



Όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις μεγάλες ιδέες που καταλήγουν να διευκολύνουν τη ζωή μας, έτσι και εδώ, η λογική είναι απλή: ο πολίτης να μη χρειάζεται να ανοίγει διαφορετικές εφαρμογές και ιστοσελίδες για να βρει πληροφορίες που αφορούν τον δημόσιο χώρο γύρω του. Για ό,τι κι αν ψάχνει, είτε βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη που θέλει να βρει μια πληροφορία μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και αξιόπιστα από το κράτος (π.χ. πού έχει καταφύγιο ή πού υπάρχει διαθέσιμος απινιδωτής κοντά), είτε για την καθημερινότητα, να υπάρχει μια εφαρμογή με έναν διαδραστικό χάρτη και πολλά επίπεδα δεδομένων, φυσικά δωρεάν και χωρίς την παρέμβαση ενοχλητικών διαφημίσεων ή άλλων πληροφοριών.



Ολα σε ένα app Την κατεύθυνση αυτή της δημιουργίας ενός ψηφιακού one stop shop περιγράφει, μιλώντας στο «ΘΕΜΑ», ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης,

O υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου





Τα σημεία φόρτισης εμφανίζονται στον χάρτη με ειδική πράσινη σήμανση και εικονίδιο φορτιστή ώστε να ξεχωρίζουν εύκολα από τις υπόλοιπες πληροφορίες. Με ένα πάτημα πάνω σε ένα σημείο, ο χρήστης βλέπει την ονομασία και την τοποθεσία του σημείου, τον πάροχο που το διαχειρίζεται, τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, την ισχύ κάθε φορτιστή, αλλά και τη διαθεσιμότητά του.



Η κατάσταση των φορτιστών αποτυπώνεται και με χρωματική ένδειξη. Το πράσινο σημαίνει ότι ο φορτιστής είναι διαθέσιμος, ενώ το πορτοκαλί ότι βρίσκεται σε χρήση. Σε σημεία με περισσότερους από έναν φορτιστές, ο οδηγός μπορεί να δει ξεχωριστά την κατάσταση του καθενός. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι γνωρίζει αν θα βρει ελεύθερη θέση πριν ξεκινήσει, χωρίς να χρειαστεί να πάει μέχρι το σημείο για να το διαπιστώσει.



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Η ισχύς του φορτιστή είναι στοιχείο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον οδηγό γιατί καθορίζει πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να φορτίσει το αυτοκίνητό του. Με την πληροφορία αυτή διαθέσιμη πριν από τη μετάβαση, μπορεί να επιλέξει το σημείο που ταιριάζει στο πρόγραμμά του.



Για τον οδηγό, η χρήση της λειτουργίας είναι απλή και περιορίζεται σε μόλις τέσσερα βήματα:



1 Ανοίγει την εφαρμογή και μετακινεί τον χάρτη στην περιοχή που τον ενδιαφέρει, είτε εκεί όπου βρίσκεται είτε εκεί όπου σκοπεύει να πάει.



