Βίντεο με την κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο, άδειασαν τις προθήκες μέσα σε μόλις τρία λεπτά
Βίντεο με την κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο, άδειασαν τις προθήκες μέσα σε μόλις τρία λεπτά
Το κλεμμένο όχημα εντοπίστηκε καμένο κοντά στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου
Βίντεο από τη δράση των τριών κουκουλοφόρων που εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Ναυπάκτου τα ξημερώματα της Τρίτης (10/11), αρπάζοντας κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα αξίας τουλάχιστον 60.000 ευρώ, ήρθε στο φως.
Οι δράστες ολοκλήρωσαν τη διάρρηξη μέσα σε μόλις τρία λεπτά και διέφυγαν με κλεμμένο αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια πυρπόλησαν σε χωράφι κοντά στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, επιχειρώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.
Στα πλάνα που μετέδωσε ΕΡΤnews διακρίνονται τρία άτομα ντυμένοι στα μαύρα, με κουκούλες, μάσκες full face και καλυμμένα χέρια, να βγαίνουν από το κατάστημα μεταφέροντας μαύρες σακούλες γεμάτες με τα κλοπιμαία. Αμέσως επιβιβάζονται σε λευκό αυτοκίνητο και απομακρύνονται από το σημείο.
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες έφτασαν στο κατάστημα λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, έχοντας προηγουμένως κλέψει το όχημα που χρησιμοποίησαν από την περιοχή της Πάτρας.
Με ειδικό κόφτη παραβίασαν το μεταλλικό ρολό ασφαλείας, ενώ χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρα για να ανοίξουν την κλειδαριά και να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό.
Ο συναγερμός του καταστήματος δεν ενεργοποιήθηκε, γεγονός που τους επέτρεψε να αφαιρέσουν τα κοσμήματα χωρίς να γίνουν άμεσα αντιληπτοί. Μετά τη διάρρηξη, οι τρεις κουκουλοφόροι κατευθύνθηκαν προς το Αντίρριο, όπου εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο σε αγροτική έκταση και του έβαλαν φωτιά.
Το όχημα εντοπίστηκε ολοσχερώς καμένο κοντά στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, ενώ οι δράστες φέρονται να συνέχισαν τη διαφυγή τους με δεύτερο αυτοκίνητο.
Κλιμάκιο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε έρευνα στο κοσμηματοπωλείο, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.
Όπως περιγράφει στο protothema.gr ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου, οι κακοποιοί φορούσαν μαύρα full face, γάντια και είχαν μαζί τους νάιλον σακούλες για να βάλουν μέσα τη λεία τους.
«Αυτοί έκοψαν το ρολό, έσπασαν την πόρτα στην άκρη με ένα πυροσβεστήρα και έτσι μπήκαν στο μαγαζί. Άδειαζαν τα πάντα, όλα τα κοσμήματα από τα συρτάρια, μαζί με τις προθήκες, και τα έβαζαν επί τόπου σε νάιλον σακούλες. Είναι μεγάλη η ζημιά» τόνισε ο ίδιος.
«Ήταν τρεις, φορούσαν κουκούλες, full face, γάντια και είχαν το αμάξι έξω από το κατάστημα. Το πήραν και έφυγαν. Μετά το έκαψαν κάπου, έξω από την πόλη, και από ό, τι έμαθα ήταν κλεμμένο το αυτοκίνητο από το Αίγιο» πρόσθεσε ο επιχειρηματίας ο οποίος μπήκε το πρωί στο κατάστημα και είδε το πολύτιμο εμπόρευμά του να έχει κάνει «φτερά».
Οι δράστες ολοκλήρωσαν τη διάρρηξη μέσα σε μόλις τρία λεπτά και διέφυγαν με κλεμμένο αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια πυρπόλησαν σε χωράφι κοντά στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, επιχειρώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.
Στα πλάνα που μετέδωσε ΕΡΤnews διακρίνονται τρία άτομα ντυμένοι στα μαύρα, με κουκούλες, μάσκες full face και καλυμμένα χέρια, να βγαίνουν από το κατάστημα μεταφέροντας μαύρες σακούλες γεμάτες με τα κλοπιμαία. Αμέσως επιβιβάζονται σε λευκό αυτοκίνητο και απομακρύνονται από το σημείο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες έφτασαν στο κατάστημα λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, έχοντας προηγουμένως κλέψει το όχημα που χρησιμοποίησαν από την περιοχή της Πάτρας.
Με ειδικό κόφτη παραβίασαν το μεταλλικό ρολό ασφαλείας, ενώ χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρα για να ανοίξουν την κλειδαριά και να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό.
Ο συναγερμός του καταστήματος δεν ενεργοποιήθηκε, γεγονός που τους επέτρεψε να αφαιρέσουν τα κοσμήματα χωρίς να γίνουν άμεσα αντιληπτοί. Μετά τη διάρρηξη, οι τρεις κουκουλοφόροι κατευθύνθηκαν προς το Αντίρριο, όπου εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο σε αγροτική έκταση και του έβαλαν φωτιά.
Το όχημα εντοπίστηκε ολοσχερώς καμένο κοντά στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, ενώ οι δράστες φέρονται να συνέχισαν τη διαφυγή τους με δεύτερο αυτοκίνητο.
Κλιμάκιο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε έρευνα στο κοσμηματοπωλείο, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.
Όπως περιγράφει στο protothema.gr ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου, οι κακοποιοί φορούσαν μαύρα full face, γάντια και είχαν μαζί τους νάιλον σακούλες για να βάλουν μέσα τη λεία τους.
«Αυτοί έκοψαν το ρολό, έσπασαν την πόρτα στην άκρη με ένα πυροσβεστήρα και έτσι μπήκαν στο μαγαζί. Άδειαζαν τα πάντα, όλα τα κοσμήματα από τα συρτάρια, μαζί με τις προθήκες, και τα έβαζαν επί τόπου σε νάιλον σακούλες. Είναι μεγάλη η ζημιά» τόνισε ο ίδιος.
«Ήταν τρεις, φορούσαν κουκούλες, full face, γάντια και είχαν το αμάξι έξω από το κατάστημα. Το πήραν και έφυγαν. Μετά το έκαψαν κάπου, έξω από την πόλη, και από ό, τι έμαθα ήταν κλεμμένο το αυτοκίνητο από το Αίγιο» πρόσθεσε ο επιχειρηματίας ο οποίος μπήκε το πρωί στο κατάστημα και είδε το πολύτιμο εμπόρευμά του να έχει κάνει «φτερά».
Κατόπιν, οι διαρρήκτες κατευθύνθηκαν προς το Αντίρριο και στη διαδρομή εγκατέλειψαν το κλεμμένο όχημα σε ένα χωράφι βάζοντάς του φωτιά ώστε να σβήσουν τα ίχνη τους.
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