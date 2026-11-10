Ο Μερτς απειλεί να μπλοκάρει τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2027 αν δε συμφωνήσουν όλες οι χώρες να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία

«Αυτός είναι εκβιασμός και δεν θα ενδώσω, έχουμε το ίδιο δικαίωμα βέτο με τον Γερμανό καγκελάριο», είπε ο Σλοβάκος εθνικιστής ηγέτης Ρόμπερτ Φίτσο - «Ο προϋπολογισμός που απειλεί να μπλοκάρει περιλαμβάνει 1 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία», λέει ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις





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Slovak PM Fico accuses Merz of 'blackmail' for linking Ukraine funding to EU budget talks https://t.co/njj68XqT3d — The Straits Times (@straits_times) November 10, 2026





Η κίνηση του Μερτς ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια αξιοποίησης της θέσης της Γερμανίας ως του μεγαλύτερου συνεισφέροντος στον προϋπολογισμό προκειμένου να ασκηθεί πίεση σε χώρες που διστάζουν να δεσμευτούν για περαιτέρω στήριξη προς την Ουκρανία.



Η Γερμανία ζητά από όλες τις χώρες της ΕΕ, «χωρίς εξαίρεση», να δεσμευτούν να καλύψουν αυτό το έλλειμμα πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό των 27.



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«Αυτός είναι εκβιασμός και δεν θα ενδώσω», δήλωσε ο Σλοβάκος εθνικιστής ηγέτης



Κατά την επίσκεψή του στην Μπρατισλάβα σήμερα, ο Τσέχος πρωθυπουργός



Πρόσθεσε ότι ο προϋπολογισμός που απειλεί να μπλοκάρει περιλαμβάνει επίσης 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε βοήθεια προς την Ουκρανία.



Οι πρωθυπουργοί της Σλοβακίας και της Τσεχίας επέκριναν σήμερα τον Γερμανό καγκελάριο επειδή ασκεί πιέσεις προκειμένου να συνδεθεί μια συμφωνία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας με τις συνομιλίες για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί ως προϋπόθεση στις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό η δέσμευση όλων των κρατών μελών να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Μερτς , σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η οποία περιήλθε σε γνώση του Reuters, δήλωσε ότι ολόκληρη η ΕΕ οφείλει να συμβάλει στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς η χώρα αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή.Πρόσθεσε ότι η δέσμευση ότι όλα τα μέλη της ΕΕ θα βοηθήσουν την Ουκρανία να καλύψει ένα προβλεπόμενο χρηματοδοτικό κενό 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 -με αναμενόμενη συνεισφορά της ΕΕ ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ - είναι προϋπόθεση για τη «συζήτηση οποιωνδήποτε περαιτέρω θεμάτων, ιδιαίτερα εκείνων με οικονομικές επιπτώσεις».Η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία εξαιρούνται από τη συνεισφορά στο δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκε στην Ουκρανία για τις χρηματοδοτικές της ανάγκες το 2026 και το 2027.Η κίνηση του Μερτς ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια αξιοποίησης της θέσης της Γερμανίας ως του μεγαλύτερου συνεισφέροντος στον προϋπολογισμό προκειμένου να ασκηθεί πίεση σε χώρες που διστάζουν να δεσμευτούν για περαιτέρω στήριξη προς την Ουκρανία.Η Γερμανία ζητά από όλες τις χώρες της ΕΕ, «χωρίς εξαίρεση», να δεσμευτούν να καλύψουν αυτό το έλλειμμα πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό των 27.Το Βερολίνο θέλει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη της άτυπης συνόδου κορυφής της Παρασκευής στο Δουβλίνο.«Αυτός είναι εκβιασμός και δεν θα ενδώσω», δήλωσε ο Σλοβάκος εθνικιστής ηγέτης Ρόμπερτ Φίτσο σε δημοσιογράφους στην Μπρατισλάβα, αναφερόμενος στις δηλώσεις του Φρίντριχ Μερτς, δεσμευόμενος να απαντήσει, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «έχουμε το ίδιο δικαίωμα βέτο με τον Γερμανό ομοσπονδιακό καγκελάριο».Κατά την επίσκεψή του στην Μπρατισλάβα σήμερα, ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις δήλωσε ότι «δεν καταλαβαίνει» γιατί ο Μερτς «το είπε αυτό».Πρόσθεσε ότι ο προϋπολογισμός που απειλεί να μπλοκάρει περιλαμβάνει επίσης 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ο Φίτσο έχει ασκήσει κριτική στην πολιτική της ΕΕ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αντιτασσόμενος στη στρατιωτική βοήθεια και διατηρώντας φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία, την ώρα που άλλοι ηγέτες της ΕΕ έχουν απομονώσει τη Μόσχα εξαιτίας της εισβολής του 2022 στην Ουκρανία



Ο Τσέχος πρωθυπουργός, στο πλευρό του Φίτσο, δήλωσε ότι το μπλοκάρισμα του προϋπολογισμού της ΕΕ θα σήμαινε επίσης το μπλοκάρισμα των κονδυλίων που προορίζονται για την Ουκρανία.



Η ΕΕ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της, ο οποίος θα ξεκινήσει το 2028.



Το Βερολίνο ζητά εισαγωγή πανευρωπαϊκού φόρου CO2 Στην επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την οποία αποκαλύπτει το περιοδικό Der Spiegel, ο καγκελάριος υποστηρίζει την εισαγωγή πανευρωπαϊκής τιμής CO2 για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και για τη βενζίνη.



«Απορρίπτω οποιεσδήποτε περαιτέρω αλλαγές. Περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την πορεία της σχετικά με το εμπόριο εκπομπών και ως εκ τούτου να παράσχει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ασφάλεια σχεδιασμού», γράφει ο κ. Μερτς.



Όπως επισημαίνει το περιοδικό, η γερμανική κυβέρνηση ανησυχεί ότι θα αναβληθεί εκ νέου η εισαγωγή ενιαίας τιμής, όπως συνέβη ήδη για το 2027. Στόχος ήταν να αποφευχθούν μεγάλες αυξήσεις τιμών για τους καταναλωτές στα πρατήρια ή κατά την αγορά πετρελαίου θέρμανσης, δεδομένων ωστόσο των αυξανόμενων τιμών των ορυκτών καυσίμων, πολλά κράτη-μέλη ζητούν χαλάρωση της τιμής.



Το Spiegel εκτιμά επίσης ότι το αίτημα του καγκελαρίου σχετίζεται περισσότερο με την τιμή του CO2 στη Γερμανία παρά με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες του: Στη Γερμανία, ο φόρος έχει ήδη επιβληθεί σε ορυκτά καύσιμα όπως η βενζίνη και το ντίζελ και θα κοστίσει μεταξύ 55 και 65 ευρώ ανά τόνο CO2 το 2026.



Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών προορίζεται να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα εθνικά συστήματα στις αρχές του 2028. Εάν αυτό δεν συμβεί, η Γερμανία διατρέχει τον κίνδυνο ενός συνεχούς ανταγωνιστικού μειονεκτήματος, επειδή ορισμένες χώρες της ΕΕ δεν έχουν ακόμη εθνική τιμολόγηση CO2.Α