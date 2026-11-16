Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
«Γέφυρα ζωής» από 58χρονο ασθενή του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
«Γέφυρα ζωής» από 58χρονο ασθενή του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
Η οικογένειά του αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων και ιστών - Έδωσε μία πολύτιμη ευκαιρία ζωής σε άλλους ανθρώπους, μέσα από τη δωρεά της καρδιάς, του ήπατος, των νεφρών και των κερατοειδών του
Ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής προσέφερε η οικογένεια ενός 58χρονου ασθενή ο οποίος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Η οικογένειά πήρε τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά του και έτσι η απώλειά του έγινε μια πολύτιμη ευκαιρία ζωής για άλλους ανθρώπους, μέσα από τη δωρεά της καρδιάς, του ήπατος, των νεφρών και των κερατοειδών του.
Η καρδιά μεταφέρθηκε στην Ιταλία από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα μεταμοσχευτικού κέντρου στο Μπάρι. Το ήπαρ ελήφθη από ομάδα του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, ενώ οι νεφροί από την ομάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
Τη λήψη των κερατοειδών ανέλαβε η ομάδα μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς της Β΄ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν αρκετές μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς στο Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, από την ομάδα με επικεφαλής τον Διευθυντή της Οφθαλμολογικής Κλινικής Νικόλαο Ζιάκα, προσφέροντας σε ασθενείς τη δυνατότητα να ανακτήσουν την όρασή τους και να βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής τους.
Η αυξητική αυτή τάση συνεχίζεται και τον Νοέμβριο, καθώς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πέντε μεταμοσχεύσεις, ενώ δύο ακόμη προγραμματίζονται για τις επόμενες ημέρες.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαρίστησε θερμά όλες τις ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την καθοριστική συμμετοχή τους στη διαδικασία ενώ εξέφρασε παράλληλα την ευγνωμοσύνη της στην οικογένεια του δότη, η οποία, μέσα στη δύσκολη στιγμή της απώλειας, πήρε τη γενναία απόφαση να χαρίσει ζωή και ελπίδα σε άλλους ανθρώπους.
Η οικογένειά πήρε τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά του και έτσι η απώλειά του έγινε μια πολύτιμη ευκαιρία ζωής για άλλους ανθρώπους, μέσα από τη δωρεά της καρδιάς, του ήπατος, των νεφρών και των κερατοειδών του.
Η καρδιά μεταφέρθηκε στην Ιταλία από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα μεταμοσχευτικού κέντρου στο Μπάρι. Το ήπαρ ελήφθη από ομάδα του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, ενώ οι νεφροί από την ομάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
Τη λήψη των κερατοειδών ανέλαβε η ομάδα μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς της Β΄ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν αρκετές μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς στο Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, από την ομάδα με επικεφαλής τον Διευθυντή της Οφθαλμολογικής Κλινικής Νικόλαο Ζιάκα, προσφέροντας σε ασθενείς τη δυνατότητα να ανακτήσουν την όρασή τους και να βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής τους.
Η αυξητική αυτή τάση συνεχίζεται και τον Νοέμβριο, καθώς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πέντε μεταμοσχεύσεις, ενώ δύο ακόμη προγραμματίζονται για τις επόμενες ημέρες.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαρίστησε θερμά όλες τις ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την καθοριστική συμμετοχή τους στη διαδικασία ενώ εξέφρασε παράλληλα την ευγνωμοσύνη της στην οικογένεια του δότη, η οποία, μέσα στη δύσκολη στιγμή της απώλειας, πήρε τη γενναία απόφαση να χαρίσει ζωή και ελπίδα σε άλλους ανθρώπους.
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