Βίκυ Καγιά για την κόντρα με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Δεν έχω ανάγκη να ξεκαθαρίσω ή να αποδείξω κάτι
Βίκυ Καγιά για την κόντρα με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Δεν έχω ανάγκη να ξεκαθαρίσω ή να αποδείξω κάτι
Έχω απομακρυνθεί από αυτό και έχω αφήσει τους ανθρώπους όλους να αναπνεύσουν και να κάνουν το δικό τους, τόνισε το μοντέλο
Για την κόντρα που είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου κλήθηκε να απαντήσει η Βίκυ Καγιά, με την ίδια να τονίζει πως δεν έχει να ξεκαθαρίσει αλλά ούτε και να αποδείξει τίποτα σε κανέναν.
Το μοντέλο, όπως προβλήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν πως είχε θέσει δίλημμα στο κανάλι όπου εργάζονταν οι δύο γυναίκες, χρησιμοποιώντας την έκφραση: «Ή εγώ ή η Ηλιάνα».
Η Βίκυ Καγιά ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να εμπλέκεται πλέον σε τέτοιου είδους συζητήσεις: «Δεν θέλω να μπαίνει το όνομά μου μέσα σε διάφορες συζητήσεις. Έχω απομακρυνθεί από αυτό και έχω αφήσει τους ανθρώπους όλους να αναπνεύσουν και να κάνουν το δικό τους. Δεν θέλω να τοποθετηθώ σε κάτι», είπε.
Οι ερωτήσεις, ωστόσο, συνεχίστηκαν, με τη δημοσιογράφο να ρωτά το μοντέλο για τη δήλωση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου πως «Την κόντρα με τη Βίκυ Καγιά δεν την επιδίωξα, τη λούστηκα». «Δεν έχω καν ανάγκη να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν έχω να αποδείξω κάτι», απάντησε χαρακτηριστικά η Βίκυ Καγιά.
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Στην ίδια συνέντευξη το μοντέλο αναφέρθηκε στην απόφασή της να απομακρυνθεί από την τηλεόραση: «Ήταν απόλυτα συνειδητή η απόφασή μου να απομακρυνθώ από την τηλεόραση. Ήταν δική μου η απόφαση. Παίρνω όλη την ευθύνη. Ήθελα να βγω από ένα πράγμα το οποίο δεν με αφορούσε πια και να βρω τους δικούς μου ρυθμούς. Όλοι έχουμε προτάσεις. Και εγώ είχα προτάσεις, αλλά δεν έφυγα από μία κατάσταση για να ξαναμπώ εκδικητικά σε κάτι άλλο. Δεν ήταν για μένα, δεν ήθελα να συνεχίσω αυτή την κατάσταση. Ήθελα να μπω σε μια άλλη», εξήγησε.
Παράλληλα, μίλησε για τα τοξικά εργασιακά περιβάλλοντα στα οποία έχει βρεθεί: «Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο σε μένα. Θέλει πολύ γερό στομάχι, ιδιαίτερα σε μία κατάσταση στα media που ό,τι αισθάνεσαι και ό,τι λες έχει μια άλλη προβολή και φυσικά ο καθένας έχει το δικαίωμα να το αξιολογήσει αλλιώς. Εγώ το έκανα με τον τρόπο που το έκανα. Απομακρύνθηκα από κάτι που με ενοχλεί. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω και δεν έχω κανέναν να κατηγορήσω».
Κλείνοντας, η Βίκυ Καγιά δήλωσε πως έχει δεχτεί προδοσία όσον αφορά στον χώρο εργασίας της, παρόλα αυτά τα έχει αφήσει όλα πίσω της: «Συμβαίνει η προδοσία στον επαγγελματικό χώρο. Συνέβη και σε μένα, αλλά στη ζωή προχωράμε παραπέρα γιατί είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Η ανθρώπινη φύση είναι φτιαγμένη έτσι», είπε.
Το μοντέλο, όπως προβλήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν πως είχε θέσει δίλημμα στο κανάλι όπου εργάζονταν οι δύο γυναίκες, χρησιμοποιώντας την έκφραση: «Ή εγώ ή η Ηλιάνα».
Η Βίκυ Καγιά ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να εμπλέκεται πλέον σε τέτοιου είδους συζητήσεις: «Δεν θέλω να μπαίνει το όνομά μου μέσα σε διάφορες συζητήσεις. Έχω απομακρυνθεί από αυτό και έχω αφήσει τους ανθρώπους όλους να αναπνεύσουν και να κάνουν το δικό τους. Δεν θέλω να τοποθετηθώ σε κάτι», είπε.
Οι ερωτήσεις, ωστόσο, συνεχίστηκαν, με τη δημοσιογράφο να ρωτά το μοντέλο για τη δήλωση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου πως «Την κόντρα με τη Βίκυ Καγιά δεν την επιδίωξα, τη λούστηκα». «Δεν έχω καν ανάγκη να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν έχω να αποδείξω κάτι», απάντησε χαρακτηριστικά η Βίκυ Καγιά.
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη το μοντέλο αναφέρθηκε στην απόφασή της να απομακρυνθεί από την τηλεόραση: «Ήταν απόλυτα συνειδητή η απόφασή μου να απομακρυνθώ από την τηλεόραση. Ήταν δική μου η απόφαση. Παίρνω όλη την ευθύνη. Ήθελα να βγω από ένα πράγμα το οποίο δεν με αφορούσε πια και να βρω τους δικούς μου ρυθμούς. Όλοι έχουμε προτάσεις. Και εγώ είχα προτάσεις, αλλά δεν έφυγα από μία κατάσταση για να ξαναμπώ εκδικητικά σε κάτι άλλο. Δεν ήταν για μένα, δεν ήθελα να συνεχίσω αυτή την κατάσταση. Ήθελα να μπω σε μια άλλη», εξήγησε.
Παράλληλα, μίλησε για τα τοξικά εργασιακά περιβάλλοντα στα οποία έχει βρεθεί: «Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο σε μένα. Θέλει πολύ γερό στομάχι, ιδιαίτερα σε μία κατάσταση στα media που ό,τι αισθάνεσαι και ό,τι λες έχει μια άλλη προβολή και φυσικά ο καθένας έχει το δικαίωμα να το αξιολογήσει αλλιώς. Εγώ το έκανα με τον τρόπο που το έκανα. Απομακρύνθηκα από κάτι που με ενοχλεί. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω και δεν έχω κανέναν να κατηγορήσω».
Κλείνοντας, η Βίκυ Καγιά δήλωσε πως έχει δεχτεί προδοσία όσον αφορά στον χώρο εργασίας της, παρόλα αυτά τα έχει αφήσει όλα πίσω της: «Συμβαίνει η προδοσία στον επαγγελματικό χώρο. Συνέβη και σε μένα, αλλά στη ζωή προχωράμε παραπέρα γιατί είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Η ανθρώπινη φύση είναι φτιαγμένη έτσι», είπε.
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