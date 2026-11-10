Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Λήγει αύριο η προθεσμία Β’ φάσης μετεγγραφών για τη μετακίνηση φοιτητών σε άλλο πανεπιστημιακό τμήμα από εκείνο που εισήχθησαν
Λήγει αύριο η προθεσμία Β’ φάσης μετεγγραφών για τη μετακίνηση φοιτητών σε άλλο πανεπιστημιακό τμήμα από εκείνο που εισήχθησαν
Δεύτερη ευκαιρία για πέντε κατηγορίες φοιτητών – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου
Μια δεύτερη ευκαιρία για τη μετακίνησή τους σε πανεπιστημιακό τμήμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο αρχικά εισήχθησαν αποκτούν συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών, καθώς τρέχει ήδη η δεύτερη φάση των μετεγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η διαδικασία αφορά φοιτητές που, για συγκεκριμένους θεσμικούς ή πρακτικούς λόγους, δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στον πρώτο κύκλο αιτήσεων του Σεπτεμβρίου.
Υπενθυμίζεται, ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας άνοιξε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και θα παραμείνει διαθέσιμη έως την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00. Πρόκειται για μια συμπληρωματική διαδικασία με σαφώς προσδιορισμένους δικαιούχους, η οποία δεν συνιστά γενική επαναλειτουργία του συστήματος για όλους τους φοιτητές που επιθυμούν να αλλάξουν πανεπιστημιακό τμήμα.
Πρώτη κατηγορία είναι όσοι εισήχθησαν στα πανεπιστήμια μετά τη συμμετοχή τους στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026. Επειδή η εισαγωγή και η εγγραφή τους ολοκληρώθηκαν μετά την εκπνοή της πρώτης προθεσμίας, δεν είχαν προλάβει να συμμετάσχουν στην αρχική διαδικασία.
Δικαίωμα αίτησης έχουν, επίσης, φοιτητές κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι εισήχθησαν στα ΑΕΙ καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις, που διέπουν την κατηγορία τους.
Στην ίδια διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές, που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 μέσω της ειδικής κατηγορίας των παθήσεων, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων και χωρίς εξετάσεις, εφόσον δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την πρώτη φάση.
Μια ακόμη κατηγορία αφορά προπτυχιακούς φοιτητές, που έχουν αδέλφια, τα οποία εισήχθησαν στα ΑΕΙ ως διακριθέντες αθλητές, βάσει των προβλεπόμενων διατάξεων.
Τέλος, δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν και τα αδέλφια των φοιτητών, που εισήχθησαν μέσω των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου ή μέσω της ειδικής κατηγορίας των παθήσεων.
Η βασική προϋπόθεση που ισχύει για όλους είναι πως δεν θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση κατά την πρώτη φάση των μετεγγραφών, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2026. Επομένως, η δεύτερη φάση δεν αποτελεί ευκαιρία επανεξέτασης για όσους υπέβαλαν αίτηση τον Σεπτέμβριο και απορρίφθηκαν, αλλά απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους δεν συμμετείχαν στην προηγούμενη διαδικασία.
Για την είσοδό τους χρειάζονται το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που τους έχει χορηγήσει η Γραμματεία του πανεπιστημιακού τμήματος στο οποίο φοιτούν, για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος. Σημειώνεται, ότι δεν χρησιμοποιούνται οι κωδικοί Taxisnet, ούτε εκείνοι που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
Ο αιτών επιλέγει την αντίστοιχη κατηγορία μετεγγραφής, συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και μπορεί αρχικά να αποθηκεύσει προσωρινά την αίτηση, προκειμένου να την ελέγξει πριν από την οριστική υποβολή.
Υπενθυμίζεται, ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας άνοιξε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και θα παραμείνει διαθέσιμη έως την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00. Πρόκειται για μια συμπληρωματική διαδικασία με σαφώς προσδιορισμένους δικαιούχους, η οποία δεν συνιστά γενική επαναλειτουργία του συστήματος για όλους τους φοιτητές που επιθυμούν να αλλάξουν πανεπιστημιακό τμήμα.
