«Μου έριξε ουίσκι στο κεφάλι και είπε θα σε κάψω»: 81χρονος περιγράφει τη ληστεία στο σπίτι του στον Βόλο
«Μου έριξε ουίσκι στο κεφάλι και είπε θα σε κάψω»: 81χρονος περιγράφει τη ληστεία στο σπίτι του στον Βόλο
Μου προκάλεσαν κάποιες γρατσουνιές στο πρόσωπο, μου έβαλαν μαχαίρι στο λαιμό και ήθελαν κι άλλα λεφτά, πέρα από τα 200-300 ευρώ που πήραν στην αρχή, είπε ο ηλικιωμένος
Στιγμές τρόμου έζησε 81χρονος στον Βόλο, όταν τέσσερις ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του, τον χτύπησαν και τον απείλησαν ότι θα τον κάψουν ζωντανό, αρπάζοντας χρήματα, τραπεζική κάρτα και κινητό τηλέφωνο. Ο Απόστολος Καρδαράς περιέγραψε πως τον περιέλουσαν με ουίσκι και του είπαν «θα σε κάψω» για να δώσει ότι χρήματα είχε.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Καρδαράς ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη στις 23:30 περίπου του Σαββάτου (14/11), ακούγοντας τον σκύλο στην αυλή του σπιτιού και ανοίγοντας την πόρτα για να δει τι συμβαίνει. Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με τα τέσσερα άτομα που μπήκαν στο σπίτι του και άρχισαν να τον απειλούν, χτυπώντας τον ενώ επιχείρησαν όπως σημείωσε ο ίδιος να τον δέσουν.
«Μου προκάλεσαν κάποιες γρατσουνιές στο πρόσωπο, μου έβαλαν μαχαίρι στο λαιμό και ήθελαν κι άλλα λεφτά, πέρα από τα 200-300 ευρώ που πήραν στην αρχή» σημείωσε, ενώ περιέγραψε ότι τον περιέλουσαν με ουίσκι που βρήκαν στο σπίτι του και απειλούσαν να τον κάψουν.
Παράλληλα, ο κ. Καρδαράς σημείωσε ότι οι τέσσερις άνδρες ζητούσαν επιτακτικά τον αριθμό ασφαλείας της τραπεζικής του κάρτας, ενώ του πήραν και το κινητό τηλέφωνο. Ο ίδιος σημειώνει πάντως, ότι παρά τις στιγμές αγωνίας, δεν φοβάται, ενώ οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη των δραστών και να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Καρδαράς ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη στις 23:30 περίπου του Σαββάτου (14/11), ακούγοντας τον σκύλο στην αυλή του σπιτιού και ανοίγοντας την πόρτα για να δει τι συμβαίνει. Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με τα τέσσερα άτομα που μπήκαν στο σπίτι του και άρχισαν να τον απειλούν, χτυπώντας τον ενώ επιχείρησαν όπως σημείωσε ο ίδιος να τον δέσουν.
«Μου προκάλεσαν κάποιες γρατσουνιές στο πρόσωπο, μου έβαλαν μαχαίρι στο λαιμό και ήθελαν κι άλλα λεφτά, πέρα από τα 200-300 ευρώ που πήραν στην αρχή» σημείωσε, ενώ περιέγραψε ότι τον περιέλουσαν με ουίσκι που βρήκαν στο σπίτι του και απειλούσαν να τον κάψουν.
Παράλληλα, ο κ. Καρδαράς σημείωσε ότι οι τέσσερις άνδρες ζητούσαν επιτακτικά τον αριθμό ασφαλείας της τραπεζικής του κάρτας, ενώ του πήραν και το κινητό τηλέφωνο. Ο ίδιος σημειώνει πάντως, ότι παρά τις στιγμές αγωνίας, δεν φοβάται, ενώ οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη των δραστών και να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.
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