Ξεκίνησε ως εργαλείο για τα τραπεζοκαθίσματα που καταλαμβάνουν τις πλατείες και τα πεζοδρόμια και εξελίσσεται σε κάτι πολύ ευρύτερο. Ο λόγος για το MyStreet, το οποίο μετατρέπεται σε μια εφαρμογή «one stop shop», αφού συγκεντρώνει στον ίδιο ψηφιακό χάρτη ό,τι χρειαζόμαστε ή μπορεί να χρειαστούμε: πού υπάρχει φορτιστής για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και αν είναι ελεύθερος, πού βρίσκεται το πλησιέστερο ασφαλές σημείο συγκέντρωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης , πού υπάρχουν ράμπες διαβάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, απινιδωτές , αλλά και ψηφιακό σημείο καταγγελιών στον δήμο για ό,τι ενοχλεί.Όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις μεγάλες ιδέες που καταλήγουν να διευκολύνουν τη ζωή μας, έτσι και εδώ, η λογική είναι απλή: ο πολίτης να μη χρειάζεται να ανοίγει διαφορετικές εφαρμογές και ιστοσελίδες για να βρει πληροφορίες που αφορούν τον δημόσιο χώρο γύρω του. Για ό,τι κι αν ψάχνει, είτε βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη που θέλει να βρει μια πληροφορία μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και αξιόπιστα από το κράτος (π.χ. πού έχει καταφύγιο ή πού υπάρχει διαθέσιμος απινιδωτής κοντά), είτε για την καθημερινότητα, να υπάρχει μια εφαρμογή με έναν διαδραστικό χάρτη και πολλά επίπεδα δεδομένων, φυσικά δωρεάν και χωρίς την παρέμβαση ενοχλητικών διαφημίσεων ή άλλων πληροφοριών.Την κατεύθυνση αυτή της δημιουργίας ενός ψηφιακού one stop shop περιγράφει, μιλώντας στο «ΘΕΜΑ», ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου : «Το MyStreet ξεκίνησε από ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους: να μπορούμε να περπατάμε στο πεζοδρόμιο και να χρησιμοποιούμε τους κοινόχρηστους χώρους χωρίς εμπόδια. Πλέον εξελίσσεται σε μια κεντρική εφαρμογή γεωχωρικής πληροφορίας, συγκεντρώνοντας στον ίδιο χάρτη στοιχεία που χρειαζόμαστε στις μετακινήσεις μας. Ο οδηγός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπορεί να δει πού βρίσκεται ένας φορτιστής και πλέον αν είναι ελεύθερος ή βρίσκεται σε χρήση». Ο υπουργός αναφέρει ότι «σταδιακά θα προστεθούν πληροφορίες για τις υποδομές προσβασιμότητας, όπως ράμπες και διαβάσεις για άτομα με αναπηρία, καθώς και οι θέσεις των απινιδωτών. Θέλουμε ο πολίτης να βρίσκει συγκεντρωμένη την πληροφορία χωρίς να χρειάζεται να την αναζητά σε διαφορετικές πηγές. Ζητούμενο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να κάνουμε πιο απλή την καθημερινότητα των πολιτών. Στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάνω σε όσα βελτιώνουν την καθημερινότητα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας».Η πιο πρόσφατη αναβάθμιση που πήρε το MyStreet αφορά τους οδηγούς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Μέσα από τον διαδραστικό χάρτη της εφαρμογής μπορούν να αναζητούν σημεία φόρτισης στην περιοχή που τους ενδιαφέρει, να ενημερώνονται για την ισχύ και τη διαθεσιμότητα των φορτιστών και να λαμβάνουν οδηγίες για να φτάσουν εκεί.Τα σημεία φόρτισης εμφανίζονται στον χάρτη με ειδική πράσινη σήμανση και εικονίδιο φορτιστή ώστε να ξεχωρίζουν εύκολα από τις υπόλοιπες πληροφορίες. Με ένα πάτημα πάνω σε ένα σημείο, ο χρήστης βλέπει την ονομασία και την τοποθεσία του σημείου, τον πάροχο που το διαχειρίζεται, τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, την ισχύ κάθε φορτιστή, αλλά και τη διαθεσιμότητά του.Η κατάσταση των φορτιστών αποτυπώνεται και με χρωματική ένδειξη. Το πράσινο σημαίνει ότι ο φορτιστής είναι διαθέσιμος, ενώ το πορτοκαλί ότι βρίσκεται σε χρήση. Σε σημεία με περισσότερους από έναν φορτιστές, ο οδηγός μπορεί να δει ξεχωριστά την κατάσταση του καθενός. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι γνωρίζει αν θα βρει ελεύθερη θέση πριν ξεκινήσει, χωρίς να χρειαστεί να πάει μέχρι το σημείο για να το διαπιστώσει.Το τελευταίο βήμα είναι η μετάβαση. Από την επιλογή «Οδηγίες», ο χρήστης ζητά καθοδήγηση προς το σημείο φόρτισης που τον εξυπηρετεί. Ετσι, αναζήτηση, έλεγχος διαθεσιμότητας και οδηγίες μετάβασης ξεκινούν από το ίδιο σημείο του χάρτη.Η ισχύς του φορτιστή είναι στοιχείο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον οδηγό γιατί καθορίζει πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να φορτίσει το αυτοκίνητό του. Με την πληροφορία αυτή διαθέσιμη πριν από τη μετάβαση, μπορεί να επιλέξει το σημείο που ταιριάζει στο πρόγραμμά του.Για τον οδηγό, η χρήση της λειτουργίας είναι απλή και περιορίζεται σε μόλις τέσσερα βήματα:1 Ανοίγει την εφαρμογή και μετακινεί τον χάρτη στην περιοχή που τον ενδιαφέρει, είτε εκεί όπου βρίσκεται είτε εκεί όπου σκοπεύει να πάει.