Οι πέντε κατηγορίες που μπορούν να υποβάλουν αίτησηΣτη δεύτερη φάση έχουν δικαίωμα συμμετοχής πέντε συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών.
Πρώτη κατηγορία είναι όσοι εισήχθησαν στα πανεπιστήμια μετά τη συμμετοχή τους στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026. Επειδή η εισαγωγή και η εγγραφή τους ολοκληρώθηκαν μετά την εκπνοή της πρώτης προθεσμίας, δεν είχαν προλάβει να συμμετάσχουν στην αρχική διαδικασία.
Δικαίωμα αίτησης έχουν, επίσης, φοιτητές κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι εισήχθησαν στα ΑΕΙ καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις, που διέπουν την κατηγορία τους.
Στην ίδια διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές, που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 μέσω της ειδικής κατηγορίας των παθήσεων, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων και χωρίς εξετάσεις, εφόσον δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την πρώτη φάση.
Μια ακόμη κατηγορία αφορά προπτυχιακούς φοιτητές, που έχουν αδέλφια, τα οποία εισήχθησαν στα ΑΕΙ ως διακριθέντες αθλητές, βάσει των προβλεπόμενων διατάξεων.
Τέλος, δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν και τα αδέλφια των φοιτητών, που εισήχθησαν μέσω των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου ή μέσω της ειδικής κατηγορίας των παθήσεων.
Η βασική προϋπόθεση που ισχύει για όλους είναι πως δεν θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση κατά την πρώτη φάση των μετεγγραφών, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2026. Επομένως, η δεύτερη φάση δεν αποτελεί ευκαιρία επανεξέτασης για όσους υπέβαλαν αίτηση τον Σεπτέμβριο και απορρίφθηκαν, αλλά απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους δεν συμμετείχαν στην προηγούμενη διαδικασία.
Πώς γίνεται η αίτησηΟι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της επίσημης πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, στη διεύθυνση transfer.it.minedu.gov.gr.
Για την είσοδό τους χρειάζονται το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που τους έχει χορηγήσει η Γραμματεία του πανεπιστημιακού τμήματος στο οποίο φοιτούν, για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος. Σημειώνεται, ότι δεν χρησιμοποιούνται οι κωδικοί Taxisnet, ούτε εκείνοι που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
Ο αιτών επιλέγει την αντίστοιχη κατηγορία μετεγγραφής, συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και μπορεί αρχικά να αποθηκεύσει προσωρινά την αίτηση, προκειμένου να την ελέγξει πριν από την οριστική υποβολή.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα οικονομικά δεδομένα, καθώς τα σχετικά στοιχεία αντλούνται ηλεκτρονικά από την ΑΑΔΕ. Για τον λόγο αυτό, οι φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί, ώστε να είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία οριστική αίτηση σε μία μόνο κατηγορία. Υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της οριστικοποιημένης αίτησης μία φορά και υποβολής νέας, πάντοτε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Για να μπορεί ένας φοιτητής να διεκδικήσει μετεγγραφή, θα πρέπει τα μόρια, με τα οποία εισήχθη στο πανεπιστήμιο να μην υπολείπονται περισσότερο από 2.750 μόρια της βάσης εισαγωγής του τμήματος, στο οποίο επιθυμεί να μετακινηθεί. Με άλλα λόγια, από τη βάση εισαγωγής του τμήματος υποδοχής αφαιρούνται 2.750 μόρια και το αποτέλεσμα αποτελεί το ελάχιστο απαιτούμενο όριο για τη συμμετοχή στη διαδικασία. Σημειώνεται, πως πρόκειται για ένα ακαδημαϊκό κριτήριο, που δεν πρέπει να συγχέεται ούτε με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ούτε με τα κοινωνικοοικονομικά μόρια που συγκεντρώνει ο φοιτητής.
