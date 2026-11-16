Ελληνικό Μετρό σε Δούκα: Δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης των κατοίκων της Κυψέλης
Ελληνικό Μετρό σε Δούκα: Δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης των κατοίκων της Κυψέλης
Η εταιρεία απαντά στην επιστολή του δημάρχου Αθηναίων και αναφέρει ότι οι μετακινήσεις θα είναι προσωρινές και θα γίνονται μόνο κατά περίπτωση, όπου η φύση των εργασιών δεν επιτρέπει την παραμονή των κατοίκων στα διαμερίσματα
«Βάσει των τεχνικών αξιολογήσεων και των αυτοψιών των πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ, δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης των κατοίκων της Κυψέλης λόγω επικινδυνότητας των κτιρίων», απαντά η Ελληνικό Μετρό στον δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα.
Όπως σημειώνει στην απάντησή της η εταιρεία, βρίσκεται σε εξέλιξη συγκεκριμένη διαδικασία διερεύνησης, λήψης άμεσων μέτρων προστασίας και σύνταξης τελικών εκθέσεων, ώστε να ακολουθήσουν οι οριστικές αποκαταστάσεις από τον ανάδοχο. Προσωρινή μετακίνηση ενοίκων θα γίνεται μόνο κατά περίπτωση, όπου η φύση των εργασιών δεν επιτρέπει την παραμονή τους στα διαμερίσματα, ή αν διαπιστωθεί μελλοντικά κάποια νέα ανάγκη ασφαλείας.
Η εταιρεία υπογραμμίζει επίσης ότι η προστασία των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και καλεί σε ψυχραιμία, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στις κρίσεις των αρμόδιων τεχνικών φορέων.
Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος της Αθήνας είχε ζητήσει νωρίτερα «άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των κατοίκων των «κόκκινων» πολυκατοικιών της Κυψέλης σε ασφαλή καταλύματα. Με επιστολή του στη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ζητούσε η μετεγκατάσταση να γίνει με ευθύνη και έξοδα της ίδιας και της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου, αίτημα το οποίο απέρριψε η εταιρεία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό:
Σε απάντηση της σημερινής επιστολής του Δημάρχου Αθηναίων σχετικά με την προσωρινή μετεγκατάσταση κατοίκων της Κυψέλης, επισημαίνουμε ότι τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των κατοίκων και των κτιρίων καθορίζονται βάσει τεκμηριωμένων τεχνικών αξιολογήσεων.
Όπως ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη της 16ης Οκτωβρίου 2026 στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία συμμετείχε και ο Δήμαρχος, βρίσκεται σε εξέλιξη συγκεκριμένη διαδικασία διερεύνησης και αποκατάστασης των βλαβών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει αυτοψίες και διερευνητικές εργασίες για την καταγραφή και αξιολόγηση των ευρημάτων, τον προσδιορισμό και την υλοποίηση των άμεσων μέτρων προστασίας που υποδεικνύουν οι πραγματογνώμονες του ΤΕΕ, την ολοκλήρωση των τελικών εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης και την εκτέλεση των οριστικών εργασιών αποκατάστασης. Σημειώνεται ότι το ζήτημα της προσωρινής μετεγκατάστασης τέθηκε ήδη κατά την ίδια σύσκεψη από εκπροσώπους των κατοίκων. Μετά τις σχετικές διευκρινίσεις των πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ, κατέστη σαφές ότι, με βάση τα διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα, δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης λόγω επικινδυνότητας των κτιρίων.
Η εκτίμηση αυτή δεν έχει διαφοροποιηθεί από τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν κατά την πρόοδο των αυτοψιών, ούτε από τις συμπληρωματικές συστάσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει συμφωνηθεί, θα λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα για την προσωρινή μετακίνηση των ενοίκων, όπου η φύση των εργασιών δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη παραμονή στα διαμερίσματά τους. Εφόσον, ωστόσο, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαπιστωθεί ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών, η Ελληνικό Μετρό θα μεριμνήσει για την κατά προτεραιότητα εφαρμογή τους από τον ανάδοχο του έργου.