2 Εντοπίζει τα σημεία φόρτισης από την πράσινη σήμανση με το εικονίδιο του φορτιστή.



3 Επιλέγει ένα σημείο και βλέπει ποιος πάροχος το διαχειρίζεται, πόση ισχύ έχει κάθε φορτιστής και ποιοι είναι ελεύθεροι (πράσινο) ή σε χρήση (πορτοκαλί).



4 Πατά «Οδηγίες» και καθοδηγείται μέχρι το σημείο. Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης που εμφανίζεται για κάθε σημείο βοηθά στην ακριβή ταυτοποίησή του, κάτι χρήσιμο όταν σε μια περιοχή υπάρχουν περισσότερα σημεία φόρτισης κοντά το ένα στο άλλο.



Αν λέμε ότι το 112 σώζει ζωές, το MyStreet προορίζεται να κάνει το κάτι παραπάνω. Στον ίδιο χάρτη του application εμφανίζονται και τα ασφαλή σημεία συγκέντρωσης για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι πολίτες μπορούν να τα εντοπίζουν στην περιοχή που τους ενδιαφέρει, είτε πρόκειται για τη γειτονιά τους είτε για τον χώρο εργασίας τους, είτε για το σχολείο των παιδιών τους, και να γνωρίζουν εκ των προτέρων πού βρίσκονται.



Το «εκ των προτέρων» είναι το ουσιώδες. Σε έναν σεισμό, για παράδειγμα, ή σε μια άλλη έκτακτη κατάσταση, ο χρόνος και η ψυχραιμία δεν περισσεύουν. Η πληροφορία για το πού πρέπει να κατευθυνθεί κανείς έχει αξία όταν την έχει ήδη αναζητήσει και τη γνωρίζει. Ή, ακόμα και όταν έχει ζωντανή καθοδήγηση επάνω σε χάρτη.



Στην επόμενη φάση προβλέπεται η προσθήκη νέων γεωχωρικών δεδομένων για την προσβασιμότητα των δημόσιων χώρων. Σε αυτά περιλαμβάνονται στοιχεία για υποδομές ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως διαβάσεις, ράμπες πεζοδρομίων και ράμπες εισόδων. Για ένα άτομο που κινείται με αμαξίδιο, για έναν γονιό με καρότσι ή για έναν ηλικιωμένο με περιορισμένη κινητικότητα, η γνώση του πού υπάρχει ράμπα ή προσβάσιμη διάβαση καθορίζει τη διαδρομή. Οι πληροφορίες αυτές θα συμπληρώσουν τα υπάρχοντα δεδομένα για τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και τα ασφαλή σημεία συγκέντρωσης.



Στη συνέχεια προγραμματίζεται η ενσωμάτωση του Εθνικού Μητρώου Απινιδωτών. Ετσι, οι πολίτες θα μπορούν να εντοπίζουν μέσω της εφαρμογής και τις θέσεις των απινιδωτών, μια πληροφορία που σε περίπτωση ανακοπής μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη.