Επιπλέον, η μετεγγραφή προϋποθέτει ότι το τμήμα προορισμού είναι αντίστοιχο με εκείνο στο οποίο έχει εισαχθεί αρχικά ο φοιτητής. Οι αντιστοιχίες καθορίζονται με υπουργική απόφαση, ενώ δεν επιτρέπεται μετεγγραφή μεταξύ τμημάτων που βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα.
Οι αιτήσεις αξιολογούνται βάσει συστήματος μοριοδότησης και οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το συνολικό άθροισμα των μορίων τους. Επομένως, η κάλυψη της βάσης μετεγγραφής δεν εξασφαλίζει αυτομάτως την αποδοχή της αίτησης.
Στο οικονομικό σκέλος, η μοριοδότηση συνδέεται με το κατά κεφαλήν εισόδημα, ως εξής:
- Για εισόδημα έως 3.000 ευρώ αποδίδονται 6 μόρια
- Για εισόδημα από 3.000,01 έως 6.000 ευρώ αποδίδονται 4 μόρια
- Για εισόδημα από 6.000,01 έως 9.000 ευρώ αποδίδονται 3 μόρια
- Για εισόδημα από 9.000,01 έως 12.000 ευρώ αποδίδονται 2 μόρια
Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος. Το οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των τριών τελευταίων οικονομικών ετών.
Στο κοινωνικό σκέλος λαμβάνονται υπόψη ειδικές οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες, όπως η ορφάνια, η ύπαρξη μέλους της οικογένειας με αναπηρία ή συγκεκριμένη σοβαρή πάθηση, η πολυτεκνική ιδιότητα και άλλες προβλεπόμενες περιπτώσεις.
Στη δεύτερη φάση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα υποβολής αίτησης από φοιτητές που έχουν αδέλφια εισαχθέντα ως διακριθέντες αθλητές, καθώς και από τα αδέλφια όσων εισήχθησαν με τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου ή με την ειδική κατηγορία των παθήσεων.
Για τη συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπονται ειδικές εισοδηματικές και ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Ειδικότερα, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην κατηγορία των αδελφών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 17.500 ευρώ.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εκτύπωση της οριστικοποιημένης αίτησης, η βεβαίωση εγγραφής από το τμήμα προέλευσης, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, έγγραφα, που αποδεικνύουν την πολυτεκνική ιδιότητα, πιστοποιητικά αναπηρίας από το ΚΕΠΑ και ιατρικές γνωματεύσεις δημόσιων νοσοκομείων, όπου απαιτούνται.
Η ανακρίβεια στα δηλωθέντα στοιχεία μπορεί να έχει ουσιαστικές συνέπειες. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι κάποιο κοινωνικό ή οικονομικό κριτήριο δεν τεκμηριώνεται, τα μόρια υπολογίζονται εκ νέου. Αν το νέο σύνολο δεν επαρκεί για την κατάταξη του φοιτητή, η μετεγγραφή δεν μπορεί να διατηρηθεί.
Η προθεσμία είναι αυστηρή καθώς η πλατφόρμα θα κλείσει την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 14:00, ενώ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τις Γραμματείες των πανεπιστημιακών τμημάτων.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία οριστική αίτηση σε μία μόνο κατηγορία. Υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της οριστικοποιημένης αίτησης μία φορά και υποβολής νέας, πάντοτε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Ο «κόφτης» των 2.750 μορίωνΈνα από τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι αφορά τη λεγόμενη ‘βάση μετεγγραφής’.
Για να μπορεί ένας φοιτητής να διεκδικήσει μετεγγραφή, θα πρέπει τα μόρια, με τα οποία εισήχθη στο πανεπιστήμιο να μην υπολείπονται περισσότερο από 2.750 μόρια της βάσης εισαγωγής του τμήματος, στο οποίο επιθυμεί να μετακινηθεί. Με άλλα λόγια, από τη βάση εισαγωγής του τμήματος υποδοχής αφαιρούνται 2.750 μόρια και το αποτέλεσμα αποτελεί το ελάχιστο απαιτούμενο όριο για τη συμμετοχή στη διαδικασία. Σημειώνεται, πως πρόκειται για ένα ακαδημαϊκό κριτήριο, που δεν πρέπει να συγχέεται ούτε με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ούτε με τα κοινωνικοοικονομικά μόρια που συγκεντρώνει ο φοιτητής.
