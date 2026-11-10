Έντεκα οι νεκροί από την καραμπόλα 50 οχημάτων στη Βουλγαρία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχουν οιΜόλις ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος» ανέφερε χαρακτηριστικά.Όπως μεταδίδει το BTA, συνολικά 50 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πολύνεκρη καραμπόλα.