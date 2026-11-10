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Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο επεξεργασίας χαλκού από κλεμμένα καλώδια στην Ομόνοια
Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο επεξεργασίας χαλκού από κλεμμένα καλώδια στην Ομόνοια
Χειροπέδες σε δύο άνδρες ηλικίας 34 και 33 ετών - Τι κατέσχεσαν οι αστυνομικοί
Παράνομο εργαστήριο επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων, στο οποίο κατέληγαν μεταλλικά αντικείμενα που προέρχονταν κυρίως από κλοπές, εντόπισαν οι αστυνομικοί στην περιοχή της Ομόνοιας. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 33 ετών, ενώ κατασχέθηκαν επίσης καλώδια χαλκού και ειδικός εξοπλισμός επεξεργασίας τους.
Ο 34χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς την ώρα που χρησιμοποιούσε ειδικά εργαλεία για να αφαιρέσει την εξωτερική μόνωση από καλώδια, με σκοπό την ανάκτηση του χαλκού. Παράλληλα, ο 33χρονος βρέθηκε να κρατά βαλίτσα που περιείχε ποσότητα χαλκού και καλωδίων.
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να παραλάμβαναν μεταλλικά αντικείμενα, κυρίως προϊόντα κλοπής, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζονταν και εμπορεύονταν, επιδιώκοντας παράνομο οικονομικό όφελος.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 34χρονος δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας μετάλλων, ενώ οι εργασίες πραγματοποιούνταν χωρίς μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.
Κατά την έρευνα στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων, ποσότητα καθαρού χαλκού, πλήθος καλωδίων χαλκού και μικροποσότητα κάνναβης.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ο 34χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς την ώρα που χρησιμοποιούσε ειδικά εργαλεία για να αφαιρέσει την εξωτερική μόνωση από καλώδια, με σκοπό την ανάκτηση του χαλκού. Παράλληλα, ο 33χρονος βρέθηκε να κρατά βαλίτσα που περιείχε ποσότητα χαλκού και καλωδίων.
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να παραλάμβαναν μεταλλικά αντικείμενα, κυρίως προϊόντα κλοπής, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζονταν και εμπορεύονταν, επιδιώκοντας παράνομο οικονομικό όφελος.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 34χρονος δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας μετάλλων, ενώ οι εργασίες πραγματοποιούνταν χωρίς μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.
Κατά την έρευνα στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων, ποσότητα καθαρού χαλκού, πλήθος καλωδίων χαλκού και μικροποσότητα κάνναβης.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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