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Προσάραξε αλιευτικό σκάφος με δύο επιβαίνοντες στα Λιχαδονήσια
Προσάραξε αλιευτικό σκάφος με δύο επιβαίνοντες στα Λιχαδονήσια
Δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού στο σημείο για την παροχή συνδρομής – Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση
Αλιευτικό σκάφος με δύο επιβαίνοντες προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή των Λιχαδονησίων, στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί εισροή υδάτων.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο σημείο σπεύδουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού (ΠΛΣ), προκειμένου να παράσχουν συνδρομή και να εκτιμήσουν την κατάσταση.
Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο σημείο σπεύδουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού (ΠΛΣ), προκειμένου να παράσχουν συνδρομή και να εκτιμήσουν την κατάσταση.
Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.
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