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Ο Βενγκέρ σκέφτεται να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA απέναντι στον Ινφαντίνο
Ο άλλοτε εμβληματικός προπονητής της Άρσεναλ εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα
Arsene Wenger is this week expected to make a final decision on whether he is going to stand against Gianni Infantino in the FIFA presidential election. Wenger is being lobbied by key stakeholders in football, including UEFA, to put himself forward as a candidate ahead of the November 18 deadline. The 77-year-old has served as FIFA’s chief of global football development since November 2019 and is considered to be one of the most widely respected figures in the game and would therefore be a serious rival to Infantino. 📝 @Dan_Sheldon_ and @mjshrimper https://t.co/K0OdNQuacS— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 9, 2026
Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC Sport, ο άλλοτε εμβληματικός προπονητής της Άρσεναλ βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων μεταξύ σημαντικών παραγόντων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, οι οποίοι επιθυμούν να τον δουν να διεκδικεί τη θέση του προέδρου στις εκλογές της 18ης Μαρτίου 2027, που θα πραγματοποιηθούν στο Ραμπάτ του Μαρόκου.
Ο 77χρονος Γάλλος, ο οποίος από το 2019 κατέχει τη θέση του επικεφαλής παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA, φέρεται να αντιμετωπίζει πλέον πιο σοβαρά το ενδεχόμενο μιας τέτοιας υποψηφιότητας, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει οριστική απόφαση.
Arsene Wenger is considering standing against Gianni Infantino as a candidate in Fifa's presidential election. https://t.co/Na89zQ1vmq— Match of the Day (@BBCMOTD) November 10, 2026
Ένα από τα ζητήματα που έχουν τεθεί στο τραπέζι αφορά την ηλικία του και το κατά πόσο θα μπορούσε να προσφέρει μακροπρόθεσμη διοικητική παρουσία στην ηγεσία της Ομοσπονδίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, ορισμένοι υποστηρικτές του δεν θα είχαν αντίρρηση ακόμη και σε μια μικρότερη θητεία, εφόσον κατάφερνε να επικρατήσει στις εκλογές.
Την ίδια στιγμή, η θέση του Τζιάνι Ινφαντίνο φέρεται να έχει δεχθεί πιέσεις εξαιτίας των αντιδράσεων που προκάλεσε το σχέδιο για το άνοιγμα της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.
Ο Αρσέν Βενγκέρ είχε κρατήσει αποστάσεις από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό της και πως ενημερώθηκε για αυτήν μέσα από τα δημοσιεύματα των Μέσων ενημέρωσης.
Μάλιστα, είχε υπογραμμίσει την ανάγκη διατήρησης της ανεξαρτησίας της FIFA, τονίζοντας πως η διαφάνεια και η ακεραιότητα πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές λειτουργίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Παρά τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί προς τον Ινφαντίνο, ο νυν πρόεδρος εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικά ερείσματα στη Νότια Αμερική, την Αφρική και την Ασία, γεγονός που τον καθιστά φαβορί για την εξασφάλιση μιας ακόμη θητείας.
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