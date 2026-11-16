Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Χιλή: Πυροβόλησε και σκότωσε 15χρονο επειδή το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρέσυρε τον σκύλο του
Χιλή: Πυροβόλησε και σκότωσε 15χρονο επειδή το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρέσυρε τον σκύλο του
Ο οδηγός του ΙΧ κινούνταν με το όχημά του έχοντας μαζί του αρκετούς ανηλίκους, όταν παρέσυρε έναν σκύλο
Τραγική κατάληξη είχε ένας διαπληκτισμός στην παραθαλάσσια περιοχή Κεούλε, στη Χιλή, όταν ένας 24χρονος πυροβόλησε εναντίον οχήματος που είχε παρασύρει τον σκύλο του, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 15χρονος επιβάτης του αυτοκινήτου.
Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, στην περιοχή Κεούλε, στον δήμο Τολτέν, στην περιφέρεια Λα Αραουκανία της Χιλής. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ένας ενήλικος οδηγός κινούνταν με το όχημά του έχοντας μαζί του αρκετούς ανηλίκους, όταν παρέσυρε έναν σκύλο.
Ο οδηγός σταμάτησε το αυτοκίνητο και τότε ο ιδιοκτήτης του ζώου βγήκε από το σπίτι του και άρχισε να τον αντιμετωπίζει επιθετικά, αρχικά βρίζοντας τον. Στη συνέχεια, ο 24χρονος δράστης, έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε προς το όχημα. Μία από τις σφαίρες τραυμάτισε στο κεφάλι τον 15χρονο που βρισκόταν στο εσωτερικό του.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Santa Elisa της Μαρίκινα και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Βαλδίβια, όπου υπέκυψε στα τραύματά του στις 03:37 τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ταξιαρχίας Ανθρωποκτονιών της αστυνομίας της Τεμούκο, Σέρχιο Αλαρκόν, η σφαίρα προκάλεσε τραύμα στην περιοχή του πηγουνιού, χωρίς να εξέλθει από το σώμα του εφήβου.
Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς ενώ επιχειρούσε να διαφύγει από την περιοχή. Πρόκειται για 24χρονο Χιλιανό, χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν.
Η εισαγγελία έδωσε εντολή στην Αστυνομία Ερευνών της Χιλής (PDI) να αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Το δικαστήριο έκρινε νόμιμη τη σύλληψη και αποφάσισε την παράταση της κράτησης του κατηγορουμένου έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 12:00, οπότε και αναμένεται να του απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική επίθεση.
Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, στην περιοχή Κεούλε, στον δήμο Τολτέν, στην περιφέρεια Λα Αραουκανία της Χιλής. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ένας ενήλικος οδηγός κινούνταν με το όχημά του έχοντας μαζί του αρκετούς ανηλίκους, όταν παρέσυρε έναν σκύλο.
Ο οδηγός σταμάτησε το αυτοκίνητο και τότε ο ιδιοκτήτης του ζώου βγήκε από το σπίτι του και άρχισε να τον αντιμετωπίζει επιθετικά, αρχικά βρίζοντας τον. Στη συνέχεια, ο 24χρονος δράστης, έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε προς το όχημα. Μία από τις σφαίρες τραυμάτισε στο κεφάλι τον 15χρονο που βρισκόταν στο εσωτερικό του.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Santa Elisa της Μαρίκινα και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Βαλδίβια, όπου υπέκυψε στα τραύματά του στις 03:37 τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ταξιαρχίας Ανθρωποκτονιών της αστυνομίας της Τεμούκο, Σέρχιο Αλαρκόν, η σφαίρα προκάλεσε τραύμα στην περιοχή του πηγουνιού, χωρίς να εξέλθει από το σώμα του εφήβου.
Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς ενώ επιχειρούσε να διαφύγει από την περιοχή. Πρόκειται για 24χρονο Χιλιανό, χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν.
Η εισαγγελία έδωσε εντολή στην Αστυνομία Ερευνών της Χιλής (PDI) να αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Το δικαστήριο έκρινε νόμιμη τη σύλληψη και αποφάσισε την παράταση της κράτησης του κατηγορουμένου έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 12:00, οπότε και αναμένεται να του απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική επίθεση.
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