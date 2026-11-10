Προσάραξε αλιευτικό σκάφος με δύο επιβαίνοντες στα Λιχαδονήσια
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Αλιευτικό σκάφος Λιμενικό Σώμα

Προσάραξε αλιευτικό σκάφος με δύο επιβαίνοντες στα Λιχαδονήσια

Δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού στο σημείο για την παροχή συνδρομής – Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση

Προσάραξε αλιευτικό σκάφος με δύο επιβαίνοντες στα Λιχαδονήσια
Αλιευτικό σκάφος με δύο επιβαίνοντες προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή των Λιχαδονησίων, στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο σημείο σπεύδουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού (ΠΛΣ), προκειμένου να παράσχουν συνδρομή και να εκτιμήσουν την κατάσταση.

Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.

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