Η Ελληνικό Μετρό και ο Ανάδοχος του έργου βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τους πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), ενώ οι αναγκαίες παρεμβάσεις προχωρούν σύμφωνα με τις τεχνικές υποδείξεις τους. Η προστασία των κατοίκων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και προϋποθέτει ψυχραιμία, υπευθυνότητα και σεβασμό στις τεκμηριωμένες κρίσεις των αρμόδιων τεχνικών φορέων.
Όπως σημειώνει στην απάντησή της η εταιρεία, βρίσκεται σε εξέλιξη συγκεκριμένη διαδικασία διερεύνησης, λήψης άμεσων μέτρων προστασίας και σύνταξης τελικών εκθέσεων, ώστε να ακολουθήσουν οι οριστικές αποκαταστάσεις από τον ανάδοχο. Προσωρινή μετακίνηση ενοίκων θα γίνεται μόνο κατά περίπτωση, όπου η φύση των εργασιών δεν επιτρέπει την παραμονή τους στα διαμερίσματα, ή αν διαπιστωθεί μελλοντικά κάποια νέα ανάγκη ασφαλείας.
Η εταιρεία υπογραμμίζει επίσης ότι η προστασία των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και καλεί σε ψυχραιμία, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στις κρίσεις των αρμόδιων τεχνικών φορέων.
Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος της Αθήνας είχε ζητήσει νωρίτερα «άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των κατοίκων των «κόκκινων» πολυκατοικιών της Κυψέλης σε ασφαλή καταλύματα. Με επιστολή του στη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ζητούσε η μετεγκατάσταση να γίνει με ευθύνη και έξοδα της ίδιας και της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου, αίτημα το οποίο απέρριψε η εταιρεία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό:
Σε απάντηση της σημερινής επιστολής του Δημάρχου Αθηναίων σχετικά με την προσωρινή μετεγκατάσταση κατοίκων της Κυψέλης, επισημαίνουμε ότι τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των κατοίκων και των κτιρίων καθορίζονται βάσει τεκμηριωμένων τεχνικών αξιολογήσεων.
Όπως ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη της 16ης Οκτωβρίου 2026 στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία συμμετείχε και ο Δήμαρχος, βρίσκεται σε εξέλιξη συγκεκριμένη διαδικασία διερεύνησης και αποκατάστασης των βλαβών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει αυτοψίες και διερευνητικές εργασίες για την καταγραφή και αξιολόγηση των ευρημάτων, τον προσδιορισμό και την υλοποίηση των άμεσων μέτρων προστασίας που υποδεικνύουν οι πραγματογνώμονες του ΤΕΕ, την ολοκλήρωση των τελικών εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης και την εκτέλεση των οριστικών εργασιών αποκατάστασης. Σημειώνεται ότι το ζήτημα της προσωρινής μετεγκατάστασης τέθηκε ήδη κατά την ίδια σύσκεψη από εκπροσώπους των κατοίκων. Μετά τις σχετικές διευκρινίσεις των πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ, κατέστη σαφές ότι, με βάση τα διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα, δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης λόγω επικινδυνότητας των κτιρίων.
Η εκτίμηση αυτή δεν έχει διαφοροποιηθεί από τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν κατά την πρόοδο των αυτοψιών, ούτε από τις συμπληρωματικές συστάσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει συμφωνηθεί, θα λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα για την προσωρινή μετακίνηση των ενοίκων, όπου η φύση των εργασιών δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη παραμονή στα διαμερίσματά τους. Εφόσον, ωστόσο, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαπιστωθεί ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών, η Ελληνικό Μετρό θα μεριμνήσει για την κατά προτεραιότητα εφαρμογή τους από τον ανάδοχο του έργου.
Η Ελληνικό Μετρό και ο Ανάδοχος του έργου βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τους πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), ενώ οι αναγκαίες παρεμβάσεις προχωρούν σύμφωνα με τις τεχνικές υποδείξεις τους. Η προστασία των κατοίκων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και προϋποθέτει ψυχραιμία, υπευθυνότητα και σεβασμό στις τεκμηριωμένες κρίσεις των αρμόδιων τεχνικών φορέων.
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