Επιπλέον, η μετεγγραφή προϋποθέτει ότι το τμήμα προορισμού είναι αντίστοιχο με εκείνο στο οποίο έχει εισαχθεί αρχικά ο φοιτητής. Οι αντιστοιχίες καθορίζονται με υπουργική απόφαση, ενώ δεν επιτρέπεται μετεγγραφή μεταξύ τμημάτων που βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα.
Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήριαΓια τις μετεγγραφές, που πραγματοποιούνται με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, οι διαθέσιμες θέσεις αντιστοιχούν στο 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων κάθε τμήματος.
Οι αιτήσεις αξιολογούνται βάσει συστήματος μοριοδότησης και οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το συνολικό άθροισμα των μορίων τους. Επομένως, η κάλυψη της βάσης μετεγγραφής δεν εξασφαλίζει αυτομάτως την αποδοχή της αίτησης.
Στο οικονομικό σκέλος, η μοριοδότηση συνδέεται με το κατά κεφαλήν εισόδημα, ως εξής:
- Για εισόδημα έως 3.000 ευρώ αποδίδονται 6 μόρια
- Για εισόδημα από 3.000,01 έως 6.000 ευρώ αποδίδονται 4 μόρια
- Για εισόδημα από 6.000,01 έως 9.000 ευρώ αποδίδονται 3 μόρια
- Για εισόδημα από 9.000,01 έως 12.000 ευρώ αποδίδονται 2 μόρια
Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος. Το οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των τριών τελευταίων οικονομικών ετών.
Στο κοινωνικό σκέλος λαμβάνονται υπόψη ειδικές οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες, όπως η ορφάνια, η ύπαρξη μέλους της οικογένειας με αναπηρία ή συγκεκριμένη σοβαρή πάθηση, η πολυτεκνική ιδιότητα και άλλες προβλεπόμενες περιπτώσεις.
Η ειδική περίπτωση των αδελφών φοιτητώνΞεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία των μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, η οποία διέπεται από ειδικό πλαίσιο προϋποθέσεων.
Στη δεύτερη φάση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα υποβολής αίτησης από φοιτητές που έχουν αδέλφια εισαχθέντα ως διακριθέντες αθλητές, καθώς και από τα αδέλφια όσων εισήχθησαν με τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου ή με την ειδική κατηγορία των παθήσεων.
Για τη συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπονται ειδικές εισοδηματικές και ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Ειδικότερα, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην κατηγορία των αδελφών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 17.500 ευρώ.
Τα δικαιολογητικά και οι παγίδεςΗ οριστική υποβολή της αίτησης δεν σημαίνει ότι ολοκληρώνεται και η διαδικασία. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του τμήματος υποδοχής τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με τα κριτήρια που έχουν επικαλεστεί.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εκτύπωση της οριστικοποιημένης αίτησης, η βεβαίωση εγγραφής από το τμήμα προέλευσης, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, έγγραφα, που αποδεικνύουν την πολυτεκνική ιδιότητα, πιστοποιητικά αναπηρίας από το ΚΕΠΑ και ιατρικές γνωματεύσεις δημόσιων νοσοκομείων, όπου απαιτούνται.
Η ανακρίβεια στα δηλωθέντα στοιχεία μπορεί να έχει ουσιαστικές συνέπειες. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι κάποιο κοινωνικό ή οικονομικό κριτήριο δεν τεκμηριώνεται, τα μόρια υπολογίζονται εκ νέου. Αν το νέο σύνολο δεν επαρκεί για την κατάταξη του φοιτητή, η μετεγγραφή δεν μπορεί να διατηρηθεί.
Η προθεσμία είναι αυστηρή καθώς η πλατφόρμα θα κλείσει την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 14:00, ενώ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τις Γραμματείες των πανεπιστημιακών τμημάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα