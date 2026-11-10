Χρηματοδότηση 234.699,57 ευρώ για τις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας και ενίσχυση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος στο Δημοκρίτειο

Παρέμβαση για συντηρήσεις και επισκευές στο Συγκρότημα Ευρίπου στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού αναβάθμισης των υποδομών του ΕΚΠΑ - Φοιτητική μέριμνα για το Δημοκρίτειο

Ευβοίας προχωρά το . Η χρηματοδότηση αφορά εργασίες συντήρησης και επισκευών μικρής κλίμακας στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Ευρίπου, καθώς και την αποκατάσταση φθορών στον περιβάλλοντα χώρο.



Στόχος είναι η αντιμετώπιση των αναγκών, που προκύπτουν από τη συνεχή χρήση των εγκαταστάσεων, η πρόληψη μεγαλύτερων φθορών και η βελτίωση των συνθηκών στις οποίες σπουδάζουν, διδάσκουν και εργάζονται τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.







Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί συνέχεια των παρεμβάσεων, που έχουν ήδη δρομολογηθεί για το ΕΚΠΑ. Μόλις στις 2 Νοεμβρίου 2026 ανακοινώθηκε χρηματοδότηση 2.148.436,94 ευρώ για τη συντήρηση και αναβάθμιση πανεπιστημιακών υποδομών, με εργασίες σε κτήρια, αμφιθέατρα, εργαστήρια και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, στον προγραμματισμό της περιόδου 2026–2030 προβλέπονται συνολικά 23 εκατομμύρια ευρώ για τη συντήρηση και αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών και του εξοπλισμού του Ιδρύματος. Στα σημαντικά έργα, που προχωρούν περιλαμβάνεται και το νέο κτήριο της Οδοντιατρικής Σχολής στο Γουδή, με χρηματοδότηση 8,09 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Παιδείας.



Το Συγκρότημα Ευρίπου αποτελεί έναν σημαντικό ακαδημαϊκό πυρήνα του ΕΚΠΑ στην περιφέρεια, φιλοξενώντας πέντε Τμήματα με αντικείμενα που εκτείνονται από την Αεροδιαστημική Επιστήμη και τις Τεχνολογίες Ψηφιακής Βιομηχανίας έως τη Ναυτιλία, την Αγροδιατροφή και τις Ψηφιακές Τέχνες. Η δυναμική του αποτυπώνεται τόσο στην εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα, όσο και στην απήχηση επιμέρους προγραμμάτων σπουδών στους νέους. Ενδεικτικά, το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας καταγράφει ενισχυμένο ενδιαφέρον στις πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Παράλληλα, οι δυνατότητες διεθνούς κινητικότητας μέσω του Erasmus+ και της ευρωπαϊκής συμμαχίας CIVIS, η συνεργασία του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου με το Evia Film Project και οι συνέργειες στον αγροδιατροφικό τομέα ενισχύουν την εξωστρέφεια και τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία και την παραγωγή.



Όπως δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη: «Το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν τελειώνει στα όρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Έχει παρουσία, έργο και ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα. Και δική μας ευθύνη είναι να στηρίζουμε αυτή την παρουσία με συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Στα Ψαχνά Ευβοίας χρηματοδοτούμε εργασίες που μπορεί να μην είναι εντυπωσιακές σε μέγεθος, είναι όμως αναγκαίες για την καθημερινή λειτουργία του Πανεπιστημίου.





Η νέα πράξη εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026–2030 και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.



Στήριξη ύψους 2,7 εκατ. ευρώ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από το υπουργείο Παιδείας Την επιχορήγηση του



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Η συγκεκριμένη επιχορήγηση εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί σημαντικά, τόσο ως προς το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης όσο και ως προς τις προϋποθέσεις πρόσβασης των δικαιούχων.



Διπλάσιο και υπερδιπλάσιο επίδομα σε σχέση με το 2019 Το 2019, το ετήσιο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανερχόταν σε 1.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Σήμερα, για τους φοιτητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, το ποσό έχει αυξηθεί στα 2.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση επιλέξιμης συγκατοίκησης διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 100% και 150% αντίστοιχα.