Η μέθοδος είναι σταδιακή: κάθε νέα κατηγορία δεδομένων προστίθεται ως ξεχωριστό «επίπεδο» στον ίδιο χάρτη, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να μάθει μια νέα εφαρμογή ή να εγκαταστήσει κάτι επιπλέον. Δίπλα στις παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων, στα σημεία φόρτισης και στα ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, έρχονται να προστεθούν η προσβασιμότητα και οι απινιδωτές.



Ο στόχος, όπως διατυπώνεται, είναι ο χάρτης να συγκεντρώνει όλο και περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες για την κίνηση και την πρόσβαση στην πόλη, αλλά και για την ασφάλεια σε έκτακτες περιστάσεις.



Πώς ξεκίνησε Για να φανεί η διαδρομή της εφαρμογής, χρειάζεται μια ματιά στην αφετηρία της. Το MyStreet σχεδιάστηκε στα πρότυπα του MyCoast, της εφαρμογής που αφορά τις παραλίες, με αρχικό αντικείμενο τη διαφάνεια στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων των πόλεων.



Μέσα από την εφαρμογή, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων και να αναφέρουν πιθανές παραβάσεις. Οι πιο χαρακτηριστικές είναι η υπέρβαση των ορίων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και η παρεμπόδιση της πρόσβασης ΑμεΑ, δύο προβλήματα που οι πεζοί συναντούν συχνά στα πεζοδρόμια και τις πλατείες. Η εφαρμογή συνδέεται με το Μητρώο Καταχώρισης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων. Οι αναφορές των χρηστών προωθούνται αυτόματα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου ώστε να τις διαχειρίζεται ο αρμόδιος δήμος.



Η σύνδεση με το Μητρώο είναι το στοιχείο που δίνει στην εφαρμογή χαρακτήρα εργαλείου ελέγχου και όχι απλής ενημέρωσης. Ο πολίτης δεν βλέπει μόνο ότι ένα κατάστημα έχει άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, μπορεί να συγκρίνει την παραχώρηση με αυτό που συναντά στο πεζοδρόμιο και αν διαπιστώσει απόκλιση, να την αναφέρει από το ίδιο σημείο.



Η διαδικασία είναι σχεδιασμένη ώστε η αναφορά του πολίτη να μη μένει σε ένα συρτάρι. Οι δήμοι έχουν εικόνα τόσο των δημοσιευμένων παραχωρήσεων όσο και των αναφορών που υποβάλλονται. Με βάση αυτά τα στοιχεία, μπορούν να αναθέτουν ελέγχους στη Δημοτική Αστυνομία ή, όπου αυτή δεν υπάρχει, στην ΕΛ.ΑΣ.



Οι επώνυμες αναφορές ταυτοποιούνται μέσω TaxisNet. Ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της καταγγελίας του μέσα από την εφαρμογή και να βλέπει σε ποιο στάδιο βρίσκεται.



Η υποβολή καταγγελιών υπόκειται σε συγκεκριμένα όρια: κάθε χρήστης μπορεί να υποβάλει έως τρεις καταγγελίες ανά ημέρα και ανά τύπο, ενώ οι καταγγελίες γίνονται δεκτές μόνο για σημεία που βρίσκονται εντός 500 μέτρων από την τρέχουσα τοποθεσία του χρήστη.



Ταυτοποίηση μέσω TaxisNet Ο περιορισμός της απόστασης σημαίνει ότι η καταγγελία γίνεται από κάποιον που βρίσκεται κοντά στο σημείο και βλέπει το πρόβλημα, και όχι εξ αποστάσεως. Ο συνδυασμός ταυτοποίησης μέσω TaxisNet, γεωγραφικού περιορισμού και ημερήσιου ορίου δίνει στους δήμους αναφορές που συνδέονται με συγκεκριμένο σημείο και συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό διευκολύνει τον προγραμματισμό των ελέγχων, καθώς η αρμόδια υπηρεσία γνωρίζει πού ακριβώς πρέπει να μεταβεί και για ποιο ζήτημα.



Παράλληλα με την προσθήκη νέων δεδομένων στον χάρτη, προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση ολόκληρης της διαδικασίας, από την υποβολή μιας αναφοράς έως τον έλεγχο και την απόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών.



Σε αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη ξεκινήσει η εκπαίδευση και η υποστήριξη των δήμων από τα συναρμόδια υπουργεία και την Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για την καταχώριση και τη διαχείριση των δεδομένων. Η ποιότητα του χάρτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πληρότητα και την ενημέρωση των στοιχείων που καταχωρίζουν οι ίδιοι οι δήμοι.

Αν συνοψίσει κανείς τη διαδρομή του MyStreet, η εικόνα είναι σαφής. Η εφαρμογή ξεκίνησε με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, τη διαφάνεια στις παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων και την καταγγελία παραβάσεων. Σήμερα ο ίδιος χάρτης δείχνει σημεία φόρτισης με την κατάσταση κάθε φορτιστή και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης. Αύριο θα δείχνει ράμπες, διαβάσεις ΑμεΑ και απινιδωτές.



Το κοινό στοιχείο όλων αυτών είναι ο δημόσιος χώρος και η κίνηση του πολίτη μέσα σε αυτόν, με το αυτοκίνητο, με τα πόδια, με αμαξίδιο ή σε μια στιγμή κινδύνου. Αντί για ξεχωριστές πηγές, η πληροφορία συγκεντρώνεται σε ένα σημείο.



Το MyStreet διατίθεται δωρεάν στο App Store και στο Play Store για συσκευές iOS και Android.



Για την υποβολή επώνυμης αναφοράς, η ταυτοποίηση του χρήστη γίνεται με τους κωδικούς TaxisNet, ενώ η πορεία κάθε καταγγελίας παρακολουθείται μέσα από την ίδια την εφαρμογή.



Τι αλλάζει Για τον οδηγό ηλεκτρικού

αυτοκινήτου: Βλέπει στον ίδιο χάρτη πού υπάρχουν σημεία φόρτισης, ποιος τα διαχειρίζεται, πόση ισχύ έχει κάθε φορτιστής και αν είναι ελεύθερος ή σε χρήση. Μέσω της επιλογής «Οδηγίες» ζητά καθοδήγηση προς το σημείο που τον εξυπηρετεί.



Για τον πεζό: Μπορεί να ενημερωθεί για τις παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων στη γειτονιά του, να δει αν ένα κατάστημα έχει ξεπεράσει τα όρια που του έχουν παραχωρηθεί και να το αναφέρει, παρακολουθώντας στη συνέχεια την πορεία της καταγγελίας



Για τα άτομα με αναπηρία: Σήμερα μπορούν να αναφέρουν περιπτώσεις όπου παρεμποδίζεται η πρόσβασή τους. Στην επόμενη φάση θα μπορούν να βλέπουν στον χάρτη και τις υποδομές προσβασιμότητας: διαβάσεις, ράμπες πεζοδρομίων και ράμπες εισόδων.



Για κάθε πολίτη σε έκτακτη

ανάγκη: Γνωρίζει από πριν πού βρίσκονται τα ασφαλή σημεία συγκέντρωσης στην περιοχή του και μετά την ενσωμάτωση του Εθνικού Μητρώου Απινιδωτών θα μπορεί να εντοπίσει και τον πλησιέστερο απινιδωτή.



Για τους δήμους: Εχουν συγκεντρωμένη εικόνα των παραχωρήσεων και των αναφορών, προωθούν ελέγχους στη Δημοτική Αστυνομία ή στην ΕΛ.ΑΣ. και λαμβάνουν εκπαίδευση και υποστήριξη για τη διαχείριση των δεδομένων.