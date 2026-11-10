Τέσσερις ώρες κράτησε ο πρώτος γύρος της τριμερούς Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι

Περίπουώρες κράτησε ο πρώτος γύρος των νέων τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα σεκαι, οι οποίες επανεκκίνησαν σήμερα στομετά από περίπου εννέα μήνες. Οι αντιπροσωπείες αναμένεται να επιστρέψουν στο τραπέζι την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την πρώτη ημέρα.Εκπρόσωπος του επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείαςεπιβεβαίωσε την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, ενώ η υπηρεσία Τύπου του ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν την Τετάρτη.Πρόκειται για την πρώτη τριμερή συνάντηση Μόσχας, Κιέβου και Ουάσιγκτον από τον Φεβρουάριο, όταν οι συνομιλίες στη Γενεύη δεν είχαν οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο. Οι νέες διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και η Ρωσία έχει εντείνει εκ νέου τις επιθέσεις κατά του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.είχε δηλώσει νωρίτερα ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται «βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την προσέγγιση της ειρήνης», προσθέτοντας ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία κινείται στη βάση των στόχων που έχει καθορίσει οΤο Κίεβο επιδιώκει να αξιοποιήσει τις τεχνικού επιπέδου συνομιλίες για να εξετάσει μεταξύ άλλων ανταλλαγές αιχμαλώτων, καθώς και το ενδεχόμενο μιας εκεχειρίας στη θάλασσα και στον ενεργειακό τομέα, ενώ παράλληλα επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μελλοντική συνάντηση σε επίπεδο ηγετών.Σύμφωνα με τον, τα ανθρωπιστικά ζητήματα και κυρίως η επιτάχυνση των ανταλλαγών αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Κιέβου και Μόσχας αποτελούν ένα από τα βασικά αντικείμενα των συζητήσεων.Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι έχουν διαμηνύσει ότι οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη, καθώς και τις μεταπολεμικές ανησυχίες ασφαλείας τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ρωσίας.Οι εγγυήσεις ασφαλείας αποτελούν κεντρικό θέμα των συνομιλιών, με τις θέσεις των δύο πλευρών να παραμένουν σε μεγάλη απόσταση.Η Ουκρανία ζητά, μεταξύ άλλων, τη συνέχιση της δυτικής στρατιωτικής στήριξης μετά το τέλος του πολέμου, την ανάπτυξη ευρωπαϊκής δύναμης αποτροπής στο έδαφός της και πρόσθετες εγγυήσεις που θα προσομοιάζουν στην αρχή συλλογικής άμυνας του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ.έχει υποστηρίξει ότι η Ρωσία θέτει από την πλευρά της ζήτημα δικών της «εγγυήσεων ασφαλείας», κάτι που εκτιμάται ότι συνδέεται με αξιώσεις για περιορισμό της στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία

Ο Μεντίνσκι επικεφαλής της ρωσικής αποστολής

Στο Άμπου Ντάμπι και οι Ευρωπαίοι

Το εδαφικό παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι

Τραμπ: «Θα καταλήξουν με μια λίγο διαφορετική Ουκρανία»

Επικεφαλής της ουκρανικής αποστολής είναι ο, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών και βασικός διαπραγματευτής του Κιέβου.Στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν επίσης οεπικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, ο, πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, οεπικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, και οι, αναπληρωτής επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών HUR.είχε προειδοποιήσει πριν από την έναρξη των συνομιλιών ότι δεν αναμένει θεαματική πρόοδο από τον πρώτο γύρο, εμφανίστηκε όμως πιο αισιόδοξος για τη συνέχεια.«Υπήρξε μεγάλη παύση στις διαπραγματεύσεις. Επομένως, από την άποψη της εσωτερικής κατάστασης, και μόνο η επανέναρξή τους αποτελεί ήδη επίτευγμα», δήλωσε στηνΤης ρωσικής αντιπροσωπείας ηγείται ο σύμβουλος τουο οποίος είχε συμμετάσχει και σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία το 2022 και το 2025.Η Μόσχα έχει στείλει στο Άμπου Ντάμπι μια ισχυρή αποστολή, στην οποία συμμετέχουν οι υφυπουργοί Εξωτερικώνκαιο επικεφαλής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριώνκαι ο ανώτερος αξιωματικός του Γενικού ΕπιτελείουΤο Κρεμλίνο είχε επιβεβαιώσει τη σύνθεση της αποστολής πριν από τις συνομιλίες.Από αμερικανικής πλευράς, κεντρικό ρόλο στη διαμεσολάβηση έχουν οικαι, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει τόσο στο Κίεβο όσο και στη Μόσχα από τον προηγούμενο γύρο των ειρηνευτικών επαφών.Πριν από την έναρξη των τριμερών συνομιλιών, η ουκρανική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με εκπροσώπους της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, καθώς και με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ηνωμένων Πολιτειών.Ευρωπαίοι σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας και εκπρόσωποι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι ώστε να συντονιστούν με Κίεβο και Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να συμμετέχουν απαραιτήτως στο ίδιο το τριμερές σχήμα.Η Ουκρανία έχει ζητήσει επανειλημμένα τη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει στις 6 Νοεμβρίου ότι «τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της Ευρώπης πρέπει να συζητούνται με τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών κρατών», τονίζοντας ότι όλα δικαιούνται εξίσου εγγυημένη ασφάλεια.Οι προηγούμενες προσπάθειες υπό αμερικανική μεσολάβηση έχουν βρεθεί ουσιαστικά σε αδιέξοδο, με το εδαφικό να αποτελεί ένα από τα βασικότερα σημεία σύγκρουσης.Η Μόσχα έχει απαιτήσει την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το, μια στρατηγικής σημασίας περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας που παραμένει εν μέρει υπό ρωσική κατοχή.Παράλληλα, το Κρεμλίνο ζητά να αποκλειστεί η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, να τεθούν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και να αρθούν περιορισμοί που αφορούν τη χρήση της ρωσικής γλώσσας και την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία που διατηρεί ιστορικούς δεσμούς με τη Μόσχα.Το Κίεβο απορρίπτει την αποχώρηση από εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει, την επίσημη αναγνώριση της ρωσικής κατοχής και οποιουσδήποτε περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις του. Η ουκρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει πρωτίστως να εμποδίζει τη Ρωσία να εξαπολύσει νέα εισβολή στο μέλλον. Για τον λόγο αυτόν ζητά άνευ όρων κατάπαυση του πυρός ως πρώτο βήμα πριν από ευρύτερες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, πρόταση την οποία το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει.έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι θεωρεί μια συμφωνία εφικτή, ενώ παράλληλα έχει αυξήσει τις πιέσεις προς το Κίεβο για την επίτευξη συμβιβασμού με τη Μόσχα.Σε συνέντευξή του στην εκπομπήτου, που μεταδόθηκε στις 8 Νοεμβρίου, δήλωσε ότι θεωρεί πως ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα.«Νομίζω ότι θα το ολοκληρώσουμε, νομίζω ότι θα συμβεί και στο τέλος θα έχουν μια Ουκρανία με λίγο διαφορετικό σχήμα», είπε, αφήνοντας εκ νέου ανοικτό το ζήτημα πιθανών εδαφικών αλλαγών.Στις 5 Νοεμβρίου, ο Τραμπ είχε επίσης ανακοινώσει ότι συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον Ρώσο απεσταλμένοκαι έκανε λόγο για μια «μεγάλη συμφωνία» που θα αφορά την Ουκρανία, τη Ρωσία και την Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες.