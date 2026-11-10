Έντεκα οι νεκροί από την καραμπόλα 50 οχημάτων στη Βουλγαρία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Βουλγαρία Καραμπόλα Νεκροί Ομίχλη

Έντεκα οι νεκροί από την καραμπόλα 50 οχημάτων στη Βουλγαρία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα δείχνουν αυτοκίνητα και φορτηγά το ένα πάνω στο άλλο, διαλυμένα οχήματα, άλλα αναποδογυρισμένα και αρκετά που έχουν εκτραπεί εκτός δρόμου

Έντεκα οι νεκροί από την καραμπόλα 50 οχημάτων στη Βουλγαρία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
UPD: 41 ΣΧΟΛΙΑ
Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 50 τραυματίστηκαν σε καραμπόλα που σημειώθηκε την Τρίτη (10/11) σε αυτοκινητόδρομο στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, όπου επικρατούσε πυκνή ομίχλη.

Στο πολύνεκρο τροχαίο ενεπλάκησαν περίπου 50 οχήματα, με τις συγκρούσεις να σημειώνονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA, που επικαλείται τον περιφερειάρχη του Γιάμπολ, Γκεόργκι Τσαλάκοφ, ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 11 νεκρούς.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες και να μεταφέρουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία.

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν αυτοκίνητα και φορτηγά το ένα πάνω στο άλλο, διαλυμένα οχήματα, άλλα αναποδογυρισμένα και αρκετά που έχουν εκτραπεί εκτός δρόμου.

Aerial footage reveals devastation after deadly Bulgaria highway crash

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Σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός της χώρας Ρούμεν Ράντεφ χαρακτήρισε το δυστύχημα «τραγωδία» την ώρα που στη χώρα πραγματοποιεί επίσκεψη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο ίδιος είπε ότι διέταξε την μεταφορά των τραυματιών με αεροσκάφη και ότι σχεδιάζει να επισκεφτεί τον τόπο του δυστυχήματος.

Από την πλευρά της, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα διακόψει την επίσκεψή της. «Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια και τον σεβασμό μου προς τις ομάδες διάσωσης» είπε η ίδια.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής της Περιφερειακής Διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών στο Γιάμπολ, Τόντορ Μισίνεφ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Nova TV ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στα οχήματά τους, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Έντεκα οι νεκροί από την καραμπόλα 50 οχημάτων στη Βουλγαρία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έντεκα οι νεκροί από την καραμπόλα 50 οχημάτων στη Βουλγαρία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έντεκα οι νεκροί από την καραμπόλα 50 οχημάτων στη Βουλγαρία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έντεκα οι νεκροί από την καραμπόλα 50 οχημάτων στη Βουλγαρία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έντεκα οι νεκροί από την καραμπόλα 50 οχημάτων στη Βουλγαρία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Μόλις ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως μεταδίδει το BTA, συνολικά 50 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πολύνεκρη καραμπόλα.
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