Παράλληλα, για τους προπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν στο Δημοκρίτειο από το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022 και εφεξής, ισχύει ειδικό, διευρυμένο εισοδηματικό όριο 40.000 ευρώ ετησίως, έναντι του γενικού ορίου των 30.000 ευρώ, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.



Στην ενίσχυση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά προχωρά το υπουργείο Παιδείας , Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με νέα χρηματοδότηση ύψους 234.699,57 ευρώΗ χρηματοδότηση αφορά εργασίες συντήρησης και επισκευών μικρής κλίμακας στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Ευρίπου, καθώς και την αποκατάσταση φθορών στον περιβάλλοντα χώρο.Στόχος είναι η αντιμετώπιση των αναγκών, που προκύπτουν από τη συνεχή χρήση των εγκαταστάσεων, η πρόληψη μεγαλύτερων φθορών και η βελτίωση των συνθηκών στις οποίες σπουδάζουν, διδάσκουν και εργάζονται τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.Η νέα παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την παρουσία του ΕΚΠΑ στην Εύβοια, καθώς το Συγκρότημα Ευρίπου αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό πόλο για την περιοχή, συνδέοντας την πανεπιστημιακή δραστηριότητα με την τοπική κοινωνία και οικονομία.Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί συνέχεια των παρεμβάσεων, που έχουν ήδη δρομολογηθεί για το ΕΚΠΑ. Μόλις στις 2 Νοεμβρίου 2026 ανακοινώθηκε χρηματοδότηση 2.148.436,94 ευρώ για τη συντήρηση και αναβάθμιση πανεπιστημιακών υποδομών, με εργασίες σε κτήρια, αμφιθέατρα, εργαστήρια και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, στον προγραμματισμό της περιόδου 2026–2030 προβλέπονται συνολικά 23 εκατομμύρια ευρώ για τη συντήρηση και αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών και του εξοπλισμού του Ιδρύματος. Στα σημαντικά έργα, που προχωρούν περιλαμβάνεται και το νέο κτήριο της Οδοντιατρικής Σχολής στο Γουδή, με χρηματοδότηση 8,09 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Παιδείας.Το Συγκρότημα Ευρίπου αποτελεί έναν σημαντικό ακαδημαϊκό πυρήνα του ΕΚΠΑ στην περιφέρεια, φιλοξενώντας πέντε Τμήματα με αντικείμενα που εκτείνονται από την Αεροδιαστημική Επιστήμη και τις Τεχνολογίες Ψηφιακής Βιομηχανίας έως τη Ναυτιλία, την Αγροδιατροφή και τις Ψηφιακές Τέχνες. Η δυναμική του αποτυπώνεται τόσο στην εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα, όσο και στην απήχηση επιμέρους προγραμμάτων σπουδών στους νέους. Ενδεικτικά, το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας καταγράφει ενισχυμένο ενδιαφέρον στις πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Παράλληλα, οι δυνατότητες διεθνούς κινητικότητας μέσω του Erasmus+ και της ευρωπαϊκής συμμαχίας CIVIS, η συνεργασία του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου με το Evia Film Project και οι συνέργειες στον αγροδιατροφικό τομέα ενισχύουν την εξωστρέφεια και τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία και την παραγωγή.«Το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν τελειώνει στα όρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Έχει παρουσία, έργο και ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα. Και δική μας ευθύνη είναι να στηρίζουμε αυτή την παρουσία με συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Στα Ψαχνά Ευβοίας χρηματοδοτούμε εργασίες που μπορεί να μην είναι εντυπωσιακές σε μέγεθος, είναι όμως αναγκαίες για την καθημερινή λειτουργία του Πανεπιστημίου.Η φροντίδα των εγκαταστάσεων, η ασφάλεια των χώρων και οι καλύτερες συνθήκες για τους φοιτητές και τους καθηγητές δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Είναι μέρος της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης. Με την ίδια συνέπεια που επενδύουμε στα μεγάλα έργα του ΕΚΠΑ, φροντίζουμε και τις ανάγκες των περιφερειακών του εγκαταστάσεων. Γιατί η στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου πρέπει να φτάνει παντού».Η νέα πράξη εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026–2030 και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.Την επιχορήγηση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με 2.695.500 ευρώ, για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος, ενέκρινε με απόφασή της η Σοφία Ζαχαράκη.Η χρηματοδότηση αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026 και προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου για το οικονομικό έτος 2026, ενισχύοντας τους φοιτητές, που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και τις οικογένειές τους, οι οποίες καλούνται να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος της φοιτητικής στέγης.Η συγκεκριμένη επιχορήγηση εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί σημαντικά, τόσο ως προς το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης όσο και ως προς τις προϋποθέσεις πρόσβασης των δικαιούχων.Το 2019, το ετήσιο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανερχόταν σε 1.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Σήμερα, για τους φοιτητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, το ποσό έχει αυξηθεί στα 2.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση επιλέξιμης συγκατοίκησης διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 100% και 150% αντίστοιχα.Παράλληλα, για τους προπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν στο Δημοκρίτειο από το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022 και εφεξής, ισχύει ειδικό, διευρυμένο εισοδηματικό όριο 40.000 ευρώ ετησίως, έναντι του γενικού ορίου των 30.000 ευρώ, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Η ειδική αυτή πρόβλεψη αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειακών πανεπιστημίων και διευρύνει τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης των οικογενειών που επιλέγουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία.



