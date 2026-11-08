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Μητσοτάκης: Κυριακάτικες πρωινές... στροφές στην πίστα των Σερρών (video)
Μητσοτάκης: Κυριακάτικες πρωινές... στροφές στην πίστα των Σερρών (video)
Στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών βρέθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου οδήγησε στην πίστα και συζήτησε την αναβάθμισή της, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 11,16 εκατ. ευρώ.
Στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών βρέθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου οδήγησε στην πίστα και συζήτησε την αναβάθμισή της, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 11,16 εκατ. ευρώ.
UPD:
Η παρουσία του εκεί δίνει συνέχεια σε μια σχέση με τον κόσμο του αυτοκινήτου και του μηχανοκίνητου αθλητισμού που έχει πλέον συγκεκριμένα σημεία αναφοράς. Από τη στήριξη της επιστροφής του Ράλλυ Ακρόπολις μέχρι την επένδυση στις αγωνιστικές υποδομές, ο πρωθυπουργός δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για έναν χώρο με μεγάλη παράδοση και σημαντικές δυνατότητες για τη χώρα.
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UPD:
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