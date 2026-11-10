Φωτιά σε αγροτικά μηχανήματα στο Πλατύ Ημαθίας, δύο τραυματίες με εγκαύματα στα χέρια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Ημαθία Εγκαυματίες

Φωτιά σε αγροτικά μηχανήματα στο Πλατύ Ημαθίας, δύο τραυματίες με εγκαύματα στα χέρια

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 56 και 27 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Φωτιά σε αγροτικά μηχανήματα στο Πλατύ Ημαθίας, δύο τραυματίες με εγκαύματα στα χέρια
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε δύο αγροτικά μηχανήματα, στον αύλειο χώρο αγροτικής αποθήκης στο Πλατύ Ημαθίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο άνδρες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:30 το πρωί και στο σημείο κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξάνδρειας, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Από το περιστατικό, οι δύο ιδιοκτήτες των αγροτικών μηχανημάτων, ηλικίας 56 και 27 ετών, υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα στα άνω άκρα. Οι δύο άνδρες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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