Σε πανελλαδικό επίπεδο, η χρηματοδότηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχει αυξηθεί από 41,76 εκατ. ευρώ το 2019 σε 87,76 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ για το 2026 προβλέπονται 90 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά περίπου 115% σε σχέση με το 2019.



700 νέες θέσεις φοιτητικής στέγασης και αναβάθμιση των υφιστάμενων εστιών Η ενίσχυση των φοιτητών του Δημοκριτείου με το στεγαστικό επίδομα συνδυάζεται με τον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών φοιτητικής στέγασης του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα η δημιουργία δύο νέων συγκροτημάτων φοιτητικών εστιών, συνολικής δυναμικότητας 700 κλινών, εκ των οποίων 350 στην Κομοτηνή και 350 στην Αλεξανδρούπολη.



Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται παρεμβάσεις σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων χρηματοδότηση 1,2 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση και ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας 3 στην Καβάλα, ενώ στη Φοιτητική Εστία της Ξάνθης έχουν ήδη ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί τέσσερα από τα οκτώ κτίρια, με χρηματοδοτήσεις άνω των 6 εκατ. ευρώ. Στον εθνικό σχεδιασμό για την ενεργειακή αναβάθμιση 17 φοιτητικών εστιών, συνολικού προϋπολογισμού 226,36 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνονται επίσης οι φοιτητικές εστίες της Κομοτηνής.



Με τον συνδυασμό της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης και των παρεμβάσεων στις φοιτητικές υποδομές, το Υπουργείο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις στεγαστικές ανάγκες τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και σε βάθος χρόνου, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ως ενός σημαντικού περιφερειακού ακαδημαϊκού ιδρύματος.



«Γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει για μια οικογένεια να στηρίζει ένα παιδί που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του. Το κόστος της στέγασης είναι μια πραγματική δυσκολία και η Πολιτεία οφείλει να ανταποκρίνεται με συγκεκριμένα μέτρα. Με τη χρηματοδότηση των 2,7 εκατ. ευρώ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στηρίζουμε τους δικαιούχους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Και έχει σημασία να θυμόμαστε ότι η ενίσχυση αυτή έχει πλέον διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019, ενώ για τους φοιτητές που συγκατοικούν φτάνει τα 2.500 ευρώ ετησίως. Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε για λύσεις με μεγαλύτερο ορίζοντα. Οι 700 νέες θέσεις φοιτητικής στέγασης που σχεδιάζονται σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, μαζί με την αναβάθμιση των υφιστάμενων εστιών, αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας. Το Δημοκρίτειο έχει ξεχωριστή σημασία για τη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία και την ανάπτυξη της περιοχής. Θέλουμε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να επιλέγουν τις σπουδές τους με βάση τις δυνατότητες και τις φιλοδοξίες τους, χωρίς το κόστος διαβίωσης να γίνεται ανυπέρβλητο εμπόδιο. Γι' αυτό συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη φοιτητική μέριμνα, με πόρους που φτάνουν στους δικαιούχους και με υποδομές που θα στηρίξουν τις επόμενες γενιές φοιτητών», δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη.