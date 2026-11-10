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Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα μέσα σε μαντρί στην Κάρυστο
Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα μέσα σε μαντρί στην Κάρυστο
Η γυναίκα φέρεται να διέμενε στον χώρο όπου βρέθηκε η σορός της - Δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία της
Μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε μαντρί στην περιοχή της Καρύστου, στην Εύβοια, με την Αστυνομία να έχει ενημερωθεί για το περιστατικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η σορός που εντοπίστηκε στον συγκεκριμένο χώρο εκτιμάται ότι ανήκει σε γυναίκα η οποία πιθανότατα χρησιμοποιούσε το μαντρί ως τόπο διαμονής.
Η είδηση του εντοπισμού της έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τόσο η ηλικία όσο και τα στοιχεία ταυτότητας της γυναίκας.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η σορός που εντοπίστηκε στον συγκεκριμένο χώρο εκτιμάται ότι ανήκει σε γυναίκα η οποία πιθανότατα χρησιμοποιούσε το μαντρί ως τόπο διαμονής.
Η είδηση του εντοπισμού της έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τόσο η ηλικία όσο και τα στοιχεία ταυτότητας της γυναίκας.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός της.
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