Μητσοτάκης: Κυριακάτικες πρωινές... στροφές στην πίστα των Σερρών (video)

Η παρουσία του εκεί δίνει συνέχεια σε μια σχέση με τον κόσμο του αυτοκινήτου και του μηχανοκίνητου αθλητισμού που έχει πλέον συγκεκριμένα σημεία αναφοράς. Από τη στήριξη της επιστροφής του Ράλλυ Ακρόπολις μέχρι την επένδυση στις αγωνιστικές υποδομές, ο πρωθυπουργός δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για έναν χώρο με μεγάλη παράδοση και σημαντικές δυνατότητες για τη χώρα.





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