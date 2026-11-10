Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Έντεκα οι νεκροί από την καραμπόλα 50 οχημάτων στη Βουλγαρία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα δείχνουν αυτοκίνητα και φορτηγά το ένα πάνω στο άλλο, διαλυμένα οχήματα, άλλα αναποδογυρισμένα και αρκετά που έχουν εκτραπεί εκτός δρόμου
Στο πολύνεκρο τροχαίο ενεπλάκησαν περίπου 50 οχήματα, με τις συγκρούσεις να σημειώνονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA, που επικαλείται τον περιφερειάρχη του Γιάμπολ, Γκεόργκι Τσαλάκοφ, ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 11 νεκρούς.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες και να μεταφέρουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία.
😱 No, this isn't footage from a post-apocalyptic movie — it's a massive highway pileup in Bulgaria More than 50 vehicles collided on a highway near the city of Yambol due to thick fog. According to preliminary reports, at least 10 people were killed and dozens injured. The highway was littered with debris, and several vehicles caught fire. One driver said he miraculously escaped his vehicle. Another smashed the window of a burning car and pulled a person to safety. “Everything happened very quickly. So many people died here. A man died right behind me. There were four trucks behind me. Thank God I'm still alive,” one witness recalled.— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026
Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν αυτοκίνητα και φορτηγά το ένα πάνω στο άλλο, διαλυμένα οχήματα, άλλα αναποδογυρισμένα και αρκετά που έχουν εκτραπεί εκτός δρόμου.
Σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός της χώρας Ρούμεν Ράντεφ χαρακτήρισε το δυστύχημα «τραγωδία» την ώρα που στη χώρα πραγματοποιεί επίσκεψη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο ίδιος είπε ότι διέταξε την μεταφορά των τραυματιών με αεροσκάφη και ότι σχεδιάζει να επισκεφτεί τον τόπο του δυστυχήματος.
Από την πλευρά της, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα διακόψει την επίσκεψή της. «Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια και τον σεβασμό μου προς τις ομάδες διάσωσης» είπε η ίδια.
Ο επικεφαλής επιθεωρητής της Περιφερειακής Διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών στο Γιάμπολ, Τόντορ Μισίνεφ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Nova TV ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στα οχήματά τους, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
A major traffic accident occurred in Bulgaria. Fifty trucks and passenger cars collided on the highway. More than ten people were killed. Local media reports that the cause of the mass accident was a slippery road and thick fog, which reduced visibility to less than 30 meters. https://t.co/83CfclxXNH— Sprinter Report (@SprinterReport) November 10, 2026
«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Μόλις ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως μεταδίδει το BTA, συνολικά 50 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πολύνεκρη καραμπόλα.
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