Μητσοτάκης: Κυριακάτικες πρωινές... στροφές στην πίστα των Σερρών (video)
ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης: Κυριακάτικες πρωινές... στροφές στην πίστα των Σερρών (video)

Στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών βρέθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου οδήγησε στην πίστα και συζήτησε την αναβάθμισή της, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 11,16 εκατ. ευρώ.

Μητσοτάκης: Κυριακάτικες πρωινές... στροφές στην πίστα των Σερρών (video)
UPD:

Η παρουσία του εκεί δίνει συνέχεια σε μια σχέση με τον κόσμο του αυτοκινήτου και του μηχανοκίνητου αθλητισμού που έχει πλέον συγκεκριμένα σημεία αναφοράς. Από τη στήριξη της επιστροφής του Ράλλυ Ακρόπολις μέχρι την επένδυση στις αγωνιστικές υποδομές, ο πρωθυπουργός δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για έναν χώρο με μεγάλη παράδοση και σημαντικές δυνατότητες για τη χώρα.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

UPD:

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Λέσβος

Ο επίλογος του φετινού Plastic Free Greece γράφτηκε δυναμικά το τριήμερο 23 - 25 Σεπτεμβρίου με τέσσερις καθαρισμούς στο 3ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, που το ανακούφισαν σημαντική από την ανθρωπογενή ρύπανση. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης