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Βυθιζόμενες μπάρες στο Αγρίνιο σήκωσαν αυτοκίνητο στον αέρα και τραυμάτισαν δύο γυναίκες
Βυθιζόμενες μπάρες στο Αγρίνιο σήκωσαν αυτοκίνητο στον αέρα και τραυμάτισαν δύο γυναίκες
Η συνοδηγός χτύπησε με δύναμη στο παρμπρίζ – Το περιστατικό καταγράφηκε από την Τροχαία
Σοβαρό ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου, όταν οι βυθιζόμενες μπάρες σε πεζόδρομο ανυψώθηκαν την ώρα που διερχόταν αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να το σηκώσουν στον αέρα και να τραυματιστούν οι δύο γυναίκες που επέβαιναν σε αυτό.
Σύμφωνα με το sinidisi.gr, η οδηγός υπέστη κάταγμα πλευρού και τραυματισμούς σε άλλα σημεία του σώματός της, ενώ η συνοδηγός χτύπησε με δύναμη το κεφάλι της στο παρμπρίζ. Από την πρόσκρουση υπέστη πολλαπλούς μώλωπες, με το πρόσωπό της να πρήζεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνει σχεδόν αγνώριστη.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τις τραυματίες και τις μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Τέσσερις ημέρες μετά το ατύχημα, οι δύο γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έντονους πόνους και σοβαρές δυσκολίες στη μετακίνησή τους.
Το συμβάν καταγράφηκε από την Τροχαία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ενεργοποιήθηκαν οι μπάρες κατά τη διέλευση του οχήματος.
Σύμφωνα με το sinidisi.gr, η οδηγός υπέστη κάταγμα πλευρού και τραυματισμούς σε άλλα σημεία του σώματός της, ενώ η συνοδηγός χτύπησε με δύναμη το κεφάλι της στο παρμπρίζ. Από την πρόσκρουση υπέστη πολλαπλούς μώλωπες, με το πρόσωπό της να πρήζεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνει σχεδόν αγνώριστη.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τις τραυματίες και τις μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Τέσσερις ημέρες μετά το ατύχημα, οι δύο γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έντονους πόνους και σοβαρές δυσκολίες στη μετακίνησή τους.
Το συμβάν καταγράφηκε από την Τροχαία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ενεργοποιήθηκαν οι μπάρες κατά τη διέλευση του οχήματος.
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