη Χαλκιδική: 36χρονος έμεινε στη θάλασσα για τρεις ώρες για να γλιτώσει τη σύλληψη, ανασύρθηκε σώος από τις Αρχές
Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του συμμετείχαν δυνάμεις της Αστυνομίας, το ΕΚΑΒ, η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ) Χαλκιδικής και εθελοντές
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (15/11) για τον εντοπισμό ενός 36χρονου καταζητούμενου, ο οποίος παρέμεινε για περίπου τρεις ώρες στη θάλασσα, ανοιχτά των Ψακουδίων Χαλκιδικής προκειμένου να γλιτώσει τη σύλληψη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11), κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή, όταν ο άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί μία υπόθεση και αναζητείται από τις Αρχές, τράπηκε σε φυγή από το σημείο γύρω στις 19:45 και βούτηξε στη θάλασσα.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις της Αστυνομίας, το ΕΚΑΒ, η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ) Χαλκιδικής και εθελοντές, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή πολιτών που έσπευσαν με ιδιωτικά σκάφη για να βοηθήσουν στις έρευνες.
Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 22:20, ο 36χρονος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε σώος από τη θαλάσσια περιοχή των Ψακουδίων από διασώστη της ΛΕΦΕΔ Χαλκιδικής, ο οποίος επέβαινε σε ιδιωτικό σκάφος και συνεργάστηκε με τον κυβερνήτη του.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11), κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή, όταν ο άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί μία υπόθεση και αναζητείται από τις Αρχές, τράπηκε σε φυγή από το σημείο γύρω στις 19:45 και βούτηξε στη θάλασσα.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις της Αστυνομίας, το ΕΚΑΒ, η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ) Χαλκιδικής και εθελοντές, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή πολιτών που έσπευσαν με ιδιωτικά σκάφη για να βοηθήσουν στις έρευνες.
Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 22:20, ο 36χρονος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε σώος από τη θαλάσσια περιοχή των Ψακουδίων από διασώστη της ΛΕΦΕΔ Χαλκιδικής, ο οποίος επέβαινε σε ιδιωτικό σκάφος και συνεργάστηκε με τον κυβερνήτη του.
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