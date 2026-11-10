Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Ουρές Τούρκων έξω από το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη για τα 88 χρόνια από τον θάνατό του, δείτε βίντεο
Ουρές Τούρκων έξω από το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη για τα 88 χρόνια από τον θάνατό του, δείτε βίντεο
Στο σπίτι του Κεμάλ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αποστόλου Παύλου και Αγίου Δημητρίου, στεγάζεται και το τουρκικό προξενείο
Ουρές σχηματίζουν από το πρωί εκατοντάδες Τούρκοι έξω από το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 88 ετών από τον θάνατό του (10 Νοεμβρίου 1938).
Στο σπίτι του Κεμάλ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αποστόλου Παύλου και Αγίου Δημητρίου, στεγάζεται και το τουρκικό προξενείο
Σύμφωνα με εκτιμήσεις φορέων του τουρισμού στο voria.gr, στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν σήμερα συνολικά 2.000-2.500 Τούρκοι.
Στις 09:05, την ώρα που λέγεται ότι πέθανε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ξεκίνησε η εκδήλωση μνήμης προς τιμήν του επονομαζόμενου ως πατέρα των Τούρκων με δεκάδες μαθητές από τη γειτονική χώρα να τραγουδούν τουρκικά άσματα.
Λόγω της μεγάλης προσέλευσης, αρκετοί ήταν αυτοί που έμειναν εκτός κτηρίου με τη διπλωματική αποστολή του τουρκικού προξενείου να τοποθετεί τηλεοράσεις στα κάγκελα της περίφραξης για να μπορέσουν οι επισκέπτες να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.
Το σπίτι του Κεμάλ λειτουργεί ως Μουσείο, διατηρώντας την αυθεντική επίπλωση της εποχής και πλήθος προσωπικών αντικειμένων του.
Στο σπίτι του Κεμάλ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αποστόλου Παύλου και Αγίου Δημητρίου, στεγάζεται και το τουρκικό προξενείο
Σύμφωνα με εκτιμήσεις φορέων του τουρισμού στο voria.gr, στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν σήμερα συνολικά 2.000-2.500 Τούρκοι.
Στις 09:05, την ώρα που λέγεται ότι πέθανε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ξεκίνησε η εκδήλωση μνήμης προς τιμήν του επονομαζόμενου ως πατέρα των Τούρκων με δεκάδες μαθητές από τη γειτονική χώρα να τραγουδούν τουρκικά άσματα.
Λόγω της μεγάλης προσέλευσης, αρκετοί ήταν αυτοί που έμειναν εκτός κτηρίου με τη διπλωματική αποστολή του τουρκικού προξενείου να τοποθετεί τηλεοράσεις στα κάγκελα της περίφραξης για να μπορέσουν οι επισκέπτες να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.
Το σπίτι του Κεμάλ λειτουργεί ως Μουσείο, διατηρώντας την αυθεντική επίπλωση της εποχής και πλήθος προσωπικών αντικειμένων του.
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